Voor modeljaar 2024 is vooral de techniek aangepast, niet het uiterlijk. En toch is in één oogopslag duidelijk dit de vernieuwde Yaris Cross is: de kleur "Urban Khaki" is namelijk nieuw in het programma. De testauto is in die grijsgroene kleur uitgevoerd en krijgt daarmee een avontuurlijkere uitstraling. Dat is welkom, want ondanks de hogere bouw heeft de Yaris Cross nog steeds de guitige lijnen van de compacte hatchback en niet die van een machtige SUV.

Ruimte

De reden om de Yaris Cross te verkiezen boven de Yaris hatchback is de hogere bouw en daarmee de eenvoudigere instap en het betere zicht rondom. Daarin stelt de Cross niet teleur. De zithoogte is 6.5 cm hoger dan in een standaard Yaris en dat verschil is goed merkbaar. Voor de bestuurder voelt de Cross daarmee als een SUV, niet als een doorsnee hatchback. Verwacht echter niet te veel van het betere overzicht over het verkeer. Omdat iedereen hoger dan gemiddeld wil zitten, worden SUV's steeds groter en hoger en de compacte Yaris Cross gaat die wedloop niet winnen.

De ruimte voorin is prima. Hierin is duidelijk merkbaar dat de Yaris (Cross) is gebouwd in Europa voor Europeanen. Dat blijkt niet alleen uit de ruimte, maar ook uit de pasvorm van de stoelen (die ook op lange ritten comfortabel zijn). De ruimte achterin is matig. Volwassenen passen precies achterin, ze hebben echter nul hoofd- en beenruimte over. De grote winst zit in de bagageruimte, die in alle opzichten groter is dan die van de hatchback. Het is wat overbodig voor zo'n kleine auto, maar de achterklep kan elektrisch worden geopend en gesloten.

„De 130 pk sterke hybride is rustiger in het dagelijkse verkeer en toont meer daadkracht wanneer om meer wordt gevraagd“

Uitrusting

Zowel achter het stuurwiel als midden op het dashboard is een beeldscherm te vinden. Die laatste is een maatje groter dan voorheen en voorzien van nieuwe software. Hier luistert Toyota goed naar de "hoge verwachtingen" die de kopers hadden: de rekeneenheid is sneller geworden, waardoor het systeem sneller reageert op commando's van de gebruiker. Het navigatiesysteem is internet-gebaseerd, daarom is het kaartmateriaal nooit verouderd en is altijd actuele verkeersinformatie beschikbaar. Wat tijdens de test vooral als aangenaam is ervaren: de instructies van het navigatiesysteem verschijnen op drie plekken: in het head-up display, op het centrale beeldscherm en op het beeldscherm achter het stuurwiel tussen de snelheidsmeter en toerenteller. Dat laat aan duidelijkheid niets te wensen over!

Door "Hey Toyota" te zeggen, kunnen functies worden bediend met gesproken commando's. Dit betreft slechts een beperkt aantal functies die voornamelijk te maken hebben met infotainment en klimaatcontrole. Het betreft hier dus geen AI, maar simpelweg het herkennen van steekwoorden. Rekening houdende met die beperking, functioneerde de "slimme" assistent tijdens de test naar behoren.

Uiteraard voldoet de Yaris Cross aan alle veiligheidseisen die de Europese Unie vanaf juli 2024 stelt. Echter, Toyota behoort tot de fabrikanten die de eisen te strikt interpreteren en de systemen te scherp afstellen. Daarom zijn ze als zo hinderlijk ervaren, dat het routine werd om ze aan het begin van iedere rit uit te schakelen (ondanks een een menu vol onverklaarbare afkortingen). Hiermee schiet Toyota zijn doel voorbij en een woordvoerder laat weten dat inmiddels aan een versie met meer speelruimte wordt gewerkt. De parkeerhulp is als grootste verbetering op het gebied van veiligheid ervaren. Tijdens het parkeren wordt over het beeld van de camera's rondom een "doorzichtige" auto getoond en dat geeft nog beter inzicht in de situatie omdat bijvoorbeeld lijnen van een parkeervak onder de auto zichtbaar zijn.

