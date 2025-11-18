Opel Mokka GSE wint Gouden Stuurwiel 2025

De Opel Mokka GSE volgt de in 2024 bekroonde Opel Grandland op als winnaar van het 'Gouden Stuurwiel'. Eerst stemden lezers van AUTO BILD en BILD am SONNTAG de rallysportwagen met kenteken de finale in. Daarna onderging de Mokka GSE zware tests en de strenge beoordeling van de 'Gouden Stuurwiel'-jury op de DEKRA Lausitzring, ook bekend als Eurospeedway Lausitz. De nieuwkomer slaagde met vlag en wimpel. De autosportprofessionals, auto-experts en beroemdheden riepen de Mokka GSE uit tot 'Beste Kleine Auto 2025'. In de spannende finale kenden ze de Mokka GSE in totaal 3.345 punten toe. Daarmee versloeg hij zijn belangrijkste rivalen met gemak, met respectievelijk 374 en 432 punten.

Met een piekvermogen van 207 kW (281 pk) is hij net zo krachtig als zijn motorsporttegenhanger: de Mokka GSE Rally die in mei 2025 debuteerde tijdens de ELE Rally in Eindhoven. Dankzij een direct koppel van 345 Nm en de aanwezigheid van een Torsen-meerplaten sperdifferentieel accelereert de Mokka GSE van 0 naar 100 km/u in slechts 5,9 seconden. Met een topsnelheid van 200 km/u is hij de snelste volledig elektrische productieversie van Opel. Dankzij de 54 kWh-accu kan de gewone Mokka tot 336 kilometer (WLTP) lokaal emissievrij rijden.

Daarnaast zijn er talrijke design- en uitrustingsdetails die emoties overbrengen. Denk bijvoorbeeld aan GSE-specifieke inzetstukken en opschriften op de carrosserie, een speciaal voor de Mokka GSE ontwikkelde velg-bandcombinatie en duidelijk zichtbare, gele GSE-remklauwen met vier zuigers vóór. In het interieur zitten de bestuurder en voorpassagier op speciale Alcantara Performance-stoelen met geïntegreerde hoofdsteunen in GSE-look. De Mokka GSE is standaard uitgerust met adaptieve, verblindingsvrije Intelli-Lux Matrix-verlichting en een 180-graden panoramische achteruitrijcamera.