De Corsa keek tot deze facelift met een vrolijke en onbezonnen blik de wereld in. Dat stond de auto goed, maar alle andere Opel-modellen hebben inmiddels een stoerdere en meer zelfverzekerde uitstraling. Vanaf modeljaar 2024 krijgt ook de Corsa de zwarte band tussen de koplampen en dat geeft het model een heel ander karakter.

Echter, omdat het hier een bestaand model betreft en omdat het hier een basismodel betreft, kon Opel geen kostbare aanpassingen maken of dure materialen gebruiken. Daarom is de neus wel opnieuw getekend, maar is de grille tussen de koplampen simpelweg zwart (inclusief een zwart Opel-logo) en niet gevat in plexiglas zoals bij de duurdere modellen. De hier getoonde grijsblauwe kleur is ook nieuw en die geeft de Corsa een meer zakelijke uitstraling.

De koplampen zijn eveneens nieuw. De units zijn aangepast om beter in lijn te blijven met het nieuwe uiterlijk en bieden ruimte aan de nieuwste techniek. Het zogenaamde "Intelli-Lux LED matrix" bestaat voortaan uit meer elementen (14 i.p.v. 8) om objecten nog exacter uit te lichten. De onderbumper is opnieuw getekend om een harmonieus geheel te vormen met de zwarte grille en de nieuwe koplampen.

Interieur

Binnenin is weinig gewijzigd. De Corsa was al modern en vanwege de prijs was er weinig financiële ruimte voor aanpassingen. Alleen wie de Corsa door en door kent, zal merken dat er voortaan een kleine vouw in de kern van het stuurwiel zit, waarmee de Corsa wederom beter past bij de andere modellen van Opel. Opel streeft naar een opgeruimde en strakke cabine om de auto tijdloos te maken en de bestuurder niet onnodig af te leiden. Echter, de testauto is juist als sober en verouderd ervaren. Andere merken bewijzen dat zelfs met eenvoudige tinten of texturen al veel kan worden bereikt, zonder rommelig te worden. Op het dashboard heeft Opel wel voor een patroon gekozen, maar dit is de enige plek waar dit ongewenst is. Het reflecteert namelijk hinderlijk in de voorruit en verstoort het zicht (vergelijkbaar met het effect van het patroon van voorruit-verwarming).

„Met de grote actieradius en het relatief snelle laden is de Corsa Electric niet langer een elektrische stadsauto, maar ook een serieuze kandidaat voor lange afstanden“

De ruimte voorin is prima. Echter, het zitcomfort laat te wensen over. De rugleuningen hadden voor de bestuurder net niet de juiste vorm, waardoor iedere rit begon met opnieuw het vruchteloos instellen van de stoel. Tijdens lange ritten bleef de testrijder "verzitten", zonder het gewenste resultaat. De beenruimte op de achterbank is alleen voldoende wanneer de bestuurder en bijrijder flink inschikken. Vanwege batterijen in de vloer is er geen ruimte voor voeten onder de voorstoelen. Een grappig detail: het dashboardkastje is enorm, dus zeg maar gerust: dashboardkast.

De Corsa was al leverbaar met een geïntegreerd audio-, communicatie- en navigatiesysteem. Aan de functionaliteit is weinig veranderd. De vormgeving van de menu's blijft sober en eenvoudig. Rekening houdende met het kleine beeldscherm wordt niet te veel informatie tegelijk getoond en daarom moet soms langer door menu's worden gebladerd dan gebruikelijk. Het is mogelijk om vrij geformuleerde, gesproken commando's te geven, maar de Corsa is geen goede verstaander. Elementaire commando's worden verstaan, echter straat- en plaatsnamen worden vaak verkeerd geinterpreteerd. Dit zou juist beter moeten gaan dankzij de nieuwe online-functie, waardoor ook updates kunnen worden uitgevoerd zonder de dealer te bezoeken. Desondanks zat de "slimme" assistent er zo vaak naast, dat tijdens de test voornamelijk gebruik is gemaakt van Apple CarPlay / Android Auto (via USB-C).

