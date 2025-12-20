De verwarring wordt deels veroorzaakt door marketing. Autofabrikanten hergebruiken graag populaire namen, zodat een nieuw model meteen bekend is. Toyota had al een Urban Cruiser van 2009 tot 2013 en het was makkelijk om die naam opnieuw te gebruiken. Echter, al bij de eerste aanblik is duidelijk dat deze Urban Cruiser bedoeld is voor veel meer dan alleen stadsverkeer. De hoge bouw, grote bodemvrijheid, opgetrokken bumpers en stoere uitstraling geven de Urban Cruiser allesbehalve de uitstraling van een braaf stadsautootje.

Het verschil met de Suzuki e-Vitara zit in de aankleding. De Suzuki ziet er veel ruiger uit, terwijl Toyota kiest voor moderne elegantie. Op die manier spreekt dezelfde auto, dankzij kleine aanpassingen, toch heel verschillende doelgroepen aan.

Ruimte

De ruimte voorin is goed, met een eenvoudige instap, gevolgd door een hoge zit. Daarbij is de motorkap goed zichtbaar en dat geeft het machtige gevoel dat hoort bij een SUV.

De achterbank staat op rails, zodat afhankelijk van de situatie kan worden gekozen voor meer beenruimte of meer bagageruimte. Met de achterbank in de achterste stand is de beenruimte achterin voldoende voor volwassenen. Let op dat Suzuki net voor de lancering van de e-Vitara een alternatief rek met vakken (samen 80 liter!) voor onder de laadvloer heeft ontwikkeld. Dat is in de Toyota niet aangetroffen. Ook jammer, het grootste deel van de achterklep is niet bekleed. Alhoewel dat voor een Suzuki voldoet, mag men van Toyota meer verwachten.

Het dashboard heeft dezelfde hoekige en robuuste vormen als het exterieur van de Urban Cruiser. Veel panelen zijn gemaakt van hard plastic, wat opnieuw niet aan de standaarden van Toyota voldoet. Aan de andere kant: het geheel voelt stevig en duurzaam, alsof deze auto na vele jaren van gebruik nog als nieuw zal zijn. De cabine heeft veel bergvakken, waardoor de Urban Cruiser zich leent voor lang en intensief gebruik.

„Bij de Urban Cruiser draait het niet om de techniek, maar om de bruikbaarheid en betrouwbaarheid“

De uitrusting is overduidelijk verzorgd door Suzuki, want het audio-, communicatie- en navigatiesysteem is niet dat van Toyota. Vreemd genoeg is de stem van het navigatiesysteem juist wel dezelfde stem die Toyota al decennia in de navigatiesystemen bouwt. Het infotainment-systeem is compleet en laat zich eenvoudig bedienen, maar reageert soms net iets te traag. Ook het navigatiesysteem komt regelmatig laat met instructies. De door de Europese Unie opgelegde en alom gehate veiligheidssystemen laten zich makkelijk uitschakelen.

De gebruiker kan op afstand contact houden met de auto middels de Toyota-app voor de smartphone. Echter, dit is beperkt tot het uitlezen van de status en het voorverwarmen (of koelen) van de auto. De Urban Cruiser kan niet worden gestart met de app, dus er is nog altijd een sleutel nodig.

Elektrische auto

De Urban Cruiser is leverbaar met twee verschillende batterijen, waarmee de actieradius varieert van 344 km tot 426 km. Het betreft hier een zogenaamde LFP-batterij en dat is de modernste van de nu gangbare types. LFP verdraagt meer laad- en ontlaadcycli voordat slijtage optreedt, is minder afhankelijk van de temperatuur en ontbrandt minder gemakkelijk bij schade.

