Ford EcoSport

Ingeburgerd

Autotest | In 2014 kwam de Ford EcoSport vanuit Zuid-Amerika naar Nederland. Ford had toen namelijk het beleid dat alle modellen overal ter wereld moesten worden verkocht. Echter, de EcoSport was op maat gemaakt voor de Braziliaanse markt en wist niet goed te integreren in Nederland. Daarom is de EcoSport voor modeljaar 2018 aangepast aan de Europese eisen en wensen. Is de EcoSport nu helemaal ingeburgerd?

Onder de noemer "One Ford" moesten alle modellen van Ford overal ter wereld worden verkocht. Dat zou schaalvoordeel opleveren en dat vertaalde zich in hogere winsten voor Ford danwel lagere prijzen voor de klant. Waar de veelal Amerikaanse beleidsmakers geen rekening mee hadden gehouden, waren de uiteenlopende eisen en wensen. De EcoSport was op maat gemaakt voor Zuid-Amerika met een compacte bouw, serieuze off-road mogelijkheden, een gemakkelijk toegankelijk reservewiel (op de achterklep) en een lage prijs. Allemaal zaken die daar van doorslaggevend belang zijn. In Europa zijn een lage uitstoot, moderne elektronica en een aansprekend uiterlijk belangrijker. Bij een kleine facelift in 2015 werd de EcoSport al iets aangepast, maar het bleef bij details. Met de introductie van de geheel nieuwe Ford Fiesta in 2017 kreeg Ford de beschikiking over moderne "standaard-onderdelen" die gemakkelijk konden worden toegepast in andere compacte modellen. En daarom is dit het moment om de EcoSport helemaal aan te passen aan de Europese eisen en wensen. Facelift Niet minder dan 2.300 onderdelen werden vervangen. Het meest in het oog springend is het geheel nieuwe front, waarbij de dubbele grille is vervangen door één grote grille. Met de introductie van een chique Titanium-versie en een sportieve ST-Line is de EcoSport er bovendien in meer uitgesproken varianten. In verband met de vraag buiten Europa, blijft een reservewiel op de achterklep leverbaar. En omdat een achterklep met daarop een reservewiel moeilijk omhoog scharniert, blijft de achterklep wereldwijd zijwaarts scharnieren. Behalve dat dit ongebruikelijk is, gaat het ook zwaar en kost het veel ruimte rondom de auto. De bagageruimte zelf is met 310 liter de kleinste in dit segment. Als "goedmakertje" is voortaan een trekhaak leverbaar waarop maximaal 75 kg mag rusten voor bijvoorbeeld een fietsenrek. De ruimte voor- en achterin is gemiddeld. Alhoewel de EcoSport van buiten smal en hoog lijkt, voelt de auto binnenin absoluut niet smal (de schouderruimte voorin is prima). De grootste vooruitgang zit in de afwerkingskwaliteit. Voortaan wordt de EcoSport ook in Europa gebouwd, volgens Europese normen. Voor zover mogelijk is het interieur van de nieuwe Fiesta overgenomen en dat is een enorme verbetering. De makkelijke instap, hoge zit (let op: bijrijdersstoel niet in hoogte verstelbaar) en goede overzichtelijkheid zijn gebleven. Uitrusting Niet alleen de materialen zijn overgenomen van de hagelnieuwe Ford Fiesta, maar ook de techniek. Tenminste, voor zover mogelijk. Het bleek namelijk te kostbaar en te ingrijpend om een camera tegen de voorruit te monteren. Daarom zijn veel actieve veiligheidssystemen (ongelukken voorkomen) niet beschikbaar. De EcoSport blijft daardoor niet alleen achter bij de Fiesta, maar ook bij andere compacte SUV's. De EcoSport heeft wel een camera achterop, manoeuvreren is daarmee wel makkelijker en veiliger geworden. Als het gaat om "infotainment" (audio, navigatie en communicatie) is de EcoSport juist wel helemaal bij de tijd. Het SYNC3 systeem bedient zich van fraai ogende graphics, reageert vlot op commando's en laat zich intuïtief bedienen. Het door B&O verzorgde audiosysteem heeft een prima geluidskwaliteit en is zijn prijs meer dan waard. Dankzij verbeterde geluidsisolatie zijn de geluiden van de motor, rijwind of banden uiterst gering en kan dus optimaal worden genoten van het audiosysteem. Diesel Ford Bedrijfswagens heeft een geheel nieuwe dieselmotor ontwikkeld waarbij de nadruk ligt op een lage kilometerprijs en hoge betrouwbaarheid. Die motor komt nu in afgeslankte vorm (1.5 liter i.p.v. 2.0 liter) voor het eerst naar een personenauto.

