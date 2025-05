Als we het voordelig doen, dan doen we het ook heel voordelig! De testauto is de (vooralsnog) voordeligste uitvoering van de Renault 5. zonder opties en in de standaardkleur. En dat valt niet tegen! Alhoewel de duurdere versies meer verfijning uitstralen, is deze Evolution absoluut niet eenvoudig of armoedig. De wieldoppen zijn zelfs zo mooi, dat dit de eerste auto is waarbij de wieldoppen de voorkeur genieten boven lichtmetalen velgen!

Ruimte

Binnenin heeft Renault wel merkbaar bezuinigd. Alle mooie en zachte materialen van de duurdere versies zijn vervangen door kunststof. De fleurige accenten en verfijnde texturen zijn komen te vervallen en de enige afwisseling komt van grijze accenten op een dashboard van hard zwart plastic. Daarbij geeft de testauto niet het gevoel dat alle onderdelen van de hoogste kwaliteit zijn. Onderdelen en paneeltjes hebben onderlinge speling en dat geeft niet het gevoel van een hoogwaardig product.

Ook de stoelen en het stuurwiel zijn net even eenvoudiger. Met name op langere ritten is het comfort van de voorstoelen matig; men gaat als vanzelf "verzitten" op zoek naar een niet bestaande betere zithouding. De beenruimte op de achterbank is alleen voldoende als de bestuurder en bijrijder inschikken. Voor een auto van deze omvang is de bagageruimte fors, inclusief een handig vak onder de laadvloer waarin de laadkabels kunnen worden opgeborgen.

Net als in de duurdere versies laat de bergruimte in het interieur van de Renault 5 te wensen over. De deurvakken zijn ondiep, de achterportieren hebben helemaal geen vakken, de middenconsole heeft alleen een ondiep vak en het dashboardkastje is onpraktisch klein.

Uitrusting

Om tot een scherpe prijs te komen is de uitrusting beperkt. Toch zijn sleutelvrije toegang, elektrisch verstelbare (maar niet inklapbare) buitenspiegels, een volwaardig klimaatcontrolesysteem, elektrisch bediende zijruiten voor- en achter, cruise-control, LED koplampen en een elektrisch bediende parkeerrem standaard.

„Voor de prijs van een conventionele auto biedt Renault een elektrische auto die meer comfort, betere prestaties en een lagere kilometerprijs biedt“

De Evolution biedt alleen de actieve veiligheidsvoorzieningen die de Europese Unie verplicht. En dat is in de praktijk als een voordeel ervaren! Op een enkele snelheidswaarschuwing na, bemoeit deze auto zich namelijk niet met het rijden. Dat geeft een enorme gemoedsrust in vergelijking met andere nieuwkomers die de bestuurder continu betuttelen met piepjes, belletjes en zoemers voor veelal onterecht gevaar. Toch ontbraken er in de ogen van de (verwende?) testrijder twee zaken: dodehoekdetectie en een achteruitrijcamera.

Achter het stuurwiel is een (klein) beeldscherm te vinden en centraal op het dashboard staat een beeldscherm. Dit geheel ziet er fraai en modern uit. Bovendien biedt het echt meerwaarde boven analoge klokken omdat de bestuurder kan kiezen uit diverse lay-outs.

De duurdere uitvoeringen van de Renault 5 hebben een geavanceerd infotainment-systeem met een app op de mobiele telefoon, een slimme spraakgestuurde assistent en alle standaard-applicaties van Google. Dit functioneert uitstekend, maar vereist wel een Renault-account, een OpenAI-account én een Google-account. De Evolution is heel wat vriendelijker voor de privacy met slechts een DAB+ radio en ondersteuning voor Apple CarPlay / Android Auto. Er is geen Play Store en daarom moet alle functionaliteit van de smartphone van de bestuurder komen (2x USB-C beschikbaar). Echter, ook dit systeem is gebaseerd op Android 12 en die versie wordt niet meer door Google ondersteund. De vraag is daarom hoe lang het infotainment-systeem zal blijven functioneren (zowel van deze Evolution als de duurdere versies). De basis Renault 5 heeft ook een basis audiosysteem en dat heeft een eenvoudig, eerlijk geluid dat daarom niet snel vermoeit.