Naast de keuze tussen twee batterijen, biedt Toyota de keuze uit drie motorvermogens. Wanneer voor voorwielaandrijving wordt gekozen, zijn elektromotoren van 144 pk en 174 pk beschikbaar. Daarnaast is er een variant met een tweede motor. Dat zorgt voor vierwielaandrijving en een totaal vermogen van 184 pk. De 144 pk variant is geprobeerd in de Suzuki e-Vitara en die is slechts voldoende om mee te komen met de verkeersstroom. De 174 pk en 184 pk varianten doen in de praktijk nauwelijks voor elkaar onder. Steeds heeft de Urban Cruiser een beschaafde reactie op het stroompedaal, maar indien wordt aangedrongen kan deze elektrische Toyota flink doorbijten. Dan is de Urban Cruiser niet alleen stiller en soepeler dan een soortgelijke auto met verbrandingsmotor, maar ook sneller en zuiniger.

Toyota benut niet alle voordelen die elektrisch rijden biedt. Bij het loslaten van het stroompedaal wordt slechts in zeer beperkte mate energie teruggewonnen. Omdat remmen op de motor nauwelijks mogelijk is, is rijden met één pedaal uitgesloten. Mede daarom is het testverbruik erg hoog. Tijdens een testrit onder ongunstige weersomstandigheden en op een veeleisend parcours kwam het verbruik met de Urban Cruiser AWD uit op 21 kWh per 100 km. De tweewielaangedreven versie was iets zuiniger met 19 kWh per 100 km. Dat is erg hoog voor een auto van deze omvang en met dit vermogen. De lage temperatuur heeft ook een effect op de actieradius, want die bedroeg voor de AWD 333 km in plaats van de beloofde 395 km. Ongeacht de temperatuur is de Urban Cruiser geen ster in snelladen. Dat kan met maximaal 67 kW en die snelheid staat niet in verhouding tot de capaciteit van de accu.

Weggedrag

Het platform waarop de Toyota Urban Cruiser en de Suzuki e-Vitara staan is door Toyota en Suzuki samen ontwikkeld. Suzuki heeft de gehele opbouw verzorgd. Toyota nam het fijnregelen van het onderstel voor zijn rekening. Beide auto's zijn bedoeld voor gebruik in het terrein en op de openbare weg en dus is het weggedrag een compromis tussen beide.

Op de openbare weg heeft de Urban Cruiser een stevig onderstel, zodat weinig is te merken van het gewicht van de accu. Dat zorgt bovendien voor een uiterst vertrouwenwekkend karakter. De overzichtelijkheid is goed en de rijgeluiden zijn beperkt.

Voor gebruik in het terrein heeft de Urban Cruiser veel bodemvrijheid en lange veerwegen. Daarom heeft de auto geen moeite met ruwe ondergrond, forse kuilen en serieuze hellingen. Dankzij de elektrische aandrijving is vanaf een laag toerental de maximale trekkracht beschikbaar. Dat vermogen is ook nog eens heel exact te doseren, waardoor terreinrijden makkelijk is met de Urban Cruiser. De vierwielaangedreven versie heeft bovendien een speciale "trail"-modus en daarmee zorgt de anti-slip regeling voor extra grip in het terrein.

Conclusie

Een uitgebreide proefrit in de stad en in het terrein heeft een einde gemaakt aan de verwarring. De Toyota Urban Cruiser en Suzuki e-Vitara zijn technisch identiek, alleen het uiterlijk verschilt. Daarom is het onmogelijk dat de ene auto is bedoeld voor het terrein en de andere voor de stad. De enige mogelijke verklaring is dat de Urban Cruiser en e-Vitara zich overal thuisvoelen en de testrit leert dat dat inderdaad het geval is.

In vergelijking met andere compacte, elektrisch aangedreven SUV's heeft de Urban Cruiser net als de e-Vitara een conservatief karakter. En dat heeft alles te maken met de Japanse herkomst. Japanse autofabrikanten pionieren niet en brengen geen halve producten op de markt die gaandeweg met software-updates volwassen worden. Bovendien willen de Japanse fabrikanten zich niet vervreemden van de klanten en daarom vernieuwen ze met kleine stapjes.

Bij de Urban Cruiser draait het niet om de techniek, maar om de bruikbaarheid en betrouwbaarheid. Menigeen voelt zich daarom direct thuis in deze elektrische auto. De rijeigenschappen zijn afgestemd op veiligheid en gemak. Kortom: de Toyota Urban Cruiser voelt zich thuis in de stad en daarbuiten.