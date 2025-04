De "Gen-E" lijkt op een heel gewone Ford Puma, maar in feite zijn de Puma met verbrandingsmotor en de Puma met elektromotor twee compleet verschillende auto's. Al geruime tijd geleden heeft Ford de basis waarop de Fiesta stond doorontwikkeld voor een compacte elektrische bestelwagen. Dat platform is nu weer aangepast voor de Puma Gen-E.

Toch is de Gen-E even hoog, breed en lang als de reguliere Puma. Ook het plaatwerk is grotendeels gelijk. De verschillen zitten in kleine spoilers in de voorbumper en een langer doorlopende spoiler achterop voor een gunstigere stroomlijn. De Gen-E heeft een gesloten grille omdat ook dat de stroomlijn verbetert en omdat een elektrische auto minder koeling nodig heeft.

Ruimte

Omdat levendigheid en dynamiek zo belangrijk zijn voor Ford, kiest het merk voor een compleet ander concept dan andere autofabrikanten. Veel automerken streven naar een zo groot mogelijk bereik om de (veelal onterechte) angst voor het leegrijden van de batterij te beperken. Ford kiest juist voor een batterij met een relatief kleine capaciteit (44 kWh). Dat zorgt voor een lager gewicht en meer binnenruimte.

Dat laatste komt tot uiting in de zogenaamde "gigabox". De Puma met benzinemotor heeft een "megabox" onder de bagageruimte. De bergruimte onder de laadvloer van de Gen-E is zo groot, dat er meerdere koffers in passen! De ruimte op de achterbank is redelijk, die voorin goed. Echter, de rugleuningen van de voorstoelen zijn rond schouderhoogte als te smal ervaren. Bovendien zijn ook de buitenspiegels klein, waardoor ze net te weinig zicht op het achteropkomende verkeer bieden.

Uitrusting

Met het oog op de komst van de Gen-E is de Puma recent vernieuwd en daarom is het dashboard modern, met grote beeldschermen. Daarom kan veel informatie tegelijkertijd worden getoond en dat is tijdens de proefrit als een voordeel ervaren. Ook verfrissend anders: naast de gebruikelijke luidsprekers in de portieren heeft de Puma een zogenaamde "soundbar" bovenop het dashboard. Daarom klinkt muziek niet van de zijkanten, maar van voren en dat is veel natuurlijker. De klank van het audiosysteem is te omschrijven als commercieel, met veel nadruk op bas.

„De Ford Puma is de meest dynamische auto in zijn segment en dat geldt nu ook voor de elektrisch aangedreven Gen-E“

De door de Europese Unie verplicht gestelde veiligheidsvoorzieningen zijn niet te strikt afgestemd en laten zich eenvoudig uitschakelen.

Elektrische auto

Door te kiezen voor een relatief beperkte batterij-capaciteit bespaart Ford veel gewicht en dat is direct merkbaar. Ondanks het motorvermogen van "slechts" 168 pk / 290 Nm is de Puma Gen-E lekker gretig en dat zorgt voor de nodige levendigheid. In de standaardmodus zijn de prestaties al goed, in de sportstand zelfs zeer goed. Wanneer het kunstmatige motorgeluid wordt ingeschakeld, klinkt dit alleen tijdens het accelereren. Op een constante snelheid is de Puma Gen-E even stil als andere elektrische auto's. Daardoor draagt het kunstmatige motorgeluid bij aan snelheidssensatie, zonder afbreuk te doen aan het comfort.

Ondanks de prestatiedrang is de Puma Gen-E opmerkelijk zuinig. Dat is wederom te danken aan het beperkte gewicht en de gunstige stroomlijn. Daarbij kan de bestuurder veel energie terugwinnen en is zelfs rijden met één pedaal mogelijk (intrappen voor accelereren, loslaten voor decelereren). Het door Ford opgegeven gemiddelde verbruik van 13 kWh per 100 km lijkt onwaarschijnlijk laag, maar kon tijdens de testrit onder gematigde weersomstandigheden op een veeleisend traject daadwerkelijk worden gerealiseerd. De actieradius kwam daarmee uit op 309 km (fabrieksopgave: 364 km). Dat maakt de Gen-E niet alleen voordelig in aanschaf, maar ook in gebruik.

Weggedrag

De meeste elektrische auto's hebben grofweg hetzelfde weggedrag omdat ze allemaal een grote, zware batterij hebben die laag en centraal is geplaatst. Ze zijn daarom stabiel, goedmoedig en comfortabel. Ford onderscheidt zich wederom met de kleinere batterij en daarom is de Gen-E ongebruikelijk dynamisch. De Gen-E voelt weliswaar zwaarder dan de reguliere Puma, maar ook uiterst stabiel. Dat zorgt voor veel grip in de bocht, maar ook voor comfort op hoge snelheid.

De pret wordt vergroot door de directe besturing en de goede communicatie tussen de bestuurder en het mechaniek. Het communicatieve karakter en het capabele onderstel zorgen er samen voor dat de Puma Gen-E uitgesproken uitdagend is om te rijden. Sportief rijden met de Puma Gen-E geeft veel voldoening en dat nodigt weer uit tot meer en nog sneller rijden. Kortom: Ford is geslaagd in de opzet. De Ford Puma is de meest dynamische auto in zijn segment en dat geldt nu ook voor de elektrisch aangedreven Gen-E.

Conclusie

Is de Ford Puma Gen-E even leuk om te rijden als de versie met verbrandingsmotor? Nee. Leuker! De standaard Puma heeft een levendig karakter dankzij een capabel onderstel, uitgekiende besturing en relatief lichte bouw. Ford volgt datzelfde recept voor de Gen-E. Het lage en centrale zwaartepunt van de batterij voegt daar echter nog meer stabiliteit aan toe. De elektromotor is gretig en levendig. De mogelijkheid tot rijden met één pedaal maakt het rijden makkelijker en zuiniger.

Ten opzichte van andere elektrische cross-overs scoort de Puma Gen-E eveneens met het dynamische karakter. Daarbij is de Gen-E uitgesproken zuinig. De ruimte achterin is weliswaar matig, de bagageruimte met de "gigabox" is juist enorm. Tenslotte scoort de Puma Gen-E met de grote en daarom overzichtelijke beeldschermen, een privacy-vriendelijk infotainment-systeem en doordachte bediening. Al die dingen samen maken de Ford Puma Gen-E leuker om mee te rijden.