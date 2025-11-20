Waarom niet? Dat was de gedachte van de technici van Opel toen ze ontdekten hoe eenvoudig de techniek van de rallyauto kon worden vertaald naar een straatauto. Aan het uiterlijk hoefde zelfs maar weinig te worden veranderd, want ook de rallyauto is in dit opzicht niet extreem. De Mokka GSE is daarom slechts herkenbaar aan GSE-accenten en 20-inch velgen met daarbinnen gele Alcon-remmen.

De hier getoonde grijze kleur is niet uniek voor de GSE en dat is jammer, want een exclusieve uitvoering wordt nog begeerlijker als deze is uitgevoerd in een kleur die niet op de gewone versies leverbaar is. Echter, grijs en zwart vormen samen een stoere combinatie die de GSE een onverzettelijke uitstraling geeft.

Binnenin zijn het kuipstoelen en bekleding met alcantara die het verschil maken tussen een doorsnee Mokka en deze GSE. Daarbij heeft het stuurwiel een platte boven- en onderkant. De pedalen zijn van aluminium om gewicht te besparen (de Mokka GSE weegt iets minder dan 1.600 kg). Net als de gewone Mokka biedt de GSE alleen voorin volop ruimte. De ruimte achterin is matig. Echter,in vergelijking met de directe concurrenten heeft de Opel een groot voordeel: de achterkant van de stoelen is van zachte stof, terwijl de achterpassagiers in de tegenstrevers met de knieën tegen keihard kunststof zitten.

„wat begon als een rallyversie van een gezinsauto, is een gezinsversie van een rallyauto geworden“

Uiteraard diende het meest luxe uitrustingsniveau als basis. Het infotainment-systeem heeft een speciale GSE-layout en is uitgebreid met racefuncties zoals een g-krachtmeter en een racetimer. Mede daarom voelt de GSE niet als een oude auto, terwijl de Mokka al sinds 2021 op de markt is.

Motor

Het was eenvoudig voor Opel om de Mokka GSE te bouwen omdat het moederbedrijf een extra sterke aandrijflijn op de plank had liggen. Dat is een 280 pk / 343 Nm sterke elektromotor die dat vermogen overbrengt op de voorwielen. De reactie op het stroompedaal is gretig en agressief, zoals het hoort bij een auto als deze. De bestuurder voelt altijd dat er heel veel reserve beschikbaar is. Toch is het vermogen eenvoudig te doseren en laat de GSE zich desgewenst net zo kalm rijden als de standaard Mokka. Wanneer de GSE de ruimte krijgt, is het sprintvermogen imponerend. Dat zit niet in de sprinttijd op papier (0 naar 100 km/u in 5.9 seconden), maar vooral in de agressie en het uithoudingsvermogen. De gretigheid houdt namelijk aan tot de elektronisch begrensde topsnelheid van 200 km/u. Zo wordt bijvoorbeeld een tussen-acceleratie van 170 km/u tot 200 km/u bijzonder rap uitgevoerd.

Omdat 280 pk eigenlijk te veel is voor een voorwielaangedreven auto, voorziet Opel in een sper-differentieel. Hiermee wordt het vermogen variabel over het linker- en rechterwiel verdeeld om beter rechtuit te kunnen accelereren en "trekken" in het stuurwiel te voorkomen. Dit is in de praktijk uiterst effectief, want in een bocht kan straffeloos vroeg gas worden gegeven zonder dat de Mokka uitbreekt.

Om lang en intensief te kunnen presteren voorziet Opel de Mokka GSE van dezelfde aangepaste elektromotor, omvormer, batterij en bedrading als de rally Mokka. De remschijven zijn zelfs groter dan die van de wedstrijdauto omdat het productiemodel op grotere velgen staat! Het gevoel in het rempedaal had beter gekund, de daadwerkelijke vertraging is echter prima.

Tijdens de proefrit op een veeleisend traject, met een vlotte rijstijl onder gematigde weersomstandigheden, kwam het verbruik uit op 20.7 kWh per 100 km (fabrieksopgave: 18.5 kWh / 100 km). Bij significant betere prestaties hoort dus ook een significant hoger verbruik. De daadwerkelijke actieradius kwam daarmee uit op 310 km (fabrieksopgave: 324 km).

Weggedrag

Het is makkelijk om een elektrische auto goed te laten presteren. Het is veel lastiger om een elektrische auto een levendig en lichtvoetig weggedrag te geven. Daarom heeft Opel juist het onderstel flink gewijzigd voor de GSE. Het onderstel is 10 mm verlaagd en op de achteras is een antirolbar geplaatst om overhellen tegen te gaan. De speciale race-banden bieden uitstekende grip, maar zorgen voor heel veel rijgeluiden. Op slecht wegdek en op open asfalt moeten de inzittenden zelfs hun stem verheffen om boven de bandengeluiden uit te komen!

De stuurinrichting is geheel vervangen en daarom is de Mokka GSE uitgesproken levendig. Het onderstel is lekker stug, maar biedt nog net voldoende comfort om de GSE dagelijks te kunnen gebruiken. Het gevoel met de auto is sterk verbeterd, waardoor de bestuurder c.q. coureur goed aanvoelt waar de grenzen liggen. Dankzij de speciale banden liggen de grenzen heel ver.

Steeds is gebruik gemaakt van de kennis van het rallyteam om de Mokka niet alleen dynamisch, maar ook heel capabel te maken. Zo onderscheidt Opel zich van andere merken van het Stellantis-concern die dezelfde componenten gebruiken, maar geen rallyteam hadden om de fijnregeling te verzorgen. De Alfa Romeo Junior en Abarth 600-e met dezelfde techniek zijn daarom veel veeleisender en vermoeiend op hoge snelheid. De Mokka is minstens zo snel, maar laat zich veel gemakkelijker rijden.

Conclusie

De Opel Mokka GSE was eigenlijk helemaal niet gepland! Opel wilde slechts aandacht vragen voor de elektrische modellen door met een elektrische Mokka deel te nemen aan wedstrijden. De rallyauto was gebaseerd op een extra sterke aandrijflijn van het moederbedrijf (Stellantis) en omdat dit standaard-componenten zijn, was het eenvoudig om ook een productieversie van de sportieve Mokka te bouwen. De ervaring die is opgedaan tijdens de wedstrijden wordt nu vertaald in de (fijnregeling) van de Mokka GSE.

Gaandeweg zijn de rollen dus omgedraaid: wat begon als een rallyversie van een gezinsauto, is een gezinsversie van een rallyauto geworden. De Mokka GSE is een dynamische, gretige en uiterst capabele sportwagen die iedere rit tot een feestje maakt. Tegelijkertijd laat deze snelheidsduivel zich verrassend makkelijk rijden en resteert voldoende comfort voor dagelijks gebruik. Ook in dat opzicht zijn de rollen omgedraaid: de Mokka GSE is in de eerste plaats een sportwagen en op de tweede plaats een gezinsauto.