Autotest | De tweede generatie van de Peugeot 208 is in alle opzichten beter dan de eerste. Logisch, anders had Peugeot zich de moeite kunnen besparen. De nieuwe 208 is echter niet wezenlijk anders dan de vorige generatie, het gaat slechts om een nieuwe invulling van een bestaand concept. Op één punt is de nieuwe 208 echt anders: voortaan is ook een versie leverbaar met elektrische aandrijving. Maak kennis met de e-208.

Als het gaat om het ontwerpen van elektrische auto's, dan lopen de meningen sterk uiteen. De ene fabrikant stelt dat een elektrische auto alleen succesvol kan zijn als het een opzichzelf staand model betreft. Op die manier zou maximaal voordeel kunnen worden gehaald uit de nieuwe techniek. Peugeot behoort tot de fabrikanten die stellen dat een elektrische auto zoveel mogelijk moet lijken op bestaande modellen. Dat zou de drempel tot elektrisch rijden verlagen en maakt het mogelijk de elektrische auto voordeliger aan te bieden.

De e-208 ziet er daarom vrijwel hetzelfde uit als iedere andere Peugeot 208. Het verschil zit slechts in details, zoals een grille in carrosseriekleur en een "e"-logo achter de achterste zijruiten.

Ruimte en uitrusting

Iedere Peugeot 208, dus ook de e-208, is voorzien van een zogenaamde "iCockpit". Ongeacht de gekozen aandrijving biedt iedere 208 hiermee een compleet andere ervaring dan andere auto's in dit segment. De iCockpit bestaat uit een klein stuurwiel met bovenop de stuurkolom de klokken. De stoel staat relatief rechtop, waardoor de bestuurder over het stuurwiel heen kijkt en bovendien in een actieve zithouding wordt gedwongen (voor optimale controle over de auto). De iCockpit is een geval van haat of liefde, waarbij de Autozine-redactie kiest voor liefde. Sterker nog: alleen de iCockpit is al een goede reden om voor een Peugeot te kiezen!

De rest van het dashboard is ook anders dan anders, maar hier levert de alternatieve aanpak geen aanwijsbare voordelen op. Zo worden veel functies bediend middels een rij knoppen onder het beeldscherm, waarvan de ene helft bestaat uit tuimelschakelaars en de andere helft uit aanraakgevoelige paneeltjes. Waarom welke functie aan welke knop is toebediend blijft onduidelijk, waardoor deze bijzondere bediening geen meerwaarde heeft.

De uitrusting van de hier gereden "Allure Premiere"-uitvoering is voldoende, maar op een aantal zaken is merkbaar bezuinigd. Zo is de klank van het audiosysteem matig, terwijl Peugeots paradepaardje - het audiosysteem van Focal - niet leverbaar is op de e-208. Dat is een gemiste kans, want juist in deze extra stille auto zou dit sublieme audiosysteem optimaal tot zijn recht komen. Op het gebied van actieve veiligheid ontbreekt dodehoekdetectie en ook dat is echt een gemis in een moderne auto.

„Het bereik van 340 km is in de praktijk ruim voldoende, inclusief de nodige reserve voor de gemoedsrust“

De ruimte achterin is matig, zoals bij veel auto's van deze omvang. De bagageruimte is even groot als die van de 208 met verbrandingsmotor, maar desondanks niet meer dan gemiddeld. Echter, omdat niet is voorzien in opbergruimte voor de laadkabels resteert in de praktijk toch minder ruimte. Ook jammer: omdat Peugeot geen tas of hoes bij de kabels levert, wordt de bagageruimte vies als de kabels vies zijn.

Elektrische auto

De eerste vraag die bij iedere elektrische auto wordt gesteld is: welke afstand kan worden afgelegd op een volle accu? Dit bereik is afhankelijk van de kracht van het accupakket, maar een grotere batterij is niet altijd beter. De accu is het duurste van een elektrische auto en dus bepalend voor de prijs. Peugeot kiest voor een 50 kWh accu en kan daarmee volgens de WLTP-norm 340 km afleggen.

