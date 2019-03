Autotest | Wie kiest voor Volkswagen, kiest voor functioneel, vertrouwd en verstandig. Met name de compacte modellen worden gekozen met het verstand. Bij een SUV (Sports Utility Vehicle) draait het juist om het uiterlijk en de beleving. Zulke auto's worden meer gekozen met het gevoel. Hoe geeft Volkswagen vorm aan de compacte SUV?

Om verstand en emotie te kunnen combineren begint Volkswagen met de meest rationale basis die het in huis heeft: de Polo. Op basis van het onderstel en de techniek van de Polo heeft Volkswagen de T-Cross ontwikkeld. Maar terwijl de Polo een conventionele en gestroomlijnde hatchback is, is de T-Cross een hoge, stoere "crossover". Dat betekent dat de T-Cross meer een hoge personenauto is dan een luxe terreinauto.

Het lijnenspel is even strak en tijdloos als dat van de andere Volkswagens, maar de aankleding maakt de T-Cross bijzonder. Zo is de T-Cross uit te voeren in hippe kleuren en zijn styling-pakketten beschikbaar om de auto nog meer karakter te geven. De testauto is "Energetic Orange", aangevuld met oranje velgen en spiegelkappen.

Interieur en ruimte

Binnenin gaat het feest verder met oranje accenten op het dashboard en stoelen met oranje biezen. Let op die termen "accenten" en "biezen"; het gaat steeds om details en niet om rigoureuze keuzes. Op die manier is de auto wel speciaal, maar tegelijkertijd even verstandig als iedere andere Volkswagen. Dat is waar het allemaal om draait bij de T-Cross!

De T-Cross is 10 cm hoger dan de Polo en dat is te merken aan de iets hogere instap en de iets hogere zit (597 mm boven het wegdek). Verwacht echter geen machtig SUV-gevoel. Ondanks het feit dat de motorkap duidelijk is te zien vanaf het stuurwiel, is de zithouding en daarmee de beleving die van een heel gewone personenauto. De (hoofd)ruimte voorin is uitstekend. Mede daarom valt op dat de hoofdsteunen net te laag zijn om een bijdrage te leveren aan de veiligheid. De binnenspiegel is laag en breed en dat geeft te weinig zicht naar achteren (Autozine meldde dit bij de technici en Volkswagen overweegt nu een grotere binnenspiegel te plaatsen).

Omdat de T-Cross in de hoogte is gebouwd, kunnen de inzittenden meer rechtop zitten en dat vertaalt zich in prima ruimte achterin. Zelfs met grote volwassenen voorin, hebben grote volwassenen achterin nog enkele centimeters beenruimte over. Let op dat dit afhankelijk is van de stand van de achterbank. Deze staat op rails en alleen met de achterbank in de achterste stand is de beenruimte achterin goed. Echter, de beloofde bagageruimte van 455 liter wordt alleen gerealiseerd door de achterbank zo ver naar voren te schuiven dat de resterende beenruimte achter nihil is. Voor nog meer laadruimte kan de achterbank eenvoudig worden opgevouwen. Door ook nog eens de bijrijdersstoel plat te leggen kunnen objecten van meer dan 2 meter worden vervoerd.

Uitrusting

De uitrusting van de T-Cross is modern, waarbij Volkswagen wederom een balans tussen frivole en functionele zaken heeft gevonden. Zo is er veel aandacht voor actieve veiligheid (ongelukken voorkomen) en kan de T-Cross zelfstandig remmen voor gevaar en/of kleine stuurcorrecties uitvoeren indien nodig. Tijdens het rijden is merkbaar dat deze systemen aanwezig zijn. Met name de stuurcorrectie geeft soms iets eerder dan strikt noodzakelijk een duwtje in de juiste richting, maar storend is dit niet.

In de basis-uitvoering is de T-Cross voorzien van traditionele analoge klokken met daar tussenin een klein zwart/wit-beeldschermpje voor de boordcomputer. Optioneel is een digitaal dashboard leverbaar, waarbij de klokken worden vervangen door een groot beeldscherm. Het voordeel hiervan is, dat de bestuurder kiest welke informatie hoe en waar wordt getoond. Let op dat de plattegrond van het navigatiesysteem óf op het centrale beeldscherm óf op het beeldscherm achter het stuurwiel wordt getoond, maar niet op beide tegelijk (iets wat bij de zustermerken van Volkswagen wel kan). Het optionele Beats-audiosysteem heeft een beschaafd maar tegelijkertijd krachtig geluid. Heel handig: de T-Cross heeft zowel voor- als achterin 2 USB aansluitingen (dus 4 in totaal).