Nieuwe motor: Hybrid 130

De reden om opnieuw een proefrit te maken met de Yaris Cross is de komst van een nieuwe motor. Immers, een hoge auto is zwaarder en minder gestroomlijnd dan een lage en dus is het logisch om die van een sterkere motor te voorzien. Daarom is naast de Yaris Cross met een 115 pk sterke hybride nu ook een 130 pk sterk exemplaar leverbaar. Wanneer kalm met de verkeersstroom wordt meegereden is het belangrijkste voordeel, dat de motor zich minder hoeft in te spannen en het daarom comfortabeler rijden is. De Yaris Cross is met de sterkere motor niet sportiever of agressiever geworden. Wel is merkbaar dat de krachtbron beter doorbijt op hoge snelheid. Wanneer bijvoorbeeld van 100 naar 130 km/u wordt geaccelereerd gaat dat met veel meer overtuiging dan voorheen. Bovendien resteert er bij dergelijke snelheden nog voldoende reserve om te blijven accelereren.

Heel prettig is het slimme terugwinnen van energie, bij Toyota bekend als de "Proactive Driving Assist" (PDA). Als de radar een object voor de auto detecteert, of als het navigatiesysteem een bocht aankondigt, zal de auto veel sterker inhouden bij het loslaten van het gaspedaal dan in andere situaties. Gaandeweg krijgt de bestuurder steeds meer vertrouwen in deze assistent en zal daarom steeds vaker het gas loslaten zonder te remmen. Op die manier wordt extra energie teruggewonnen en is de hybride aandrijflijn efficiënter. Mede daarom kwam vrijwel iedere rit op een verbruik van 1 op 25 of beter uit!

Rijeigenschappen

Het zal niet als een verrassing komen: wanneer een auto hoger wordt gemaakt komt ook het zwaartepunt hoger te liggen en dat gaat ten koste van de wegligging. Voor een compacte SUV is het weggedrag van de Yaris Cross prima (en veilig). Echter, wanneer sportief wordt gestuurd is merkbaar dat de grenzen minder ver liggen dan bij de standaard Yaris. De Yaris hatchback is dankzij de lagere bouw nog altijd superieur. In vergelijking met andere compacte SUV's voelt de Yaris Cross lichter en wendbaarder. Dat gaat ten koste van het beoogde SUV-gevoel, maar maakt de auto wel handzamer in de stad.

Om beter te kunnen voldoen aan de eisen die worden gesteld in deze prijsklasse heeft Toyota de geluidsisolatie verbeterd voor modeljaar 2024. Rammels en bijgeluiden worden voorkomen met verbeterde motorsteunen. Tussen de motorruimte en het interieur is extra geluidsisolatie aangebracht. Bovendien is dikker glas gebruikt om geluiden van de rijwind beter te maskeren. Ondanks al die aanpassingen is de roffel van de driecilinder nog steeds duidelijk hoorbaar. De elektromotor zoemt wanneer deze de wielen aandrijft en fluit wanneer de batterij wordt opgeladen. Dit is echter alleen hoorbaar wanneer de radio uit is en is verre van storend. Andere rijgeluiden zijn minder hoorbaar, waardoor de vernieuwde Yaris Cross inderdaad als comfortabeler is ervaren.

Conclusie

De best verkochte Toyota van dit moment is beter geworden! Maar voordat we het goede nieuws op een rijtje zetten, eerst de kritiekpunten. De nieuwe motor is weliswaar een verbetering, maar voor de meeste kopers geldt dat de oude krachtbron nog steeds ruimschoots voldoet. Echter, die is niet meer op alle uitvoeringen leverbaar. Bovendien: met de nieuwe motor en de rijkere uitrusting is de Yaris Cross een kostbare auto geworden. De hier gereden "Launch Edition" is zelfs duurder dan een vergelijkbare elektrische auto, en die is nog comfortabeler en nog voordeliger in het gebruik.

Ten opzichte van andere compacte SUV's heeft de Yaris een uniek karakter. Dankzij de band met de Yaris hatchback heeft de Cross een gespierde en speelse uitstraling, terwijl andere SUV's vooral stoer zijn. Bovendien is de Yaris Cross levendiger en lichtvoetiger dan de meeste tegenstrevers.

De 130 pk sterke hybride is rustiger in het dagelijkse verkeer en toont meer daadkracht wanneer om meer wordt gevraagd. Omdat er zoveel reserve voor handen is, is het makkelijker om zuinig te rijden en worden met meer gemak lange afstanden afgelegd. De uitrusting is weer helemaal bij de tijd, terwijl de extra geluidsisolatie het comfort vergroot. Kortom: dankzij de aanpassingen voor modeljaar 2024 voldoet de hoge variant van de Yaris beter aan de al even hoge verwachtingen van de kopers.