Autotest | De Fiat 500 gaat al enige decennia mee. De eerste generatie was 18 jaar op de markt, de tweede 14 jaar. In zo'n lange tijd is er logischerwijs heel wat veranderd. Daarom voldoet het niet om dezelfde auto wederom in een nieuw jasje te steken. De "500 Electric" luidt daarom de komst van een geheel nieuwe generatie Fiats in. Dit keer met elektrische aandrijving en een moderne uitrusting. Blijft deze moderne interpretatie van de klassieker trouw aan het origineel?

Zeker! Want het enige dat niet is gewijzigd, is het lijnenspel. Ook de derde generatie van Fiats succesvolle stadsauto is direct herkenbaar als een 500. De kenmerkende uitstraling en het speelse lijnenspel zijn gebleven. Toch betreft het hier overduidelijk een moderne interpretatie, want de lijnen zijn veel strakker en de koplampen geven de 500 een veel serieuzere blik.

Bovendien: de 500 Electric is in alle richtingen gegroeid en dat heeft meerdere redenen. Alle auto's worden groter en ruimer, dus om concurrerend te blijven moet Fiat dat ook doen. Maar er is nog een reden: omdat de 500 alleen wordt geleverd als elektrische auto is de aanschrijfprijs (vooralsnog) hoger dan die van een auto met verbrandingsmotor. Voor een auto die een maatje groter is, is men eerder bereid iets meer te betalen. De Fiat 500 is daarom niet langer een auto in het A-segment (allerkleinste en goedkoopste auto's op de markt), maar in het B-segment.

Uitrusting

Ook binnenin is het klassieke ontwerp op moderne wijze geïnterpreteerd. Zo bestaat het dashboard nog altijd uit enkele eenvoudige lijnen en komt de lakkleur terug in het interieur. Echter, bij de voorgaande generaties van de 500 was merkbaar dat de techniek achteraf werd ingepast in het ontwerp. Dit keer zijn techniek en vormgeving perfect in harmonie met als resultaat een prachtige cabine die ook nog eens heel doordacht is.

Die ogenschijnlijk eenvoudige lijnen zijn namelijk heel uitgekiend! Diverse knoppen zijn verwerkt in de sierranden en een versnellingshendel is dankzij de elektrische aandrijving komen te vervallen (een elektromotor is ongeacht het toerental sterk en heeft daarom geen versnellingsbak nodig). Met grote knoppen midden op het dashboard wordt voortaan gekozen voor "vooruit", "achteruit" of "neutraal". Op de plek waar voorheen de versnellingshendel zat, zijn nu de knop voor de elektrisch bediende parkeerrem en het volume van het audiosysteem te vinden (ongebruikelijk, maar heel handig onder handbereik). Een centrale opening in het dashboard wordt gebruikt als ruimte voor de mobiele telefoon, inclusief inductielader.

Voor deze test heeft Fiat de "Icon"-editie beschikbaar gesteld en die is voorzien van alle gangbare luxe- en veiligheidssystemen. Ook in dit opzicht maakt de 500 Electric echt een sprong vooruit van budgetauto naar begeerlijke mode-auto. Zo is voorzien in een modern infotainment-systeem (inclusief ondersteuning voor Apple CarPlay en Android Auto). De portieren worden elektronisch ontgrendeld en dat heeft te maken met de deurhendels aan de buitenkant. Die zijn verzonken in het koetswerk voor een betere stroomlijn (minder rijgeluiden, betere efficiency). Wees gerust: er is (onderin de portieren) ook een mechanische ontgrendeling te vinden voor noodgevallen.

De 500 gaat met de tijd mee door te assisteren bij het remmen, accelereren en sturen. Echter, dit doet de elektronica veel te voorzichtig. Tijdens een rit van 150 km schoot de testauto zes keer (!) in paniek met waarschuwingssignalen, rode lampen in het display en een korte remactie om de bestuurder te waarschuwen. Echter, dat was voor auto's die net iets te traag invoegden of verkeer dat slordig passeerde. Hierdoor zijn de semiautonome functies alleen bruikbaar op vrijwel lege wegen.

Ruimte

Ondanks de toegenomen buitenmaten is de Fiat 500 geen uitgesproken ruime auto. Vanwege het glazen panoramadak is de hoofdruimte voorin matig. Daarbij zijn de voorstoelen klein, plat en eenvoudig. De hoofdsteunen zijn met zulke lange staven in de stoelen gemonteerd, dat ze verstelbaar zijn tot het dak. Echter, er zijn slechts twee niveaus om ze te vergrendelen en die zijn beide zo laag dat ze geen bijdrage leveren aan de veiligheid voor langere bestuurders. De ruimte achterin is gering, net als bij de vorige generatie van de 500.

