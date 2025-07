De eerste Renault 4 was betaalbaar dankzij de elementaire opzet. Dat gold niet alleen voor de techniek en de uitrusting, maar ook voor de manier waarop de auto werd gebouwd. Het resultaat was een eenvoudige uitstraling en juist dat zorgde voor een unieke charme en werd deel van het succes. Echter, zo'n simpel ontwerp zou tegenwoordig niet acceptabel zijn vanwege de veiligheid. Daarom is de nieuwe 4 weliswaar geïnspireerd op het origineel, maar is het meer dan een retro-auto. Toch is op alle manieren het karakter van het origineel behouden. Dat begint met de ronde koplampen gevat in een donkere achtergrond met een nadrukkelijke omlijsting. "Monoblock" noemt Renault dat. De stootbumpers van voorheen vormen nu ornamenten.

Het zijaanzicht is nog overtuigender, want de onderlinge verhoudingen zijn gelijk aan het origineel. Daaronder zijn ook het kenmerkende achterste zijruitje en de aflopende achterklep. De stootranden van weleer komen terug in de vorm van vouwen in het plaatwerk. Omdat de nieuwe Renault 4 een elektrische auto is, is deze zwaarder en dat vereist grotere wielen. De "4 Electric" is daarom fors groter dan het origineel, maar direct herkenbaar als Renault 4. De nieuwe incarnatie is 414 cm lang en daarmee kleiner dan de Renault Captur en groter dan de Clio. Net als het origineel is de R4 iets hoger dan een standaard hatchback, maar Renault heeft de verleiding weten te weerstaan om van de nieuwe 4 een SUV of crossover te maken. Desondanks is de bodemvrijheid wel groter dan die van de Captur, die juist wel een SUV is. Dankzij de keuze van de vormgevers roept de Renault 4 nostalgische gevoelens op bij mensen die het origineel kennen.

Ruimte en uitrusting

De vormgevers hebben nog meer werk gemaakt van het interieur dan van het exterieur. Volgens de klassieke Franse stijl heeft de 4 een groot, dun stuurwiel, grote hendels aan de stuurkolom en gewatteerde stoelen. Die stoelen zitten bijzonder prettig, ook na vele uren rijden. Dankzij een relatief hoge zit is de motorkap zichtbaar als oriëntatiepunt tijdens manoeuvreren. Sowieso is het koetswerk dankzij de rechte vormen en het vele glas goed overzichtelijk.

De nieuwe Renault 4 en 5 delen hetzelfde platform, maar de 4 heeft een langere wielbasis en dat vertaalt zich in veel betere ruimte achterin. Echter, met de voorstoel in de laagste stand is er geen ruimte voor de voeten van de achterpassagiers. Heel handig: de bijrijdersstoel kan net als de achterbank worden opgeklapt en dan kan de R4 objecten tot 2.2 meter aan boord vervoeren.

Iets dat bij de eerste 4 volstrekt ondenkbaar was: de achterklep kan elektrisch worden geopend en gesloten. Aan de zijkanten van de kofferruimte zijn bergvakken te vinden en ook onder de laadvloer is extra bergruimte. Mocht dat allemaal onvoldoende zijn, dan mag de R4 een aanhanger van maximaal 750 kg trekken. Kortom: de 4 wordt niet alleen om het uiterlijk gekozen, maar zeker ook om de functionaliteit.

„De nieuwe Renault 4 maakt elektrisch rijden leuker én bereikbaarder“

Dankzij de band met het verleden is de 4 geen rijdende computer en heeft de auto geen minimalistisch interieur. Functies worden met knoppen op het dashboard bediend. Natuurlijk is de 4 wel een moderne auto, want achter het stuurwiel en centraal op het dashboard zijn beeldschermen te vinden. De uitrusting is modern en compleet, inclusief een slimme assistent. Dit systeem is gebaseerd op Android Automotive en daarom is de functionaliteit uitmuntend, maar betaalt de gebruiker met zijn of haar persoonsgegevens. Wanneer Google een verzoek niet kan afhandelen, wordt het doorgestuurd naar ChatGPT. Ook hiervoor geldt: de dienstverlening is uitstekend, maar het gaat ten koste van de privacy. Tip: de basisuitvoering ("Evolution") heeft een uitgekleed Android-systeem zonder ChatGPT en is dus een aanrader voor hen die zich zorgen maken om de privacy.

Actieradius en verbruik

De nieuwe Renault 4 is alleen leverbaar als elektrische auto en is in die zin even vernieuwend als de eerste generatie. De eerste 4 maakte de ruime gezinsauto bereikbaar voor een grote groep kopers, de 4 doet dat nu voor elektrisch rijden. Op de prijslijst staan twee elektromotoren en twee batterijen. De standaard-batterij zorgt voor een bereik van 300 km. Met de "Comfort Range" neemt de actieradius in theorie toe tot 400 km. Tijdens de test onder zeer gunstige weersomstandigheden en met veel snelwegkilometers was dit 350 km bij een gemiddeld verbruik van 14.7 kWh per 100 km.

Laden kan met respectievelijk 80 kW of 100 kW. De R4 kan niet alleen elektrisch laden, maar ook energie terugleveren. Dat kan op twee manieren. De eenvoudigste is "V2L", waarmee elektrische apparaten gevoed kunnen worden door de auto, bijvoorbeeld op een camping. Met "V2G" kan de R4 stroom terugleveren aan het net wanneer de vraag groot is en zo kan de Renault-rijder bijverdienen. Bij lage vraag naar stroom kan de R4 automatisch opladen tegen lage prijzen.

