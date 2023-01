Zorgeloos genieten

Op zoek naar een DS 3 Crossback E-Tense Performance Line?

bynco heeft er 8 vanaf € 25.275,-

DS begint bij de naam. Het instapmodel van het chique Franse merk gaat voortaan door het leven onder de naam "3" en niet langer als "3 Crossback". Toch blijft dit model hoger dan een traditionele hatchback, waarmee DS slim inspeelt op de grote vraag naar SUV's en crossovers. Om de stoere uitstraling van dergelijke auto's te benaderen is het chroom vervangen door zwarte accenten.

Alhoewel alle versies voortaan meer zwarte elementen hebben, resteert het onderscheid tussen chique en sportieve varianten. Het hier getoonde exemplaar is een "Performance Line" en die is mede gekozen om het tammere interieur. Dat interieur is namelijk gebaseerd op stoffen en stijlen uit de Franse modewereld en dat wordt in de rest van Europa soms als kitsch of te veel van het goede ervaren. De Performance Line heeft een veel strakker interieur, terwijl ook hierin de extravagante vormen van het exterieur terugkeren.

Dankzij de iets hogere bouw kunnen de stoelen meer rechtop worden geplaatst, waardoor uit een compacte auto meer (been)ruimte kan worden gehaald. Alhoewel de ruimte achterin niet overweldigend is, resteert met een inschikkelijke bestuurder en/of bijrijder precies voldoende plek voor volwassenen achterin. De ruimte voorin is prima en daar overtuigt de 3 als premium product met de royaal bemeten stoelen. Die zitten niet alleen uitstekend, de fraaie bekleding voelt ook prettig.

Uitrusting

Bij DS gaat vorm altijd voor functie en daarom is het soms even zoeken hoe bepaalde functies werken. Voortaan hoeven de knoppen op de middenconsole niet meer ingedrukt te worden; aanraken is voldoende. Echter, omdat dit geen "feedback" geeft, werden de nieuwe knoppen niet noodzakelijkerwijs als verbetering ervaren.

Wel duidelijk beter is het nieuwe audio-, communicatie- en navigatiesysteem genaamd "Iris". Dat wordt weergegeven op een slank, breed beeldscherm met wederom uitgesproken vormen in de menu's en dialogen. Naast het aanraakgevoelige beeldscherm is voortaan ook een spraakgestuurde assistent beschikbaar die wordt geactiveerd met de woorden "Okay Iris". Deze assistent beperkt zich niet tot audio en navigatie. Het kan ook informeren over weer en verkeer en zelfs een mop vertellen. Daarbij belooft DS het systeem gaandeweg middels "over the air updates" (geen dealerbezoek vereist) uit te breiden.

„Dankzij een geheel nieuwe batterij en elektromotor is de actieradius groot voor luxueus en zorgeloos rijden“

Favoriet bij de redactie is het audiosysteem van Focal. De klank hiervan is kraakhelder en harmonieus (geen overheersende tonen), ook op hoog volume. Alhoewel het laag iets tekort schiet vanwege de kleine klankkasten, is het geluid zo verfijnd dat het de titel "hifi" verdient. Mede daarom is het buitengewoon spijtig dat Focal audio alleen beschikbaar is op de DS 3 met benzinemotor, niet de op elektrische versie. Die laatste moet het doen met een merkloos audiosysteem dat klinkt alsof de luidsprekers achter een nat gordijn zijn geplaatst. De klank is bombastisch met weinig helderheid.

Benzinemotor: Puretech 130

De DS 3 is leverbaar met een benzine- en elektromotor. De "Puretech 130" benzinemotor is niet gewijzigd sinds de introductie van het model in 2018. Het is nog steeds een 1.2 liter driecilinder. Dit cilindertal veroorzaakt een roffelend geluid dat duidelijk hoorbaar is en afbreuk doet aan het zo zorgvuldig opgebouwde "premium" gevoel.

De prestaties van de 130 pk / 230 Nm sterke krachtbron zijn ruim voldoende, mede dankzij de voorbeeldig schakelende 8-traps automaat. Op een veeleisend parcours (bergen en stadsverkeer) kwam het testverbruik uit op 6.5 liter per 100 km.

