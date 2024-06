Eerst even het geheugen opfrissen. Enkele jaren geleden stond Mitsubishi voor een lastige beslissing: de Europese markt verlaten of niet? Het huidige aanbod sloot niet aan bij de vraag in Europa. Echter, over enkele jaren zouden veelbelovende nieuwe modellen verschijnen en daarom besloot de fabrikant toch verder te gaan. In de tussentijd wilde het bestaande klanten tevreden houden door slim samen te werken met Renault. Voor zolang het duurt biedt Mitsubishi daarom eigen versies aan van bestaande modellen van Renault.

Zo wordt de Renault Captur door Mitsubishi aangeboden onder de naam "ASX". Echter, tot nu toe zat het enige verschil tussen beide auto's in het logo en de garantievoorwaarden. En daar komt vanaf modeljaar 2024 verandering in! Voortaan heeft de ASX een eigen front, waardoor de auto er echt anders uitziet dan de Captur. Mitsubishi's huisstijl, genaamd "Dynamic Shield", geeft de ASX een heel ander karakter dan de Captur, waardoor er nu echt iets te kiezen is. Ook nieuw zijn 18 inch velgen, waarvan het patroon aansluit bij de auto zodat het geheel wordt versterkt. Tenslotte is de ASX te voorzien van zwarte spiegels en dorpels, waardoor de vorm beter tot zijn recht komt. Kortom: de ASX heeft voortaan meer karakter!

De bekleding in het interieur is eveneens aangepast om tot een eigen karakter te komen. Omdat de ASX in de basis dezelfde auto blijft, is de ruimte gelijkgebleven. Voor een auto van deze omvang is en blijft de binnenruimte uitstekend (ook achterin!).

Veiligheid

Zoals eerder aangegeven, worden Mitsubishi en Renault door de Europese Unie verplicht om de ASX en Captur uit te rusten met de laatste generatie veiligheidsvoorzieningen. Daarom kijkt de ASX voortaan met de bestuurder mee en waarschuwt wanneer deze te hard rijdt, te dicht op een andere auto rijdt of de belijning op het wegdek overschrijdt zonder richting aan te geven.

„De heeft ASX een eigen karakter om een eigen doelgroep te bedienen“

Omdat de samenwerkende fabrikanten toch bezig waren, zijn de bestaande systemen accurater gemaakt. Zo bepaalt "lane keeping aid" de positie binnen de rijstrook nu niet alleen aan de hand van de markeringen op de weg, maar ook aan de hand van de rand van het asfalt. Op deze manier functioneert het beter op provinciale wegen. Mocht zich een ongeval voordoen, dan zal de ASX de remmen vasthouden om te voorkomen dat de auto doorrolt en een tweede ongeluk begaat. Bij achteruitrijden waarschuwt de elektronica voor kruisend verkeer. Tenslotte zal de ASX waarschuwen bij het openen van de portieren als een object van achteren nadert. Mocht het allemaal te veel van het goede zijn: door een eigen "veiligheidsprofiel" aan te maken, kunnen met een druk op de knop één of meerdere voorzieningen worden uitgeschakeld.

Uitrusting

Al deze veiligheidsvoorzieningen vereisten een grote ingreep in het elektrische systeem en daarom kon ook het infotainment-systeem worden vervangen. Het beeldscherm is nu groter (10.4 inch), het audiosysteem is verzorgd door Harman Kardon en de mogelijkheden zijn uitgebreid. Het Harman Kardon audiosysteem heeft een helder geluid en veel ruimtelijkheid, maar is zeker geen "high end audiosysteem".

Wanneer wordt gekozen voor de top-uitvoering, is het systeem gebaseerd op Android Automotive. Dan zijn Google Maps en de slimme assistent van Google beschikbaar in de auto. Die laatste kan ook worden gebruikt om basisfuncties zoals het klimaatcontrolesysteem te bedienen.

Android in de auto biedt meer mogelijkheden, maar geeft ook zorgen over de privacy. Het systeem kan niet worden uitgeschakeld, hoogstens kan de functionaliteit worden beperkt door niet akkoord te gaan met de algemene voorwaarden zodat het minder data verzamelt. Als alternatief kan voor eenvoudigere uitvoeringen van de ASX worden gekozen, want die maken nog gebruik van Mitsubishi's eigen infotainment-systeem. Uiteraard is het altijd mogelijk om de eigen telefoon met Apple CarPlay of Android Auto te gebruiken (Android Automotive blijft dan overigens op de achtergrond gegevens verzamelen).

