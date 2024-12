Helemaal nieuw is de naam "Frontera" niet. In de jaren '90 had Opel ook al een Frontera. Dat was een echte terreinwagen die ook op de openbare weg gebruikt kon worden. De nieuwe Frontera ziet er minstens zo stoer uit, maar is in feite bedoeld als gezinsauto die hoogstens een keer een drassige parkeerplaats ziet.

De Frontera onderscheidt zich niet alleen door zijn stoere uitstraling van de andere SUV's, maar ook met de stijl genaamd "bold + pure". Voor de Frontera kiest Opel een minimalistische stijl met grote oppervlakken die slechts door weinig lijnen worden onderbroken. De basisvorm met een lange motorkap en een nadrukkelijk aanwezige c-stijl (tussen de achterste zijruiten en de achterruit) geeft de Frontera de uitstraling van een krachtige terreinwagen.

Het avontuurlijke karakter is ook te danken aan de aankleding. De hier getoonde groene demo met witte accenten is de basisversie ("Edition") en ziet er zelfs leuker uit dan de luxere "GS". Dankzij witte lak staan de stalen velgen niet armoedig, maar juist speels. En dankzij de kleine velgmaat en grote banden versterken ze samen met de dik aangezette wielkasten de avontuurlijke uitstraling. Dankzij een extra sterke constructie mag het dak 200 kg dragen en daarom kan er een tent op het dak worden gemonteerd om op de Frontera te kamperen.

Ruimte

De hoekige vormen zorgen niet alleen voor een avontuurlijke uitstraling, maar maken het ook makkelijk om heel veel binnenruimte uit bescheiden buitenmaten te halen. Ondanks de bescheiden lengte is de Frontera daarom leverbaar als zevenzitter (let op: alleen de hybride, niet de elektrische versie). Omdat de ruimte op de derde zitrij uiterst beperkt is, is de tweede achterbank een optie voor hen die het echt nodig hebben.

„De Frontera is niet de zoveelste "crossover", maar een echte SUV met een avontuurlijke en robuuste uitstraling“

Als vijfzitter is de Frontera zeer ruim. De ruimte op de achterbank is goed, maar dankzij een slimme uitsparing aan de achterkant van de voorstoelen nog beter. Voor extra comfort zijn de voorstoelen in het midden iets zachter dan daarnaast om de ruggengraat te ontlasten. Echter, na een kleine dag rijden is daar weinig van gemerkt. De stoelen zijn als goed ervaren, maar niet als bovengemiddeld.

De stijl van het exterieur wordt in het interieur voortgezet met rechte lijnen en platte vlakken. In plaats van de meer gebruikelijke gladde en glimmende materialen kiest Opel voor de Frontera voor matte vlakken. Het geeft een eenvoudige uitstraling, maar zorgt tegelijkertijd voor een rustig geheel en voorkomt hinderlijke reflecties bij fel zonlicht. Het zorgt er echter ook voor dat de Frontera als eenvoudig en een tikkeltje goedkoop is ervaren.

Uitrusting

Net als andere moderne Opels heeft de Frontera een opgeruimd dashboard met een minimum aan knoppen. Het stuurwiel is ongebruikelijk dun voor een moderne auto. De meeste functies worden bediend middels een centraal beeldscherm. De menu's daarop zijn al even rechttoe rechtaan vormgegeven als de rest van de auto. Alhoewel Opel het niet bewust heeft gepland, is de eenvoud ook ervaren als een hint naar de eerste Frontera.

Uiteraard biedt de Frontera ondersteuning voor Apple CarPlay en Android Auto. Minder gebruikelijk is dat dit ook draadloos kan. Wanneer wordt gekozen voor de basis-uitvoering is geen beeldscherm aanwezig, maar slechts een houder voor de smartphone (nog niet in productie op het moment van testen). De ruimte daarnaast is, heel origineel, gebruikt voor een magnetisch klembord om foto's, paperassen of anders moois op te bevestigen. Iedere Frontera heeft onderin de middenconsole flexibele banden waarmee bijvoorbeeld een tablet op de plaats kan worden gehouden.

