Autotest | Wie eenmaal een elektrische auto heeft gereden, wil nooit meer anders. Het comfort, de souplesse en de prestaties zijn superieur aan vrijwel iedere traditionele auto. Daarbij is het een prettig gevoel dat een elektrische auto geen (directe) uitstoot produceert. Het enige nadeel is: elektrische auto's zijn kostbaar. Is de goedkoopste elektrische auto van Nederland, de Smart Electric Drive, een slim alternatief?

Hoe fijn een elektrische auto rijdt, wordt vooral duidelijk na de proefrit. Wie na een testrit met een elektrische auto weer in een traditionele auto met benzine- of dieselmotor stapt, heeft het gevoel een stap terug in de tijd te doen.

Bij een traditionele motor wordt benzine of diesel namelijk niet alleen omgezet in beweging. Een fors deel van de energie uit de brandstof verandert in hitte, lawaai en trilling. Een goede auto weet die "bijproducten" te beperken en/of zo goed mogelijk af te voeren, maar natuurlijk is voorkomen beter dan genezen.

Elektrische auto

Bij een elektrische motor wordt veruit het grootste deel van de energie daadwerkelijk omgezet in beweging. Er is geen lawaai, geen trilling en heel weinig warmte (soms zelfs te weinig, maar dat is een complex technisch verhaal over accu's). Zelfs wie niets met auto's heeft, voelt vanzelf dat het concept van een elektrische auto "klopt".

Bovendien levert een elektrisch motor, ongeacht het toerental, volop vermogen. Een verbrandingsmotor daarentegen presteert alleen op een bepaald toerental optimaal. Omdat het onwenselijk is dat de auto zich slechts op een vaste snelheid prettig voelt, moet continu worden geschakeld. Een elektrische auto heeft helemaal geen versnellingsbak (nodig) en ook dat zorgt voor heel veel extra comfort.

Prijs en actieradius

Het grote nadeel van alle elektrische auto's is de prijs. Die prijs zit niet in de elektromotor; die is weinig compliceerder dan in een stofzuiger of grasmaaier. De pijn zit in de accu's. Met veel accu's kan een lange afstand worden afgelegd, maar dit maakt de auto kostbaar en zwaar. Het is aan de autofabrikant om de balans tussen prijs en actieradius te vinden.

De Electric Drive is bedoeld als stadsauto en daarom kiest Smart voor een geringe actieradius en dus een relatief lage prijs. De Electric Drive kan volgens de NEDC-norm 160 km afleggen op een accu (155 km voor de hier gereden ForFour) en dat staat in schril contrast tot de 520 km van de langeafstandskampioen onder de elektrische auto's: de Opel Ampera-e. Ook de Tesla Model S en X zijn met hun bereik van zo'n 400 km echte marathonlopers onder de elektrische auto's.

Maar... de genoemde Opel kost 41.000 euro en de Tesla's rond de 100.000 euro. Op het moment van schrijven kost de Smart Electric Drive 23.843 euro (zelfde prijs voor ForTwo en ForFour) en daarmee is dit de goedkoopste elektrische auto van Nederland.

Theorie en praktijk

Volgens onderzoek van Smart is de gemiddelde woon-werk rit zo kort dat het bereik van 160 km ruimschoots voldoende is. Maar hier wijken theorie en praktijk toch echt van elkaar af! Alhoewel het waar is dat de actieradius van 160 km in de meeste gevallen inderdaad voldoet, is het ronduit vervelend om de auto iedere dag 5 uur (publiek oplaadpunt) tot 8 uur (thuis aan het stopcontact) lang op te laden. Een benzine- of dieselauto kan hetzelfde traject een week lang op-en-neer rijden en hoeft dan slechts 5 minuten te tanken.

Voor wie thuis een laadpunt heeft is dit alles geen bezwaar, maar wie op straat moet laden, heeft iedere dag de angst of er wel een laadpunt in de buurt vrij is. Daarna is het belangrijk om de opgeladen auto niet te vergeten; een oplaadplaats is immers geen parkeerplaats!