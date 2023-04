Op eenzame hoogte

Misschien wel het meest opvallende aan de Jeep Avenger: het is een compacte auto, zelfs naar Europese maatstaven. En ondanks het feit dat de Avenger door een Italiaan is getekend, is deze Europeaan direct als Jeep herkenbaar. Tegelijkertijd is het kenmerkende ontwerp op meer dan geslaagde wijze gemoderniseerd en iets Europeser gemaakt. Voor gebruik in de stadsjungle heeft de Avenger stootranden rondom en zijn de koplampen iets verzonken.

Daarnaast staat de Avenger bol van de details die bewijzen dat de Europeanen net zo veel passie voor het merk hebben als de Amerikanen. Het patroon van de grille komt op allerlei plekken terug: in de onderbumper, op velgen, bij het derde remlicht en op de centrale luidspreker op het dashboard. Ook heel leuk: in de rand van de achterruit is het silhouet van het Italiaanse gebergte verwerkt waar de vormgevers op uitkeken vanuit hun studio. Het geluid van de richtingaanwijzer heeft een ritme (eerste maten van "We will rock you").

Ruimte en uitrusting

Een Jeep heeft van nature hoekige vormen en daarmee kan maximale binnenruimte uit beperkte buitenmaten worden gehaald. Verwacht echter geen wonderen van een auto van 4 meter 8 lang (slechts een fractie langer dan een Opel Corsa of Ford Fiesta). De grote stoelen en het in de hoogte gebouwde dashboard halen het maximale uit de Avenger, met als gevolg een onwennige zitpositie en een binnenspiegel die dominant in het blikveld valt. De beenruimte achterin is matig, en dat is nog zacht uitgedrukt.

Dankzij de hoekige vorm van het koetswerk heeft ook de bagageruimte een rechte vorm en dus is ieder hoekje te gebruiken. De laadvloer is verstelbaar voor meer bergruimte (met tildrempel) of een minimale tildrempel en iets minder kofferruimte. Omdat de Avenger een dikke c-stijl heeft (balk tussen achterruit en achterste zijruiten) is het zicht rondom niet optimaal. Bijvoorbeeld op een rotonde kunnen hier fietsers achter "verdwijnen". En over fietsen gesproken: helaas kan er geen fietsendrager op de Avenger (kogeldruk is nul).

„De Avenger is de eerste van een geheel nieuwe generatie Jeeps waar de Amerikanen een voorbeeld aan moeten nemen“

Jeep maakt deel uit van "Stellantis" en dat is tevens het moederbedrijf van Opel, Fiat, Peugeot en Citroën. De Avenger deelt daarom de uitrusting met die van de zustermerken. Dat betekent een keurig verzorgd infotainment-systeem (audio, communicatie en navigatie) en alle gangbare veiligheidsvoorzieningen. Helaas heeft het standaard audiosysteem een mager geluid en dat doet afbreuk aan dit verder zo feestelijke interieur.

Elektrische auto: actieradius en laden

Omdat de Avenger op de Europese markt is gericht, is gekozen voor puur elektrische aandrijving. Zeker in West Europa is de infrastructuur daar klaar voor en maakt de wet elektrisch rijden binnenkort verplicht en nu al fiscaal aantrekkelijk.

De Avenger is het tweede model van Stellantis (na de DS 3 E-Tense) dat is voorzien van een nieuwe aandrijflijn met een batterij met extra capaciteit en een extra zuinige elektromotor. Op papier geeft dat de Avenger een verbruik van 15.5 kWh per 100 km en een actieradius van 392 km. Op de laadmogelijkheden is niet bespaard, want zelfs in de basisuitvoering kan bij een publiek laadpunt met 11 kW worden geladen. Onder ideale omstandigheden kan met 100 kW worden geladen bij een snellader.

Tijdens de testrit op een zeer veeleisende route, waarvan grote delen over onverhard wegdek, kwam het testverbruik uit op 18 kWh per 100 km en dat is zeer hoog voor een auto van deze omvang. Alhoewel dat rekenkundig niet klopt, kon ondanks het hoge verbruik toch een heel ruime 350 km op een volle batterij worden afgelegd

Prestaties

Een grote SUV geeft niet alleen een machtig gevoel door de hoge zit, maar ook met de overmacht van de krachtbron. Op zijn eigen manier biedt de Avenger diezelfde sensatie dankzij de snelle reactie en volmaakte souplesse van de elektromotor. In vergelijking met conventionele Jeeps voelt de Avenger daarom echt als een sprong in de toekomst. In de normale modus zijn de prestaties voldoende. In de sportstand is de Avenger snel en levendig.

Tegelijkertijd is de Avenger zo stil, dat de sensatie van snelheid gering is. De Avenger wint energie terug tijdens remmen en uitrollen, maar vermindert daarbij niet zoveel snelheid dat met één pedaal gereden kan worden.

Weggedrag

Om de prijs laag te houden heeft de Avenger geen vierwielaandrijving. Toch heeft Jeep ondanks de voorwielaandrijving wel werk gemaakt van de "terreinwaardigheid". De compacte Jeep is namelijk bedoeld voor de stadsjungle en daar kunnen extra bodemvrijheid (20 cm), grote in- en uitloophoeken (32 en 20 graden) en een kleine draaicirkel zeker van pas komen. Grappig detail daarbij is dat de Avenger vanwege de zithouding en duidelijk zichtbare motorkap veel groter voelt dan hij eigenlijk is. In de stad bewijst de Avenger juist compact en wendbaar te zijn. De besturing is weliswaar exact, maar tegelijkertijd gevoelloos licht (zelfs in de sportstand).

Het interessantste is voor het laatst bewaard: de elektronische antislipregeling heeft een speciale off-road modus. Binnen de beperkingen van voorwielaandrijving kan de computer zorgen voor extra grip in sneeuw, modder of zand. Dit werkt in de praktijk uitstekend. Zelfs toen de testrijder onbedoeld in gebieden terecht kwam die eigenlijk het domein zijn van volbloed terreinwagens, wist de Avenger zich overal wonderwel doorheen te slaan. Bovendien incasseert de Avenger een enorme hoeveelheid geweld, in de vorm van putten, gaten, stenen en hellingen, zonder enige vorm van protest (of rammels). Nooit eerder wist een tweewielaangedreven testauto zo ver in het terrein te komen met als resultaat de beelden bij dit artikel van een Avenger op eenzame hoogte!

Conclusie

Is de in Europa ontworpen en gebouwde Avenger een echte Jeep? Ja, en zelfs meer dan dat! De Avenger is de eerste van een geheel nieuwe generatie Jeeps waar de Amerikanen een voorbeeld aan moeten nemen. Dankzij elektrische aandrijving zijn de rijeigenschappen veruit superieur aan die van de conventionele Jeeps.

Maar de Avenger biedt meer. Immers, alle elektrische auto's zijn dankzij hun techniek stiller, sneller, comfortabeler en efficiënter dan auto's met een verbrandingsmotor. De Avenger moet zich daarom ook van andere elektrische auto's onderscheiden. Dat doet de Avenger door op alle punten goed te scoren, met de off-road techniek op basis van tweewielaandrijving als uitschieter. Wat uiteindelijk de doorslag geeft is het karakter, want daarmee staat de Avenger op eenzame hoogte.