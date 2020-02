Autotest | Een uiterlijk om verliefd op te worden. Een uitrusting die niets te wensen over laat. De geheel elektrische "Honda e" is een echte verleider! Echter, voor de prijs van de Honda e bieden andere merken grotere elektrische auto's die ook nog eens een groter bereik hebben. Is de Honda e een kostbaar speeltje of een doordacht concept?

Een doordacht concept zit er zeker achter de Honda e. Volgens Honda is de stad namelijk de plaats waar elektrische auto's uitkomst bieden. Juist in de stad zijn uitlaatgassen direct schadelijk voor een grote groep mensen. En juist in de stad verbruiken auto's het meest. Bovendien worden in de stad korte afstanden afgelegd en dan is het beperkte bereik van een elektrische auto geen bezwaar. Honda stelt dat elektrische auto's voor de lange afstand zoveel batterijen meeslepen, dat een deel van de energie wordt verspild aan het vervoer van batterijen. Daarom biedt Honda voor het afleggen van lange afstanden een auto op waterstof.

Ruimte

Een compacte auto is het meest praktisch in de stad en daarom heeft de e compacte afmetingen. Met elektrische aandrijving en bij gebruik in de stad komt de auto letterlijk dichterbij de mensen en daarom heeft Honda gekozen voor een ontwapenend uiterlijk, net zoals het dat deed bij de robot Asimo. Om de e zowel aantrekkelijk als geschikt te maken voor langdurig gebruik, is het interieur ingericht als een woonkamer. Er is gekozen voor warme tinten en in plaats van bekleding uit de autoindustrie is gekozen voor meubelstof. Het hout op het dashboard is echt hout, geen imitatie. Dankzij deze aankleding voelt de e niet als de auto van de toekomst, maar wel als het fijnste wat mogelijk is met de huidige stand van de techniek.

De ruimte voorin is ruim voldoende. Achterin valt op dat de passagiers met hoog opgetrokken benen moeten zitten, verder is de ruimte op de achterbank heel behoorlijk voor een auto van deze omvang. De bagageruimte is erg klein (171 liter), waarbij ook nog eens een deel in beslag wordt genomen door een laadkabel. De ruimte is net voldoende voor twee trolleys.

Uitrusting

Als het gaat om de uitrusting biedt de e simpelweg alle techniek die op dit moment in omloop is. Daarbij is nooit bezuinigd met eenvoudigere uitvoeringen, maar is steevast gekozen voor het beste. Meest kenmerkend is het dashboard, dat geheel bestaat uit beeldschermen. Honda benut de mogelijkheden die dit biedt maximaal. Alle gebruikelijke functies kunnen vrij worden verdeeld in blokken, waarbij de bestuurder zelf kiest wat waar en hoe wordt getoond. Om te voorkomen dat knoppen buiten het bereik van de bestuurder vallen, is de inhoud van het linker- en rechterscherm eenvoudig te wisselen. In de praktijk blijkt dit ook heel praktisch voor de passagier: die kan nu zelf het infotainment-systeem bedienen zonder de bestuurder af te leiden.

Heel modern is de kunstmatige intelligente assistent. Door "okay Honda" te zeggen, verschijnt een vrolijk gezichtje in beeld en kunnen vrij geformuleerde commando's worden gegeven. Dat betreft het bedienen van de auto, maar ook het opvragen van gegevens van weer, verkeer en internet (de e kan zelfs moppen tappen!). Honda's assistent gaat verder dan die van andere fabrikanten doordat het ook vervolgvragen accepteert. Nadat is gevraagd om restaurants in de buurt kan bijvoorbeeld worden gevraagd "welke heeft gratis parkeren?", zonder de eerste vraag te herhalen. Dankzij "over the air updates" zullen deze assistent en andere functies gaandeweg steeds geavanceerder worden.

Ook bijzonder: de e is voorzien van digitale buitenspiegels, waarvan het beeld wordt getoond in de uiterste hoeken van het dashboard. Dit biedt een aantal voordelen: de luchtweerstand wordt verlaagd (de camera's hebben 90% minder luchtweerstand dan glazen spiegels) en dat maakt de auto stiller en zuiniger. In de praktijk wennen de digitale spiegels snel en hebben ze nog een voordeel: in het donker verblinden de lampen van andere auto's niet, waardoor het rijden minder inspannend wordt. De binnenspiegel is van glas, maar kan voor het rijden in het donker omschakelen naar digitale weergave, waardoor ook deze niet meer verblindt.