Prestaties

Een 120 pk / 225 Nm sterke motor vormt de basis. Daarnaast is een 150 pk / 245 Nm sterk exemplaar leverbaar. Daarmee is de Renault 4 vlot, levendig en stil. Omdat dit een gezinsauto is, wordt het vermogen altijd kalm opgebouwd (ook in de sportstand). Wanneer de bestuurder aandringt, is de 4 desondanks sneller dan vergelijkbare auto's met benzinemotor. De enige rijgeluiden komen van windruis bij de a-stijl; verder is de 4 aangenaam rustig. Pas boven de 140 km/u nemen de rijgeluiden sterk toe omdat de auto niet is ontworpen voor hogere snelheden. De topsnelheid is begrensd tot 150 km/u. In de praktijk is dat 155 km/u op de teller.

Met hendels achter het stuurwiel kan in drie stappen worden bepaald hoeveel energie de 4 terugwint bij het loslaten van het stroompedaal. Daarnaast is een vierde niveau beschikbaar waarbij de R4 zo sterk inhoudt, dat het rempedaal alleen nog in noodsituaties nodig is en dus met één pedaal kan worden gereden. Het rijden met één pedaal wordt door velen beschouwd als een bijkomend voordeel van elektrisch rijden en het is fijn dat Renault dit sinds de komst van 4 ondersteunt.

Op het gebied van ergonomie is Renault soms iets te progressief. Zo is de "park" van de automaat komen te vervallen. Wanneer het portier wordt geopend of de motor wordt uitgeschakeld, kiest de elektronica vanzelf de parkeerstand. Dat lijkt heel handig, maar tijdens een korte stop moet daarom de parkeerrem worden aangetrokken of de deur worden geopend voordat de voet van het rempedaal kan! Het kiezen van de "neutraal"-stand luistert heel nauw en dat was een probleem in een wasstraat. Tenslotte zorgen de drie hendels rechts van het stuurwiel (automaat, ruitenwisser, audiobediening) ondanks meerdere testritten met moderne Renaults nog steeds voor verwarring.

Rij-eigenschappen

De Renault 4 is in zekere zin te danken aan de komst van de Chinese merken. Die overspoelen de markt met scherp geprijsde, moderne auto's. Renault antwoordt daarop door de nadruk te leggen op de punten waar de Chinezen het (nog) laten afweten: vormgeving en rijeigenschappen. En de proefrit leert dat het weggedrag zelfs het sterkste punt is van de Renault 4!

Renault kiest voor relatief kostbare techniek met een "multi-link" achteras en dat zorgt voor een dynamisch en uitgesproken verfijnd weggedrag. Op slecht wegdek is de 4 daarom veel comfortabeler dan soortgelijke auto's met een eenvoudiger onderstel. De besturing is licht en exact, waardoor de chauffeur als vanzelf aanvoelt waartoe de auto in staat is. De 4 is absoluut niet speels of uitdagend, maar wel heel veilig. Zo laat deze gezinsauto zich desgewenst een bocht om slaan en geeft dan geen krimp (op droog wegdek, minder op nat). Van eventueel overgewicht door de zware accu is niets te merken.

Middels "Multi Sense" kan worden gekozen voor een economisch, comfortabel of sportief karakter. Daarbovenop biedt de R4 ook speciale modi voor sneeuw en ruw terrein. De 4 heeft geen vierwielaandrijving, maar belooft dankzij slimme elektronica wel verder te komen dan een standaard hatchback.

Renault 4 versus Renault 5

De Renault 4 en 5 delen hetzelfde platform ("AmpR small") en dezelfde techniek. Toch verschillen de karakters als dag en nacht. Zo is duidelijk merkbaar dat de 4 groter en hoger is dan de 5. De Renault 5 is speels en uitdagend, de 4 juist verfijnd en comfortabel. Daarmee bedienen beide auto's hun eigen doelgroep: de 5 is een extravagante verleider die inspeelt op het gevoel. De 4 speelt meer in op het verstand, maar is desondanks even stijlvol.

Conclusie

63 jaar na de introductie van het eerste model introduceert Renault de tweede generatie van de 4. Dankzij het retro-uiterlijk heeft Renault een streepje voor op de concurrentie. Dankzij de nostalgische gevoelens die het model oproept, zullen sommige klanten alleen al vanwege het imago voor de nieuwe 4 kiezen en andere auto's niet eens overwegen. In het verlengde daarvan zullen mensen die zich niet prettig voelen bij de rijdende computers van de concurrentie zich juist direct thuisvoelen in de meer conventioneel opgezette 4.

De proefrit leert echter dat de Renault 4 veel meer biedt dan het aandoenlijke uiterlijk. Het is namelijk een uiterst concurrerende elektrische auto! De welgekozen balans tussen actieradius, laadsnelheid en prestaties zorgt ervoor dat de 4 een voordelige elektrische auto is. De elektrische aandrijflijn biedt desondanks alle voordelen van elektrisch rijden (comfortabel, rijden met één pedaal, geen uitstoot, lage kilometerkosten). Het sterkste punt is zonder twijfel het uiterst verfijnde weggedrag. In het verleden maakte de Renault 4 ruimte en vrijheid betaalbaar. De nieuwe Renault 4 maakt elektrisch rijden leuker én bereikbaarder. En dat allemaal dankzij een vleugje retro!