„De 500 Electric is sneller, stiller, soepeler en op de koop toe veel voordeliger per kilometer dan de voorgaande generatie“

Elektrische auto

Met de moderne vormgeving en doordachte ergonomie overtuigt de 500 als de eerste van een nieuwe generatie Fiats. Toch is het de aandrijving waarmee de 500 écht een sprong vooruit maakt. Met het oog op de toekomst zijn verbrandingsmotoren komen te vervallen en is de 500 altijd elektrisch aangedreven. Daarbij biedt Fiat de keuze uit verschillende batterijen en motoren, en geeft zo de keuze tussen meer of minder bereik en goede of betere prestaties. Wanneer wordt gekozen voor de basis-versie ligt de prijs nauwelijks hoger dan die van de vorige generatie 500 met benzinemotor, maar zijn de kosten per kilometer significant lager (minder energiekosten, lagere afschrijving, nauwelijks onderhoud).

De testauto is voorzien van de grootste batterij en de sterkste motor. In getallen uitgedrukt zijn dat een 42 kWh sterke accu en een 118 pk / 220 Nm sterke elektromotor. Dat zorgt voor een actieradius die zowel in theorie als praktijk iets meer dan 300 km bedraagt. Daarmee kiest Fiat voor dezelfde "gulden ratio" tussen prijs, bereik en prestaties als de directe concurrenten. In de praktijk is dit ruim voldoende voor al het dagelijkse gebruik, inclusief de nodige reserve om te voorkomen dat iedere rit van tevoren moet worden gepland. Meer accu-capaciteit zou de auto onnodig duurder maken. Een kleinere batterij geeft minder bereik en dus ook minder gemoedsrust.

Op de laadmogelijkheden is niet bespaard. De Fiat 500 kan laden aan het stopcontact thuis, bij een publiek laadpunt en bij een snellader. Tijdens het laden wordt getoond voor hoeveel procent de accu is geladen en hoe laat de batterij vol is. De laadaansluiting zit op de enige juiste plek: rechts achter. Zo kan veilig achteruit worden ingeparkeerd bij haakse vakken en kan passerend verkeer de stekker niet raken wanneer parallel wordt geparkeerd.

Door te kiezen voor de normale modus of "range"-modus rijdt de 500 Electric als een traditionele auto of juist als een elektrische auto. In de standaard modus is de 500 vlot, soepel en stil. De "range" modus zorgt voor dezelfde uitstekende prestaties, maar zorgt er ook voor dat de auto inhoudt zodra het stroompedaal wordt losgelaten. Op die manier wordt energie teruggewonnen en kan met één pedaal worden gereden; het rempedaal wordt dan alleen nog gebruikt in noodgevallen. Door deze keuze te bieden stelt Fiat zowel ervaren elektrische rijders als beginners tevreden en dat is veel slimmer dan andere merken die een bepaald karakter forceren.

Weggedrag

De keuze voor de batterij is niet alleen bepalend voor de prestaties en het bereik, maar ook voor het weggedrag. De Fiat 500 Electric weegt 1.4 ton en is daarmee heel wat zwaarder dan de vorige generaties. Echter, dat is alleen merkbaar op een ongelukkig genomen verkeersdrempel of in een veel te snel genomen bocht. Dan heeft het onderstel merkbaar heel veel werk om het gewicht in toom te houden.

In alle andere situaties is ook deze gewichtige 500 minstens even wendbaar en dynamisch als alle voorgaande generaties die de auto zo succesvol maakten Het traditionele feestje om te rijden dus!

Conclusie

Fiat gaat mee met de trend, anders kan het niet overleven. Daarom is de nieuwe generatie van de Fiat 500 een elektrische auto. Door de keuze te bieden uit verschillende batterijen en motoren is de 500 Electric naar keuze een sprong vooruit of een logisch en zelfs voordeliger alternatief voor de vorige 500.

Het belangrijkste nieuws is: het karakter dat de Fiat 500 al decennia succesvol maakt is behouden. De vormgeving van het exterieur en het interieur is overduidelijk van een nieuwe generatie, maar het speelse is behouden en in de vele details laten de makers zien trots op hun werk te zijn. De uitrusting is niet alleen modern, maar de bediening is doordachter dan ooit tevoren.

Dankzij de elektrische aandrijving zijn de rijeigenschappen ook beter dan voorheen. De 500 Electric is sneller, stiller, soepeler en op de koop toe veel voordeliger per kilometer dan de voorgaande generatie. Ondanks de forse gewichtstoename biedt ook de 500 Electric de wendbaarheid en dynamiek die de 500 al decennia lang onweerstaanbaar maakt.

plus Doordachte ergonomie

Heel veel rijplezier

Goede balans tussen prijs, actieradius en prestaties min Matige stoelen / lage hoofdsteunen

Semi-zelfrijdende functies te voorzichtig

Ongevraagde waarschuwingen van navigatie-systeem