In de praktijk lijkt dit welhaast de perfecte balans! De prijs van de e-208 is zeker hoger dan die van de 208 met benzinemotor, maar gezien het hogere comfort en de lage kilometerprijs is dit het zeker waard. Tijdens de testperiode kon steeds 320 km worden afgelegd op een volle accu. Dat was ruim voldoende voor alle ritten, inclusief de nodige reserve voor onverwachte situaties (files, omwegen of ongeplande afspraken). Omdat de e-208 in Nederland standaard wordt geleverd met een 3-fase lader, verloopt het laden zowel bij publieke laadpunten als aan snelladers vlot en moeiteloos. Let op: een laadkabel voor het stopcontact thuis is niet standaard en moet als optie worden bijbesteld.

Iedere elektrische auto biedt meer rust en souplesse dan zelfs de beste auto met een verbrandingsmotor. Toch is Peugeot er in geslaagd om met de e-208 nóg meer rust en souplesse te bieden dan andere elektrische auto's! Daar staat tegenover dat de e-208 beduidend minder gretig is. Alleen wanneer wordt gekozen voor de sportstand is de e-208 even levendig en dynamisch als andere elektrische auto's in hun standaardmodus. Dit hoeft zeker geen nadeel te zijn, het is slechts een keuze van Peugeot voor maximaal comfort.

Voor het afremmen op de motor, en dus terugwinnen van energie tijdens het rijden, biedt de e-208 slechts één mogelijkheid. Door de versnellingshendel in de stand "B" (i.p.v. "D") te zetten, wordt iets meer ingehouden en dus teruggewonnen wanneer het stroompedaal wordt losgelaten. Samen met de zijdezachte reactie op het stroompedaal geeft de e-208 hiermee meer het gevoel van een superieure versie van een conventionele auto, dan dat van een innovatieve elektrische auto.

Weggedrag

De hoeveelheid batterijen is niet alleen bepalend voor de actieradius, maar ook voor het weggedrag. De accu's zijn namelijk ook het zwaarste onderdeel van een elektrische auto en ook hier blijkt de keuze van Peugeot een dankbare. In de praktijk is zeker verschil merkbaar met een conventionele 208, maar de e-208 voelt zeker niet zwaarlijvig. In plaats daarvan is de e-208 stevig en stabiel.

Dankzij de iCockpit stuurt de 208 al anders dan andere auto's. Het lage en centrale zwaartepunt dankzij de accu's maakt dit verschil nog groter. Het onderstel en de banden hebben geen enkele moeite met het gewicht van de elektrische aandrijving. Alhoewel de e-208 niet lichtvoetig of uitdagend is, geeft sportief rijden uiteindelijk wel heel veel voldoening.

Conclusie

Na een kleine week rijden bewijst de Peugeot e-208 zich als de ideale elektrische auto voor beginners. Peugeot heeft er namelijk alles aan gedaan om te verleiden en om de drempel tot elektrisch rijden zo veel mogelijk te verlagen. Dat begint met het uiterlijk, want de kenmerkende Franse charme is welhaast onweerstaanbaar. Vervolgens weet de unieke iCockpit te overtuigen met een prettige zithouding en doordachte ergonomie.

Tegelijkertijd is de e-208 een heel verstandige keuze. De batterij is het meest kostbare onderdeel van iedere elektrische auto en doorslaggevend voor de rijeigenschappen, de actieradius en de prijs. Het bereik van 340 km is in de praktijk ruim voldoende, inclusief de nodige reserve voor de gemoedsrust. Het weggedrag is in één woord prima. Omdat Peugeot steeds de gulden middenweg heeft gevonden, is de e-208 bij uitstek geschikt voor het grote publiek.

plus Prima weggedrag

Extreem stil en soepel

Goede verhouding tussen actieradius en prijs min Geen dodehoekdetectie

Niet leverbaar met Focal-audio

AppleCarplay valt regelmatig uit

Peugeot 208 beste aanbiedingen Nieuw

vanaf € 17.580,- Gebruikt

vanaf € 18.245,- Private lease

vanaf € 239,- Bijtelling

vanaf € 89,- eerste keuze

fabrieksgarantie

lakgarantie 14 op voorraad

vanaf 2020

vanaf 1 km nieuwe auto

geen investering

zorgeloos rijden nieuwe auto

fiscaal aantrekkelijk

8% bijtelling Bekijken Bekijken Bekijken Bekijken

Honda e

"Verliefd"

Mini MINI

"Eeuwig jong"

Audi A1

"Klein maar verfijnd"

DS 3 Crossback

"Liefde op het eerste gezicht"