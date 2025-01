Om de Frontera voordelig te kunnen bouwen en dus voordelig aan te kunnen bieden, kiest Opel voor eenvoudige, rechte lijnen. Om te voorkomen dat de auto er daarom armoedig uitziet, is de Frontera een SUV en zorgt het lijnenspel voor de bijpassende onverzettelijke vorm. De eerder geteste basisuitvoering met hybridemotor ziet er speels uit, de hier geteste elektrische Frontera in de "GS"-versie oogt juist volwassen en modern.

Ruimte

Naast Opels andere compacte SUV, de Mokka, is de Frontera overduidelijk het sobere model. De Mokka is een echt designmodel, terwijl bij de Frontera alles om functionaliteit draait. Zo heeft de cabine eenvoudige vormen, hetgeen Opel het "detox"-interieur noemt omdat het een opgeruimde aanblik geeft. Alle kunststoffen zijn mat, zodat ze geen hinderlijke reflecties opleveren.

De ruimte voorin is goed, waarbij Opel hoog opgeeft over de uitsparing in het midden van de stoelen. Daarom zou minder druk komen te staan op het stuitje en de ruggengraat van de inzittenden. Alhoewel de Frontera ook na een dag rijden als comfortabel is ervaren, zijn de stoelen niet als comfortabeler ervaren dan conventionele zetels. Het is daarom vooral de ruimte waarmee de Frontera indruk maakt. Met grote volwassenen voorin biedt de Frontera namelijk ook ruimte voor grote volwassenen achterin. De bagageruimte is met een inhoud van 460 liter (1.600 liter met opgeklapte achterbank) groot voor een auto van deze omvang.

„De Opel Frontera Electric is voordelig in aanschaf en gebruik en biedt het comfort van elektrisch rijden“

Uitrusting

Het platform bepaalt niet alleen de ruimte, maar vormt ook de basis voor de elektronica aan bood. Zo biedt de Frontera het nieuwste infotainment-systeem van Stellantis. De vormgeving is even simpel als de rest van de auto, maar daarom overzichtelijk en eenvoudig te bedienen. Dit audio-, communicatie- en navigatiesysteem biedt alles wat mag worden verwacht en niet meer dan dat.

Dat geldt ook voor de veiligheidsvoorzieningen. Net als andere auto's leest de computer van de Frontera verkeersborden die voor afslagen en parallelwegen zijn bedoeld, met regelmatig vals alarm tot gevolg. Gelukkig laten de systemen zich daarom eenvoudig uitschakelen.

Elektrische auto

Zoals eerder aangegeven, is de Frontera leverbaar als mild-hybrid, hybride en elektrische auto. Bijzonder daarbij is dat de prijzen nauwelijks verschillen. De elektrische Frontera is in Nederland zelfs een fractie goedkoper dan de mild-hybrid!

Die lage prijs wordt verklaard door de relatief eenvoudige aandrijflijn. Weliswaar maakt de Frontera gebruik van de nieuwste batterij-techniek van Stellantis, op de elektromotor is merkbaar bespaard. De Frontera Electric zet zich daarom in volmaakte stilte in beweging, maar de overmacht of het venijn van andere elektrische auto's is ver te zoeken. De 113 pk / 125 Nm sterke elektromotor is een maatje te licht voor deze SUV en daarom verloopt iedere rit gemoedelijk. Het stroompedaal dieper intrappen heeft weinig zin, want de auto bepaalt het tempo. Dat tempo is op vlakke wegen precies voldoende, maar klimmen vormt een uitdaging.

Ondanks de riante accu-capaciteit van 44 kWh bedraagt de actieradius slechts 310 km. Tijdens de proefrit onder gematigde weersomstandigheden op een veeleisend traject kwam het daadwerkelijke bereik uit op 293 km. Dat betekent een verbruik van 15 kWh / 100 km en dat is gemiddeld voor een auto van deze omvang. Toch zou het beter kunnen, want de Frontera wint opmerkelijk weinig energie terug tijdens uitrollen en remmen (1.2 m/s2 en in de comfort-stand slechts 0.8 m/s2). Volgens Opel vergt het meer mechaniek en meer techniek (o.a. automatisch activeren van remlichten) om meer energie terug te winnen. Om de prijs laag te houden is daar niet voor gekozen.

Weggedrag

De Frontera Electric biedt niet de prestaties van de gemiddelde elektrische auto, maar gelukkig wel het comfort ervan. Ook op slechte wegen en bij slecht weer is de elektrische Frontera stil en veel stiller dan een soortgelijke auto met verbrandingsmotor. Naast de Frontera Electric voelt de Frontera mild-hybrid daarom als een ouderwets speeltje.

Dat is niet alleen vanwege de rijgeluiden, maar ook vanwege het verschil in gewicht en gewichtsverdeling. Het hoge gewicht van de Frontera Electric zorgt voor een rustig, bijna statig weggedrag. Omdat de batterijen in de vloer zijn verwerkt, ligt het zwaartepunt laag en centraal voor een stabiel en vertrouwenwekkend karakter.

Conclusie

Opel gaat met de Frontera een budgetvriendelijk avontuur aan. Op basis van het zogenaamde "smart car platform" introduceert moederbedrijf Stellantis een reeks voordelige auto's, waarbij de elektrische versie hetzelfde kost als de hybride. De vraag is dus: hoe goed is deze voordelige elektrische auto? Niet zo goed als duurdere elektrische auto's, maar in de meeste opzichten beter dan een conventionele auto.

De batterijtechniek is modern, maar de elektromotor is eenvoudig. Dat zorgt voor matige prestaties en weinig mogelijkheden om energie terug te winnen tijdens het rijden. Toch is het verbruik niet hoger dan dat van vergelijkbare auto's van andere merken. De Opel Frontera Electric is voordelig in aanschaf en gebruik en biedt het comfort van elektrisch rijden.

De eenvoudige, rechte vormen maken de productie eenvoudiger en zorgen tegelijkertijd voor een robuuste en stoere uitstraling. Bovendien gaf het Opel de mogelijkheid om de binnenruimte tot de laatste hoeken te benutten. Daarom is de Frontera uitgesproken ruim voor een auto van deze omvang. De uitrusting is modern en compleet.