Motor: 1.3 DI-T Mild hybrid

Net als voorheen is de ASX leverbaar met conventionele benzinemotoren en als hybride. De plug-inhybride (PHEV) is komen te vervallen omdat hier te weinig vraag naar was.

Eerst is gereden met de 1.3 liter benzinemotor met automaat (let op: deze levert meer vermogen dan de handgeschakelde variant en is dus niet vergelijkbaar). Het betreft hier een mild-hybrid en dat betekent dat de inbreng van de elektromotor veel geringer is dan bij een volwaardige hybride. Desondanks wist de "1.3 DI-T" positief te verrassen met een natuurlijk gevoel (manier waarop het vermogen toeneemt met het toerental) en veel souplesse (dankzij de assistentie van de elektromotor).

De automaat doet zijn werk in de regel onmerkbaar en dus naar behoren. Wanneer langzaam wordt gereden op een traject met veel hoogteverschillen, heeft de automaat echter een enkele keer moeite met kiezen. Om benzine te besparen wordt dan aanvankelijk een hoge versnelling gekozen, valt de auto terug in snelheid en kiest de elektronica alsnog een lager verzet. Dit gebeurt sporadisch en is eenvoudig te voorkomen door in dergelijke situaties de sport-stand te activeren.

Een onaangename verrassing kwam aan het einde van de testrit: een verbruik van 6.3 liter per 100 km en dat is echt te veel voor een moderne auto van deze omvang en met deze prestaties. De milde hybride lijkt daarom goedkoop in aanschaf, maar kan in gebruik uiteindelijk duurder zijn dan de volwaardige hybride.

Motor: 1.6 hybride

En dus is ook gereden met de volledige hybride. De "1.6 Hybrid" bestaat uit één benzine en twee elektromotoren. Er is voor deze complexe opzet gekozen om tot een harmonieuzer samenspel te komen en dat blijkt in de praktijk te werken, zeker met de nieuwe software voor modeljaar 2024. Het is nauwelijks merkbaar wanneer welke motor actief is, niet in het gaspedaal en ook niet op het gehoor. De prestaties van de 145 pk sterke aandrijflijn zijn ruim voldoende, terwijl het verbruik op een lastiger traject dan met de 1.3 DI-T op een voorbeeldige 1 op 25 uitkwam. Bovendien is de volwaardige hybride beduidend stiller en soepeler dan de mild hybrid.

Rijeigenschappen

De ASX is weliswaar hoger dan een standaard hatchback, maar niet zo hoog als een SUV. De ASX is daarom stabieler dan een SUV, maar niet zo dynamisch of stabiel als een hatchback. Om de rijeigenschappen van een traditionele, lage auto te benaderen, is de ASX voor modeljaar 2024 voorzien van nieuwe schokbrekers, andere banden en herziene fijnregeling.

In het dagelijks verkeer en op goed wegdek is hier weinig van te merken. Op slecht wegdek en bij een meer dynamische rijstijl, is het verschil juist wel merkbaar. De rijeigenschappen waren afgestemd op de grootste gemene deler om een zo groot mogelijke doelgroep aan te spreken. Wanneer meer wordt gevraagd, weet de ASX nu ook te overtuigen met een (iets) meer verfijnd onderstel en betere communicatie met de bestuurder. Meer karakter dus!

Conclusie

De Mitsubishi ASX is aangepast voor modeljaar 2024. Dat is gedaan uit noodzaak, omdat de Europese Unie nieuwe eisen aan de veiligheidsvoorzieningen van auto's stelt vanaf 2024. Echter, Mitsubishi heeft meer dan alleen de noodzakelijke aanpassingen doorgevoerd. De top-uitvoering heeft een nieuw infotainment-systeem, dat is gebaseerd op Android Automotive en daarom alle mogelijkheden van Android in de auto biedt.

De motoren zijn niet aangepast. De 1.3 DI-T presteert goed en biedt dankzij mild-hybrid-techniek bovengemiddelde souplesse. Het verbruik is echter hoog. De 1.6 Hybrid blijft daarom de favoriet met een geslaagde balans tussen comfort, prestaties en verbruik. Dankzij kleine aanpassingen aan het onderstel zijn de rijeigenschappen verbeterd, waardoor de ASX bij een dynamische rijstijl meer karakter toont.

Naast functionele aanpassingen kan de ASX zich beter onderscheiden dankzij nieuwe stoffen in het interieur en een geheel nieuw front. Daarom is de ASX nu meer dan een kopie van de Renault Captur. De heeft ASX een eigen karakter om een eigen doelgroep te bedienen.