De Frontera biedt alle door de Europese Unie verplichte veiligheidsvoorzieningen. En deze werken net als in alle andere moderne auto's slechts matig. Regelmatig leest de Frontera verkeersborden die voor parallelwegen of afslagen zijn bedoeld en waarschuwt dan ten onrechte voor een te hoge snelheid. Mede daarom is het waarschuwingsgeluid met een druk op een knop links van het stuurwiel eenvoudig uit te schakelen.

Elektrisch en hybride

Opel kiest ervoor om alle modellen zowel met verbrandingsmotor als met elektrische aandrijving te leveren. De Frontera is daarom beschikbaar als mild-hybrid, hybride en als volledig elektrische auto. Voor deze test is gereden met de mild-hybrid. Deze heeft de eenvoudigste en dus ook lichtste aandrijflijn en dat vertaalt zich in de prestaties. De 136 pk / 230 Nm van de 1.2 liter driecilinder met zestrapsautomaat is voldoende voor pittige prestaties. Zodra het gaspedaal wordt losgelaten, is duidelijk merkbaar dat de Frontera op de elektromotor remt om energie terug te winnen (meer dan de volledig elektrische Frontera!). Dit is door de redactie als prettig ervaren, maar kan voor sommigen enige gewenning vragen.

Omdat de mild-hybrid de eenvoudigste techniek is, is het verbruik ook het hoogste. Op een veeleisend parcours met veel stadsverkeer kwam het testverbruik uit op 7.9 km per 100 km en dat is zeer hoog voor een auto als deze, zelfs op deze lastige route. Omdat de mild-hybrid hetzelfde kost als de volledig elektrische Frontera, is de verleiding groot om die laatste te kiezen. Echter, de mild-hybrid mag een veel zwaardere aanhanger trekken (1.250 kg).

Weggedrag

Omdat de Frontera is bedoeld als gezinsauto, kiest Opel voor een weinig uitgesproken, voorspelbaar en veilig weggedrag. Het comfort is ruim voldoende en de rijgeluiden zijn bescheiden. Zelfs met de relatief kleine velgen (en dus grote banden) van de Edition, stuurt de Frontera prima. Wederom is merkbaar dat de mild-hybrid veel lichter is dan de elektrische Frontera en dat zorgt voor een levendiger karakter.

Conclusie

Met de Frontera wil Opel zich duidelijk onderscheiden van de eigen SUV's (Mokka en Grandland) en die van de concurrentie. Afgaande op de vormgeving is dat goed gelukt. De Frontera is niet de zoveelste "crossover", maar een echte SUV met een avontuurlijke en robuuste uitstraling.

Tegelijkertijd is de Frontera een nuchtere en functionele gezinsauto. Het is bovendien een slimme gezinsauto, want dankzij de hoekige vormen kan Opel heel veel ruimte uit bescheiden buitenmaten halen. De hoge zit voorin zorgt voor een machtig gevoel, terwijl de zit achterin riant is voor een auto van deze omvang. Optioneel is de Frontera er zelfs als zevenzitter. Ook bij de uitrusting staan functionaliteit en eenvoud voorop en dat zorgt in de dagelijkse praktijk voor extra gebruiksgemak.

Voor de prijsbewuste en/of progressieve klant is de Frontera leverbaar als volledig elektrische auto. Die heeft vanwege het hoge gewicht een statig karakter, biedt meer comfort en is zeer voordelig per kilometer (lage energiekosten, weinig onderhoud / afschrijving). Voor de meer behouden koper is de Frontera beschikbaar als mild-hybrid. Die heeft een meer vertrouwd karakter, maar de eenvoudige techniek zorgt voor een hoog verbruik. Het lagere gewicht geeft de mild-hybrid een levendiger weggedrag.