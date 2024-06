Zoals het woord al zegt, begint een facelift met een nieuw gezicht. Echter, de Captur is niet aangescherpt of gemoderniseerd, maar heeft een compleet ander gezicht gekregen! Voorheen presenteerde de Captur zichzelf als een compacte SUV. Dat avontuurlijke karakter heeft plaats gemaakt voor een meer verfijnde en moderne uitstraling. Voortaan ligt de nadruk op de breedte in plaats van de hoogte dankzij een grille met een fijnmazig patroon, net als bij de duurdere modellen van Renault. De motorkap heeft voortaan een minder bolle vorm, waardoor deze minder in het blikveld van de bestuurder valt en daarom wordt de Captur ook minder ervaren als een SUV.

Ook nieuw is de hier getoonde tweekleurige uitvoering in wit met een zilvergrijs dak en zilvergrijze spiegels ("pearl grey"). De effect is veel subtieler dan bij soortgelijke auto's met zwarte accenten en dat siert de Captur!

Ruimte

Omdat het hier een facelift betreft, is de binnenruimte gelijk gebleven. De ruimte voorin is goed. Omdat de achterbank op rails staat is deze over een afstand van 16 cm te verschuiven voor meer beenruimte of juist meer bagageruimte.

De aankleding van het interieur is wel gewijzigd. Zo heeft de nieuwe "Esprit Alpine"-uitvoering (hier niet getoond) blauwe accenten en details zoals Franse vlaggetjes voor een exclusieve sfeer. Wanneer gebruik wordt gemaakt van leer is dat altijd vegan en dat zorgt volgens Renault voor 5 tot 10 keer minder vervuiling. Bovendien zou het vegan alternatief langer mooi blijven dan dierlijk leer. 26% van de materialen in de cabine is voortaan gerecycled.

De Captur is vernieuwd omdat de Europese Unie nieuwe eisen stelt vanaf 2014. Daarom wordt iedere fout of slordigheid van de bestuurder voortaan afgestraft, waarbij de Captur jammerlijk weinig speelruimte geeft. Wanneer slechts een moment te hard wordt gereden, klinkt al een waarschuwing. Daarom zijn de voorzieningen als hinderlijk ervaren en is een "individueel veiligheidsprofiel" gemaakt waarmee alle ongewenste functies met een druk op de knop zijn uit te schakelen.

„Klanten die de Captur voorheen niet aantrekkelijk vonden, zouden nu juist wel voor de compacte Renault kunnen vallen“

Ook nieuw voor de Captur is een infotainment-systeem op basis van Android Mobile. Hiermee zijn nu 50 apps in de auto beschikbaar, waaronder Google Maps en vele muziekdiensten. Met Google's slimme assistent zijn middels gesproken commando's 50 functies van de auto te bedienen. Let op dat veel van deze functionaliteiten een Google-account vereisen en de gebruiker dus overal en met iedere actie wordt gevolgd. Android Mobile is uit te schakelen, maar dan is de bestuurder geheel afhankelijk van de eigen smartphone via Apple CarPlay of Android Auto.

Ook nieuw is het audiosysteem van specialist Harman-Kardon. Dit heeft een rijke en ruimtelijke klank. Echter, het geluid is niet zo helder en realistisch dat het de titel "high end audio" of "hifi" verdient.

Hybride

Vanaf modeljaar 2024 is de plug-inhybride niet meer beschikbaar omdat hier te weinig vraag naar was (2% van de verkochte Capturs was PHEV). De standaard hybride (dus niet de mild hybrid) is juist goed voor 50% van de verkopen en daarom is die voor deze gelegenheid opnieuw getest.

Het mechaniek van de 145 pk sterke hybride is gelijk gebleven. Echter, de software is herzien. In de praktijk is daarom een groter verschil merkbaar tussen de comfort-, eco- en sportstand. In de sportstand zijn de benzine- en elektromotoren vaker tegelijkertijd actief. Op die manier reageert de Captur alerter op het gaspedaal om vervolgens beter door te bijten. Een prettige bijkomstigheid is dat ook effectiever op de elektromotoren kan worden afgeremd. Daarom kan in de sportstand meer energie worden teruggewonnen, terwijl kan worden geremd met het gaspedaal zoals bij een elektrische auto.

In de eco-modus neemt het motorvermogen sterk af en is de reactie op het gaspedaal terughoudend om een zuinige rijstijl af te dwingen. Dan leent de Captur zich bij uitstek om kalm met de verkeersstroom mee te rijden en laat de auto zich van de comfortabele kant zien.

Tijdens de testrit bij zeer warm weer (met loeiende airco!) door een heuvelachtig landschap kwam het testverbruik uit op 4.5 liter per 100 km (ecoscore van 70%). In vergelijking met de vorige proefrit met de Captur hybrid is dat iets zuiniger, terwijl de omstandigheden ongunstiger waren dan bij de vorige proefrit.

Weggedrag

De Captur staat op het zogenaamde CMF-B platform waarop ook de Clio is gebouwd. Bij proefritten in het verleden is het weggedrag daarom altijd als goed ervaren, maar scoort de Clio dankzij de lagere bouw en het lagere zwaartepunt beter. Tot die conclusie kwamen de technici van Renault uiteraard ook. Daarom is de Captur voor modeljaar 2024 voorzien van nieuwe schokbrekers, andere banden en is het onderstel opnieuw fijngeregeld.

Alhoewel de verschillen beperkt zijn, is inderdaad iets minder merkbaar dat de Captur in de hoogte is gebouwd. Het weggedrag is meer vertrouwenwekkend en het verschil met een hatchback is iets kleiner geworden. Dat geldt nog sterker voor de Esprit Alpine-uitvoering. Omdat die versie op 19 inch velgen staat, hebben de banden lagere wangen en is het gevoel in de besturing zuiverder.

Conclusie

Is het terecht om vanaf modeljaar 2024 van de Captur Phase II te spreken? Ja, maar niet om de redenen die Renault geeft. De nieuwe software maakt de hybride-motor iets zuiniger en het verbeterde onderstel geeft iets meer stabiliteit. Het infotainment-systeem op basis van Android Mobile biedt meer mogelijkheden, maar geeft zorgen over de privacy. Kortom: kleine wijzigingen die er slechts voor zorgen dat de auto met de tijd mee gaat.

Het grote verschil zit in het karakter! Vanaf modeljaar 2024 heeft de Captur een compleet ander uiterlijk. De kleine SUV is een moderne, zelfverzekerde gezinsauto geworden. Klanten die de Captur voorheen niet aantrekkelijk vonden, zouden nu juist wel voor de compacte Renault kunnen vallen. Zo spreekt de Captur een nieuwe doelgroep aan en dat betekent het begin van een nieuwe levensfase!