Elektromotor: e-Tense

Met elektromotor is de DS 3 een heel andere auto, letterlijk en figuurlijk. Stellantis, het moederbedrijf van DS (en Citroën, Peugeot, Fiat) heeft namelijk een geheel nieuwe elektromotor en batterij ontwikkeld. Omdat DS het meest prestigieuze merk van Stellantis is, mag de 3 als eerste gebruik maken van deze techniek. De batterij heeft dezelfde afmetingen als voorheen, maar dankzij een andere chemische samenstelling en slimmere verdelingen over de cellen is de capaciteit groter (nu 54 kWh). De DS 3 Crossback e-Tense had voorheen een bereik van 320 km, dat is nu 402 km. Deze toegenomen actieradius is ook te danken aan een verbeterde stroomlijn en bandenkeuze.

Het motorvermogen is toegenomen van 136 naar 156 pk, maar daarvan is in de praktijk weinig merkbaar. De DS 3 is namelijk gericht op comfort. Daarbij probeert DS ook de elektrische auto's het karakter van een verbrandingsmotor te geven om de overstap zo makkelijk mogelijk te maken. Daarom is de DS 3 e-Tense geen flitsend snelle elektrische auto, maar vooral een soepele en moeiteloos presterende auto. In de sportstand toont de 3 iets meer levendigheid, alhoewel het daarbij blijft. De 3 bijt nooit echt door en is nooit echt snel. De prestaties zijn desondanks ruim voldoende. In de praktijk zorgen de banden voor veel rijgeluiden, waardoor deze elektrische auto zeker niet geruisloos is.

Dankzij het nieuwe infotainment-systeem kan de DS 3 voortaan zelf laadstops op de route plannen als de acculading onvoldoende is om de bestemming te bereiken. Laden kan met dezelfde snelheid als voorheen: 11 kW bij een publiek laadpunt en 100 kW aan een snellader. Onderweg naar die laatste kan de batterij niet worden voorverwarmd om bij aankomst extra snel te kunnen laden. Wel is de laadcurve iets verbeterd en dat betekent dat iets langer op hoge snelheid wordt geladen dan voorheen.

Rijeigenschappen

Het onderstel is niet aangepast voor modeljaar 2023. Toch blijft de DS 3 zich onderscheiden door de rijeigenschappen. Evenals voorheen is er weinig communicatie tussen het mechaniek en de bestuurder, terwijl de besturing is juist heel exact wordt ervaren. Daarbij maakt de DS 3 het rijden vooral moeiteloos. Ook op slecht wegdek of bij een sportieve rijstijl wordt alles makkelijk gemaakt en dat zorgt voor een superieur gevoel.

Conclusie

De DS 3 is aangepast voor modeljaar 2023 en dat houdt veel meer in dan het moderniseren van de techniek. Het uiterlijk past nu beter bij de stijl van de nieuwere en grotere modellen. Bovendien is chroom verruild voor zwarte accenten, waardoor de auto er stoerder uitziet en dat past goed bij een "crossover" zoals deze. Het interieur staat bol van de verwijzigingen naar de Franse mode-industrie, terwijl de ergonomie is verbeterd. Het infotainment-systeem is sterk verbeterd en het Focal audiosysteem is zelfs het beste in dit segment.

Het weggedrag is gelijk gebleven. De nadruk ligt op comfort, waarbij de exacte besturing en het verfijnde onderstel ervoor zorgen dat het rijden moeiteloos is. Met de PureTech 130 benzinemotor levert de DS 3 nette prestaties tegen een matig verbruik. De nadrukkelijk aanwezige driecilinder-roffel doet afbreuk aan het premium-gevoel. De elektrische e-Tense is daarom veruit de beste keuze. Die biedt superieure prestaties, souplesse en rust terwijl de kilometerkosten lager zijn. Dankzij een geheel nieuwe batterij en elektromotor is de actieradius groot voor luxueus en zorgeloos rijden.