Goedkope elektrische auto

De Renault 5 is leverbaar met twee batterijen en twee motorvermogens. Deze goedkope elektrische auto heeft logischerwijs de batterij met de kleine capaciteit ("Urban Range", ofwel 40 kWh) en de elektromotor met het mindere vermogen (120 pk / 225 Nm). De reactie op het stroompedaal is uiterst alert en mede dankzij de levendigheid voelt de Evolution vlot. Het karakter is zelfs uitdagend te noemen en daarom werd veelal baldadig gereden tijdens de testperiode.

Desondanks kwam het testverbruik lager (!) uit dan Renault belooft: 13.8 kWh per 100 km. Dit is gerealiseerd onder ideale weersomstandigheden (zonnig, droog, 25 graden). Een eerdere test leert dat het ook anders kan, want bij uiterst ongunstig weer (rond het vriespunt, regen) liep het verbruik, ondanks een warmtepomp, op tot 18 kWh per 100 km! Tijdens deze test in de zomer bedroeg de daadwerkelijke actieradius 294 km. Dat is wat Autozine betreft een prima balans tussen prijs, bruikbaarheid, gewicht en prestaties. Wie in de randstad woont en/of thuis kan opladen bespaart hier bovendien veel geld mee.

Tijdens het opladen geeft het beeldscherm achter het stuurwiel duidelijk weer hoe lang het laden nog duurt en hoeveel energie de auto opneemt. Dat laatste is handig om te kunnen bepalen of een laadpunt optimaal presteert. Bij een 11 kW lader laadde de testauto van 25% tot 100% in 2.5 uur. Goed om te weten: de bijgeleverde laadkabel is zeer lang en daarom is de locatie van de laadaansluiting ten opzichte van de laadpaal nauwelijks van belang (voor- of achteruit inparkeren kan beide).

Rijeigenschappen

De Renault 5 dankt zijn aantrekkingskracht niet alleen aan het innemende uiterlijk, maar vooral aan de rijeigenschappen. En dat is te danken aan de uiterst exclusieve "Alpine A290". De Alpine A290 een sportwagen gebaseerd op de Renault 5. Het ontwikkelen van twee verschillende onderstellen zou te kostbaar zijn en daarom heeft iedere Renault 5 de geavanceerde ondersteltechniek van de Alpine. En dat geldt ook voor deze basisversie!

Het gevoel in de besturing is goed en dankzij de scherpe reactie is de Renault 5 levendig en wendbaar. Dankzij de lage bouw is de Renault 5 veel stabieler en veiliger dan concurrerende SUV's. Ondanks de gelijkenissen met de sportieve Alpine A110 is het comfort op slecht wegdek prima. In theorie stuurt de "Urban Range" zelfs beter dan de versies met de grote batterij ("Comfort Range"). De accu bestaat namelijk uit vier compartimenten. Voor deze basisversie valt het compartiment onder de bestuurdersstoel weg, waardoor de auto nog beter in balans is.

Conclusie

De Renault 5 was al onweerstaanbaar dankzij het innemende uiterlijk en de dynamische rijeigenschappen. Echter, tot nu toe was de 5 alleen leverbaar in chique en dus dure uitvoeringen. Voortaan is de 5 er ook in de basisuitvoering: de Evolution.

Ten opzichte van de luxere uitvoering is er overduidelijk bezuinigd op de uitrusting en de materialen. Daarom is het bevoorrechte en exclusieve gevoel eraf. Echter, daar is de prijs ook naar. Voor de prijs van een conventionele auto biedt Renault een elektrische auto die meer comfort, betere prestaties en een lagere kilometerprijs biedt. Bovendien biedt de Evolution evenveel rijplezier als de duurdere uitvoeringen. Kortom: de Renault 5 E-Tech was al onweerstaanbaar en is in de Evolution-uitvoering ook nog eens voordelig.