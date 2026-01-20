De Opel Frontera is niet bedoeld als droomauto, maar als degelijke gezinsauto. Daarom is het een SUV, want zo'n auto is in de hoogte gebouwd om maximale ruimte uit de lengte te halen. Wat de Frontera bijzonder maakt, is dat Opel eenvoud als stijlelement gebruikt. De Frontera bedient zich bewust van simpele, rechte lijnen; alsof de auto door een kind is getekend. De blauwe kleur geeft iets speels aan de testauto.

Ook van binnen is het rechttoe rechtaan en is direct duidelijk dat Opel zijn doel niet voorbijschiet. De hoge zit zorgt voor een authentiek SUV-gevoel. De ruimte achterin is goed voor een auto van deze omvang, want vier volwassenen zitten heel behoorlijk in deze compacte SUV. De gebruikte materialen zijn eenvoudig, maar voelen stevig.

Uitrusting

Om tot een lage prijs te komen, is merkbaar op de uitrusting bespaard. Alhoewel alle gangbare voorzieningen aanwezig zijn, zijn ze eenvoudig uitgevoerd. Zo is er slechts één camera (geen camera's rondom), slechts één klimaatzone (geen twee), heeft het audiosysteem een bescheiden geluid en is het centrale beeldscherm relatief klein. Er is slechts een elementaire boordcomputer die wel de resterende actieradius toont, maar niet het verbruik. En dat is gek, want het verbruik is nodig om het bereik te kunnen bepalen!

„De belangrijkste meerwaarde zit in de verbeterde stroomlijn, waardoor de Frontera "long range" zuiniger en stiller is“

Batterij en actieradius

De Frontera is leverbaar met een verbrandingsmotor of elektromotor en om de prijs laag te houden starten beide met een sleutel. En dat is een vreemde gewaarwording bij een elektrische auto omdat er helemaal niets wordt gestart!

De reden voor deze proefrit is de komst van de "long range"-versie. Om een groter bereik te kunnen bieden, is veel meer gedaan dan alleen het aanpassen van de batterij. Onder de vloer ligt een iets hogere batterij dan voorheen, waardoor deze een capaciteit heeft van 54 kWh (is 44 kWh voor de standaard-versie). De auto is verlaagd, de onderbumper is aangepast, de luchtgeleiding achter is verbeterd en de velgen zijn gewijzigd voor een betere stroomlijn. Het bereik neemt daardoor toe van 310 km voor de standaard Frontera Electric tot 404 km voor de "long range". Ook tijdens de proefrit onder ongunstige weersomstandigheden bedroeg de actieradius daadwerkelijk 400 km.

Prestaties

De Frontera verschilt in diverse opzichten van andere elektrische auto's. De reactie op het stroompedaal is ongebruikelijk loom. Verwacht dus niet de venijnige of bliksemsnelle acceleratie van de concurrentie. De prestaties zijn voldoende, maar niet meer dan dat.

Daarbij zijn er weinig manieren om energie terug te winnen. Standaard remt de Frontera iets af op de motor bij het loslaten van het stroompedaal, maar dit effect is zeer gering. Door op de "c"-knop bij de automaat te drukken, wordt het regenereren zelfs helemaal uitgeschakeld; dit terwijl een dergelijke knop bij andere auto's dient om meer energie terug te winnen. Volgens Opel is voor dit karakter gekozen om de drempel tot elektrisch rijden zo laag mogelijk te maken. Volgens Autozine mist de Frontera-rijder hiermee diverse bijkomende voordelen van elektrisch rijden. Nu blijven alleen de lage kilometerprijs, de lage onderhoudskosten en de lage uitstoot over.

Weggedrag

Op diverse punten is merkbaar dat Opel heeft bezuinigd om tot een scherpe prijs te komen, maar dat geldt niet voor het onderstel. De Frontera voelt solide en heeft een verfijnd onderstel. Bovendien slaagt Opel erin om het hoge gewicht van de accu te verhullen. De Frontera laat zich daarom eenvoudig rijden en geeft een vertrouwenwekkend gevoel. Net als andere elektrische auto's is de Frontera aangenaam stil.

Conclusie

De Opel Frontera is er nu ook met een 54 kWh batterij, waarmee deze voordelige elektrische auto een extra groot bereik heeft. Hoe waardevol dat is, hangt af van het gebruik. Voor wie op straat laadt, en daarom zo min mogelijk aan de lader wil staan, is dit een waardevolle aanvulling op het bestaande aanbod. Wie thuis laadt, zal iedere dag beginnen met een volle accu en dan is het verbruik toch al voldoende voor de meeste dagelijkse ritten.

De belangrijkste meerwaarde zit in de verbeterde stroomlijn, waardoor de Frontera "long range" zuiniger en stiller is. Wat blijft is het nuchtere concept van een elektrische auto zonder fratsen. Dat maakte de Frontera al voordelig in aanschaf, en dankzij het lagere verbruik is de 54 kWh nu ook nog eens voordeliger in het gebruik.