De Corsa is voor modeljaar 2024 voorzien van alle veiligheidsvoorzieningen die de Europese Unie vereist. Echter, tijdens de testperiode is daar helemaal niets van gemerkt! Alhoewel alle systemen waren ingeschakeld, klonk nooit een bel of zoemer bij slordigheden van de testrijder. Vreemd, maar dit is een "mankement" dat zeer op prijs wordt gesteld!

Elektrische auto

Als vanouds is de Corsa leverbaar met benzine- en elektromotoren. Die laatste verandert van naam. Aanvankelijk heette de elektrisch aangedreven versie "Corsa-e" en dat wordt "Corsa Electric".

De batterij en elektromotor zijn gelijkgebleven, maar de software die beide aanstuurt is gewijzigd, waardoor de actieradius is vergroot (nu 357 km). Daarnaast is een tweede elektrische aandrijflijn leverbaar die 156 pk levert (136 pk voor de basisversie) en een daadwerkelijk bereik van precies 400 km heeft. Tijdens het opladen geeft de Corsa Electric duidelijke informatie over de verwachtte laadtijd en de opgenomen energie. Snelladen ging tijdens de test met maximaal 70 kWh (weergegeven als 480 km/u voor 480 extra bereik na 1 uur laden). In absolute zin is dat een lage snelheid, maar ten opzichte van de capaciteit van de batterij en de prijs van de auto is het een keurige waarde.

De grote actieradius is mede te danken aan de zuinige elektromotor. Korte ritten met veel stadsverkeer, en dus lage gemiddelde snelheden, kostten 12 kWh per 100 km. Op langere afstanden verbruikte de testauto 14 kWh per 100 km en ook dat is zeer zuinig voor een elektrische auto. Energie terugwinnen kan door de "b"-stand van de automaat te kiezen. Echter, hiermee kan slechts worden geregenereerd op één niveau en dat is onvoldoende voor rijden met één pedaal. Opel maakt deze keuze om de Corsa Electric het vertrouwde karakter van een auto met benzinemotor te geven, maar ontneemt de bestuurder hiermee een van de grote voordelen van elektrisch rijden.

Uiteraard zijn de souplesse en prestaties wel beter dan die van de Corsa met benzinemotor. Echter, het verschil in geluidsniveau is gering. Met name tijdens het regenereren is een hinderlijke fluittoon hoorbaar en dat doet afbreuk aan het comfort dat hoort bij elektrisch rijden. Toch is de elektromotor in de meeste gevallen onhoorbaar en daarom zijn de banden bepalend voor de rijgeluiden.

Weggedrag

Opel is onderdeel van Stellantis, het moederbedrijf van onder andere Fiat, Peugeot en Citroen. Al deze merken delen dezelfde techniek en daarom zijn de rijeigenschappen ook grofweg gelijk. Opel kiest daarbij voor het minst uitgesproken karakter. De Corsa Electric is veilig, stabiel en comfortabel, wat voor een volwassen karakter zorgt. Samen met de toegenomen actieradius leent de Corsa Electric zich daarom nu nog beter voor het afleggen van lange afstanden.

Conclusie

De zesde generatie van de Opel Corsa had een probleem: timing. Toen het model werd geïntroduceerd was het net te vroeg om te profiteren van de nieuwe huisstijl van het merk. Met de facelift voor modeljaar 2024 wordt dat probleem opgelost. Voortaan heeft de Corsa hetzelfde moderne en zelfverzekerde front als de recentere modellen van Opel.

En omdat Opel toch bezig was, kreeg de Corsa een aangepast infotainment-systeem en een geheel nieuwe elektromotor. Met de grote actieradius en het relatief snelle laden is de Corsa Electric niet langer een elektrische stadsauto, maar ook een serieuze kandidaat voor lange afstanden. Bovendien wordt elektrisch rijden hiermee wederom betaalbaarder, want voor een dergelijk groot bereik is niet langer een elektrische SUV of middenklasser vereist. Zo is de Opel Corsa Electric klaar voor de lange termijn!