Autotest | Met de vijfde generatie Micra presenteert Nissan zich op verrassende wijze. Voorheen was de Micra een schattig autootje dat vanwege het uiterlijk vooral bij dames in de smaak viel. Maar omdat Nissan ook graag aan heren wil verkopen is de nieuwe Micra omgetoverd tot een waar stijlicoon. Maar... weet de nieuwe Micra ook op andere vlakken te overtuigen?

De Nissan Micra heeft een rijke historie om op terug te kijken. Zo was dit de eerste niet-Europese auto die ooit de titel Auto van het Jaar in de wacht sleepte. Bovendien vormt de Micra de basis van de innige samenwerking tussen Renault en Nissan. Sterker nog: de Micra wordt in Frankrijk geproduceerd, naast de Renault Clio en Zoe.

Waar de vierde Micra (intern bekend als K13) qua formaat tussen het A- en B-segment in zat, groeit het model in zijn nieuwste verschijningsvorm (K14) weer naar een volwaardige representant van de B-segment. Dat blijkt wel uit de lengte van 4 meter. Daarmee is de Micra zelfs zo groot dat deze nieuwe generatie ook de Note overbodig maakt.

Bovendien tekenden de ontwerpers van Nissan een bijzonder aansprekende koets met spannende lijnen en aantrekkelijke details. En de mogelijkheden om de buitenkant aan de eigen wensen aan te passen zijn groot. Er bestaan vier kleuren voor verschillende accenten op de flanken, in de bumpers en zelfs op de wielen. Drie verschillende stickerpakketten horen er tegenwoordig vanzelfsprekend bij. Tussen zijn belangrijkste concurrenten slaat de Micra beslist een goed figuur en zal niet snel met een ander type worden verwisseld.

De portiergreep opgenomen in de ruitomlijsting van de achterportieren lijkt wellicht te zijn overgenomen van de Renault Clio, maar Nissan wijst er graag op dat het daar zelf met de Terrano vijfdeurs in 1990 al mee vooruit liep.

Interieur

De originele weg die Nissan met de nieuwe Micra inslaat wordt vrolijk voortgezet in het interieur. Vrolijk inderdaad, want daar ligt de nadruk op kleur. Ook hier kan de klant kiezen voor tal van kleurrijke accenten van de bekleding. De brede baan midden op het dashboard sluit daar naadloos op aan. Bij de stoelen is er de keuze uit banen in lichtgrijs, oranje en blauw. Valt de keuze op leer, dan kan lichtgrijs of bordeauxrood worden aangekruist. Met name die laatste optie maakt de Micra sfeervol en chic.

De oranje binnenkant van de testauto geeft de Micra een jeugdig en sportief karakter zonder dat het gaat vervelen en zonder dat het ten koste gaat van de bruikbaarheid. De meeste toegepast materialen voelen zacht aan en daarmee wordt een hoogwaardige kwaliteitsbeleving bereikt. De stoelen bieden een goed ondersteunde zit, zowel door de voorgevormde rugleuning als zitting. Die rugleuning kan met een wat moeilijk bereikbare knop traploos worden versteld.

De ruimte achterin past binnen de verwachtingen van auto's uit dit segment. De aflopende daklijn beperkt ietwat de hoofdruimte. Het bagagevolume van minimaal 300 liter beantwoordt volledig aan de verwachtingen.

Uitrusting

Nissan heeft al langer een samenwerking met Bose voor de ontwikkeling van geluidssystemen en deze banden werden voor de Micra aangehaald. Het bedrijf heeft een bijzondere installatie ontwikkeld dat bestaat uit twee basboxen in de portieren, piepkleine tweeters in de A-stijlen en een dubbele luidspreker in de hoofdsteun van de bestuurder. De geluidseffecten die hiermee worden bereikt zijn op zijn minst verrassend.

Jammer is, dat de bijrijder niet in deze geluidsbeleving wordt meegenomen en dat achterpassagiers helemaal buiten de boot vallen. Het Bose Personal Sound System is alleen standaard op de topversie, vanaf het tweede niveau is er sprake van een minder geavanceerd geluidssysteem. Nissan integreert Apple Car Play in het meest uitgebreide multimediasysteem, maar van Android Auto is nog geen sprake omdat dit nog steeds niet in Nederland wordt ondersteund door Google.