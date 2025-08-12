Opel Grandland nu ook met 4wd

Behalve vierwielaandrijving en 239 kW (325 pk) systeemvermogen profiteert de bestuurder ook van de keuze uit vier rijmodi ('Normal', 'Eco', 'Sport' en '4WD') voor optimale prestaties in elke situatie. In de 4WD-modus verdelen beide elektromotoren continu het vermogen over alle wielen voor maximale grip. In de Sport-modus reageren besturing en gaspedaal extra direct op de input van de bestuurder.

In de Ultimate-uitvoering bedraagt de actieradius tot 483 kilometer (theoretisch volgens WLTP), later dit jaar volgen varianten met een actieradius tot 501 kilometer (WLTP, onder voorbehoud). Opladen van 20 tot 80% duurt onder ideale omstandigheden bij een openbare snellader circa 30 minuten. Zonder aanhanger accelereert de Grandland Electric AWD in 6,1 seconden van 0 naar 100 km/u.

Bij aankoop van de nieuwe Opel Grandland Electric AWD Ultimate zijn diverse Electric All In-diensten (bij deelnemende Opel-partners tot en met 30 september 2025) inbegrepen. Onder meer een eProWallbox Move voor snelladen aan huis, e-routefuncties, acht jaar laad- en pechhulp4 en batterijgarantie maken overstappen naar elektrisch rijden eenvoudiger.

Opel Nederland biedt voor alle nieuwe personen- en bedrijfsauto's die in Nederland vanaf 2 juni 2025 zijn besteld de mogelijkheid om kosteloos gebruik te maken van de Opel Speciale Garantie. Voorwaarde is dat het voorgeschreven onderhoud wordt uitgevoerd door een erkend reparateur binnen het officiële Opel-netwerk. Bij iedere onderhoudsbeurt wordt de garantie dan automatisch met één jaar verlengd tot een maximum van 8 jaar of 160.000 kilometer, afhankelijk van wat het eerst wordt bereikt. De Opel Speciale Garantie valt onder het standaardniveau van het garantieprogramma en dekt zowel onderdelen als arbeidskosten voor het verhelpen van mechanische en elektrische defecten. Slijtagedelen zoals banden en ruitenwisserbladen zijn uitgesloten van garantie.