„De Honda e is de ultieme auto voor de stad en dat uitgangspunt is tot in de perfectie uitgewerkt“

Rijden

Alleen al het zitten in de Honda e voelt dankzij de geslaagde vormgeving, fraaie materialen en moderne techniek als een feestje waar bij voorkeur nooit een einde aan komt. Echter, wanneer de auto wordt gestart is duidelijk dat het feestje juist van korte duur is. Met een volle accu bedraagt het bereik een kleine 200 km (officiële actieradius volgens WLTP-meting: 222 km). Bovendien is dit alleen haalbaar onder gunstige omstandigheden, want de testrit werd verreden bij een hoge temperatuur, op lage snelheid en met het klimaatcontrolesysteem zo veel mogelijk uitgeschakeld.

Gedurende de 200 km die de batterij biedt, is het rijden met de e wederom als feestelijk te omschrijven. Dat is mede omdat de bestuurder heel veel mogelijkheden heeft om de auto naar eigen hand te zetten. Er is de keuze tussen een normale en sportieve stand. Wanneer voor die laatste wordt gekozen zijn de prestaties zo goed, dat dit de hoge prijs deels compenseert. Andere compacte elektrische auto's met een soortgelijk bereik zijn weliswaar voordeliger, maar niet zo gretig (of stil!) als de e. Ook heel fijn: naar keuze wordt meer of minder energie teruggewonnen bij het loslaten van het stroompedaal. Desgewenst kan met één voet worden gereden en is de rem alleen nog nodig voor een noodstop.

Laden gaat via een CCS stekker op de neus en kan bij een snellader met 50 kW (31 minuten van 0 naar 80%). Op een publiek laadpunt kan worden geladen met 7.4 kW over 1 fase in iets meer dan 4 uur. Laden aan het stopcontact thuis (2.3 kW) kost bijna 19 uur. Tijdens het laden wordt de resterende tijd getoond, maar niet het actueel opgenomen vermogen. Om de tijd te doden zijn geen spelletjes beschikbaar. Wel kunnen de beeldschermen en het uitstekende audiosysteem van specialist Alpine wel worden gebruikt om films te kijken met Dolby 5.1 geluid.

Weggedrag

Kenmerkend voor de Honda e is dat dit een auto is zonder compromissen. Dat geldt ook voor het weggedrag. Het platform van de e wordt niet gedeeld met andere modellen van Honda en is niet ontwikkeld in samenwerking met andere fabrikanten. Het is helemaal op maat gemaakt voor de e en daar hangt een prijskaartje aan. En er zitten voordelen aan, want opnieuw is het verschil met andere compacte elektrische auto's overduidelijk.

Het gewicht van de accu's is niet alleen laag geplaatst, maar is ook nog eens perfect over de voor- en achterwielen verdeeld. Daarbij is de wielophanging goed afgestemd op het gewicht van de auto (dit kleintje weegt anderhalve ton!), waardoor de e zelden zwaarlijvig voelt. Op slecht wegdek is dit gewicht zelfs een voordeel; de e is veel minder springerig en tegelijkertijd toch even levendig als andere kleine auto's. Omdat de motor achterin ligt en de achterwielen aandrijft, kunnen de voorwielen heel scherp insturen en dat zorgt voor een kleine draaicirkel (9.2 meter van muur tot muur). Een ander voordeel: wanneer snel wordt geaccelereerd verplaatst het gewicht van een auto zich van nature naar achteren en dan zorgt achterwielaandrijving voor meer grip.

Conclusie

Is de Honda e een kostbaar speeltje of een weldoordacht concept? Beide! Ja, de Honda e is een kostbare auto. Op het moment van schrijven bedraagt de prijs 38.500 euro en voor dat bedrag leveren andere merken een middelgrote SUV met elektrische aandrijving en bijna de dubbele actieradius.

Maar dat is niet het punt! Met de e laat Honda zien dat het anders kan. Waarom zou iemand een SUV rijden als die auto nooit het terrein in gaat? En wat is de waarde van een grote actieradius wanneer in de praktijk steeds korte afstanden worden afgelegd? De Honda e is de ultieme auto voor de stad en dat uitgangspunt is tot in de perfectie uitgewerkt. Dankzij een op maat gemaakt platform staan het weggedrag, de prestaties en het comfort op een beduidend hoger niveau dan bij andere compacte elektrische auto's.

De uitrusting is niet alleen compleet, maar zelfs uiterst vooruitstrevend. Daarbij streeft Honda zelfs premium merken ruimschoots voorbij. Tenslotte zorgen de vormgeving en materiaalkeuze ervoor dat de Honda e een auto is om verliefd op te worden.

plus Geslaagde vormgeving

Uitstekende rijeigenschappen

Bijzonder vooruitstrevend concept min Forse prijs

Beperkte actieradius

Klimaatcontrolesysteem weet van geen ophouden