„Terwijl de grote SUV's stoer en gespierd zijn, is de T-Cross juist speels en uitnodigend“

Weggedrag

Hoe de T-Cross rijdt, hangt sterk af van de gekozen uitvoering en de motor. Met smallere banden stuurt de auto merkbaar lichter en voelt de hele auto zelfs lichter. Bij de 85 kW sterke 1.0 TSI en de 1.6 TDI kan met een druk op de knop worden gekozen voor een sportief, economisch of comfortabel karakter. De verschillen tussen de verschillende standen zijn gering. Desondanks is het soms prettig als de auto zich aanpast aan de situatie danwel de stemming van de bestuurder. Vierwielaandrijving of een terrein-modus (door aanpassingen aan de anti-slip regeling) zijn niet beschikbaar.

In alle gevallen is merkbaar dat de T-Cross een hoge auto is. Bij snelheden boven de 110 km/u is duidelijk hoorbaar hoe de rijwind op de A-stijl slaat. Ondanks het stugge onderstel helt de T-Cross in de bocht iets over; iets wat de Polo, waarop de T-Cross is gebaseerd, geheel vreemd is. De remmen zijn zeer bijterig en dat kan enige gewenning vragen.

Rijden

Om de kosten te reduceren maakt Volkswagen gebruik van standaard bouwblokken bij het ontwikkelen van nieuwe modellen. Daaronder zijn ook de motoren. Volkswagen werkt hard aan elektrische auto's, maar de T-Cross behoort tot de laatste generatie die nog is voorzien van traditionele verbrandingsmotoren. Daaronder is de 1.0 TSI driecilinder benzinemotor die ook in vele andere modellen van Volkswagen is te vinden.

Eerst is gereden met de 115 pk / 200 Nm sterke variant. Deze krachtbron laat nauwelijks van zich horen en presteert met gemak. De koppeling grijpt zeer kordaat aan en ook de manier waarop de motor gretig vermogen opbouwt, zorgt ervoor dat de T-Cross sneller voelt dan hij eigenlijk is. Tegelijkertijd is goed merkbaar dat de T-Cross hoger en zwaarder is dan een standaard hatchback. Alleen met een uiterst kalme en vloeiende rijstijl is op een eenvoudig parcours een verbruik van 5 liter per 100 km te realiseren. Reken met een vlottere rijstijl op een meer gevarieerde route op 6.7 liter per 100 km.

Dezelfde 1.0 TSI motor is ook leverbaar met 95 pk / 175 Nm. Deze heeft een andere turbo, een ander motormanagement ("computer") en één in plaats van twee vliegwielen. Dat laatste zorgt voor een minder rustige loop en meer motorgeluiden. Tegelijkertijd voelt de T-Cross 70 kW veel lichtvoetiger dan de 85 kW versie en ondanks het feit dat de eenvoudigere versie harder moet werken (met een vijf- in plaats van en zes-versnellingsbak), is het makkelijker om zuiniger te rijden. Vanwege het levendigere karakter, de lagere aanschafprijs en de lagere kilometerprijs verdient de 95 pk sterke T-Cross daarom de voorkeur.

In een later stadium zal de T-Cross ook leverbaar zijn met een dieselmotor. Daarbij is duidelijk merkbaar dat Volkswagen alle energie steekt in de ontwikkeling van elektrische auto's, want de dieselmotor in de T-Cross is er een van het oude stempel. De 1.6 TDI laat een ouderwets nagelend geluid horen, maar is tegelijkertijd zeer daadkrachtig. De T-Cross diesel voelt daarmee niet zozeer sneller dan de versie met benzinemotor, maar wel machtiger.

Conclusie

Volkswagen introduceert de T-Cross. Het doel was om een auto te ontwikkelen die leuker is dan een doorsnee hatchback, maar tegelijkertijd even verstandig als iedere andere Volkswagen. In die opzet is Volkswagen grotendeels geslaagd. Als het gaat om het verbruik en het weggedrag kan Volkswagen geen wonderen verrichten: deze zijn minder goed dan bij een standaard hatchback (lees: Polo), maar zijn vergelijkbaar met die van andere compacte SUV's.

Als het gaat om ruimte en uitstraling, slaagt de T-Cross is alle opzichten. De T-Cross is praktisch, modern en functioneel. Terwijl de grote SUV's stoer en gespierd zijn, is de T-Cross juist speels en uitnodigend. Dat zit niet zozeer in de techniek, maar vooral in het uiterlijk en de aankleding. En juist die opzet maakt de T-Cross leuker dan zomaar een gezinsauto en toch (bijna) even verstandig.