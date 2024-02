Om een zo groot mogelijke doelgroep aan te spreken begint BYD met een slimme tussenmaat: de Dolphin is hoger dan een traditionele hatchback en lager dan een SUV. Dat zorgt voor extra ruimte, zonder de ruige uitstraling van een terreinwagen. In tegendeel: de Dolphin is vormgegeven volgens BYD's "Ocean Aestetics" huisstijl. Gebaseerd op het leven in de zee bedient de Dolphin zich van ronde, vloeiende lijnen.

Ook binnenin onderscheidt de Dolphin zich door ronde vormen. Niet alleen de luchtroosters zijn rond, ook de parkeerrem en de bediening van de automaat zijn rond.

De ruimte voorin is goed, maar de weinig ergonomisch gevormde stoelen bieden op de lange afstand weinig comfort. De instap naar achteren is lastig, waarbij menigeen het hoofd stoot tegen de dikke rand rondom het glazen panoramadak. De ruimte achterin is voldoende, de zit desondanks oncomfortabel.

Uitrusting

Op het moment van schrijven is de Dolphin het voordeligste model van BYD in Nederland. En zo voelt de auto helaas ook. Dat zit niet alleen in de gekozen materialen, maar ook in de uitrusting. Op papier is de uitrusting van de hier gereden "Comfort"-uitvoering rijk en modern. In de praktijk is echter net op de verkeerde punten bezuinigd, werken zaken net niet of is onvoldoende rekening gehouden met de Europese markt.

Zo is de Nederlandse vertaling van de menu's op het centrale beeldscherm overduidelijk met een computer gedaan en nooit door een Nederlander nagekeken. De slimme assistent, die vrij geformuleerde gesproken commando's zou accepteren, spreekt alleen Engels en verstaat slecht. De verwarming heeft tijdens de testperiode van een week nooit gewerkt, terwijl de airco altijd bleef loeien (ook als het buiten vroor). Eenmaal geparkeerd beslaan de ruiten gemakkelijk.

Elektrische auto

In het intro wordt gesteld dat de BYD Dolphin gemiddelde technische specificaties heeft. Echter, dat is maar waarmee wordt vergeleken! De Chinese fabrikanten zien hun kans schoon omdat de gevestigde orde nog steeds te weinig voortgang boekt op het gebied van elektrische auto's. Naast het conventionele aanbod is de Dolphin namelijk een uiterst geavanceerde elektrische auto!

BYD ontwikkelt bovendien alle onderdelen zelf: van de cellen in de batterij tot de elektromotor en de aansturende elektronica. De batterij is daarom compacter dan gebruikelijk, terwijl deze meer energie kan opslaan en veiliger is. Dit laatste is het sterkste punt van de Dolphin: als de batterij wordt doorboord zal deze geen vlamvatten en dat is uniek voor BYD.

Bij de Dolphin bepaalt de gekozen uitvoering niet alleen het uitrustingsniveau, maar ook de capaciteit van de batterij en het vermogen van de elektromotor. Dat begint bij 45 kWh en 95 pk voor de basisuitvoering, die daarmee welhaast revolutionair laag is geprijsd. De testauto is echter voorzien van de 60 kWh batterij en levert 204 pk. Daarmee komt de actieradius uit op een dikke 400 km en dat is voor een auto met dit prijskaartje een uitmuntende score.

Theorie en praktijk

Echter, opnieuw is er een verschil tussen theorie en praktijk. Het goede nieuws is: zelfs bij ongunstige weersomstandigheden kon daadwerkelijk ruim 400 km worden afgelegd op een volle batterij. Echter, de beloofde laadsnelheid van 88 kWh kon ondanks herhaalde pogingen nooit worden gerealiseerd. De hoogste piek was 64 kW tijdens een steevast grillig verloop van de laadsnelheid. Terwijl andere auto's bij het snellaadstation kwamen en gingen, bleef de Dolphin staan en dat is frustrerend. Bovendien wordt tijdens het laden alleen het batterijpercentage getoond en niet de actieradius, waardoor de bestuurder zelf moet uitrekenen of de bestemming inmiddels binnen bereik is.

Het vermogen van 204 pk / 310 Nm maakt de Dolphin tot een meer dan vlotte auto. De reactie op het stroompedaal is direct en venijnig, zoals alleen een elektrische auto dat kan. Echter, de voorwielen kunnen het vermogen nauwelijks verwerken en daarom kan de Dolphin gaan slingeren wanneer plotseling te veel vermogen wordt gevraagd. Kortom: houd de handen goed aan het stuur of kies voor de basis-versie!

Zoals iedere elektrische auto kan de Dolphin energie terugwinnen tijdens het remmen en uitrollen. Echter, dit effect is minimaal, waardoor rijden met één pedaal is uitgesloten en de energiewinst gering is. Het energieverbruik is mede daarom hoog voor een auto van deze omvang.

Rijeigenschappen

BYD kiest voor alle modellen, dus ook voor de Dolphin, voor comfort. De besturing is daarom gevoelloos (ook in de sport-stand) en het koetswerk helt meer over dan bij Europese auto's. Ook ongebruikelijk: de Dolphin is een van de weinige elektrische auto's die niet stil is. Zowel het mechaniek als de banden en rijwind zijn duidelijk hoorbaar, waardoor het geluidsniveau nauwelijks lager ligt dan bij een doorsnee auto met benzinemotor.

Vanwege het gebrek aan communicatie vraagt het enige tijd om vertrouwd te raken met de Dolphin. Juist daarom was de Dolphin een volle week te gast bij de redactie. En gaandeweg vielen bovengenoemde zaken steeds minder op, zorgt het zachte onderstel uiteindelijk voor rust en comfort.

Conclusie

Is de middelgrote BYD Dolphin met zijn middelgrote prijs een serieuze concurrent voor de gevestigde orde? De eerste indruk is: nee, want er is te veel op- en aan te merken. De stoelen zijn matig, er zijn veel rijgeluiden, de slimme assistent verstaat slecht, het verbruik is hoog, de voorwielen kunnen het motorvermogen nauwelijks aan, het klimaatcontrolesysteem weet van geen ophouden, de Nederlandse vertalingen deugen niet en het snelladen verloopt grillig. Over de betrouwbaarheid of restwaarde van deze nieuwkomer is nog niets bekend.

Echter: een deel van deze zaken is met software-updates te verhelpen. En de ervaring met Chinese autofabrikanten leert dat ze zo goed luisteren, dat veel van die zaken zullen zijn opgelost kort nadat dit stuk is gepubliceerd. Andere zaken gaan wennen. Wie kalm met de verkeersstroom meerijdt merkt nauwelijks dat het weggedrag achterblijft.

Ten opzichte van de prijs is de actieradius zeer goed. Om twijfel over het nieuwe merk weg te nemen, heeft BYD niet bezuinigd op de veiligheid. Kortom: de basis deugt en daarom zijn kleine aanpassingen voldoende om de Dolphin uiteindelijk tot een geduchte concurrent te maken.