Ondanks de geringe motorinhoud levert deze zogenaamde "EcoBlue" en koppel van niet minder dan 300 Nm. Samen met het vermogen van 125 pk maakt dat de EcoSport diesel levendig, sterk en zuinig (testverbruik: 5.8 liter per 100 km). Wel is de motor wat "onbehouwen" na een koude start. Bovendien valt de EcoSport zelfs terug in snelheid als het toerental te ver daalt. Daarbij passen de versnellingsbakverhoudingen niet goed bij het karakter van de motor; 50 km/u is onprettig snel in de derde versnelling, maar te langzaam voor het vierde verzet. Echter, rekening houdende met die beperkingen, is de nieuwe dieselmotor wel degelijk een aanwinst voor de EcoSport. Omdat de uitstoot van een dieselmotor bovengemiddeld schadelijk is en omdat in Nederland extra belasting wordt geheven op dieselmotoren, heeft de Nederlandse importeur terecht besloten deze variant niet naar ons land te halen. Benzine Het aanbod van benzinemotoren is ongewijzigd gebleven. Als vanouds is de EcoSport leverbaar met de 1.0 EcoBoost motor die afhankelijk van de uitvoering 100, 125 of 140 pk levert. Voor deze test is gereden met de 125 pk sterke variant, in combinatie met een zestraps automaat. Dit vermogen is ruim voldoende, maar de driecilinder moet zich regelmatig kwaad maken om de zware en hoge EcoSport te laten presteren. Omwille van een gunstige prijs bedient de automaat zich niet van de meest geavanceerde techniek (geen dubbele koppeling) en daarom is soms merkbaar wanneer de automaat schakelt. Ook kan de elektronica wat "zoekerig" zijn en schakelt de automaat op onverwachte of onlogische momenten. Optioneel is de EcoSport te voorzien van vierwielaandrijving, wederom omdat dat op markten buiten Europa veelal een vereiste is. Het betreft hier een "zelfdenkend" systeem, dat de aandrijfkrachten afhankelijk van de situatie geheel naar de voorwielen stuurt of evenredig over de voor- en achterwielen verdeelt. Weggedrag De EcoSport oogt hoog en smal en rijdt ook zo. Tenminste, aanvankelijk. In vergelijking met andere SUV's helt de EcoSport nadrukkelijker over en dat geeft minder vertrouwen in het weggedrag. Echter, hoe langer de proefrit duurde hoe meer vertrouwen de auto wist te geven. Het overhellen in de bocht wordt veroorzaakt door een relatief zacht geveerd onderstel en dat geeft op slecht wegdek juist ongekend comfort. Remmen voor verkeersdrempels is nauwelijks nodig en ook in het terrein zorgt het zachte onderstel voor rust. Uiteindelijk blijkt het smalle koetswerk ook een voordeel te hebben: in de stad maakt het de EcoSport namelijk extra handelbaar. Conclusie Is de Ford EcoSport helemaal ingeburgerd na de facelift voor modeljaar 2018? Ja, maar binnen de beperkingen van het basisontwerp. De EcoSport is ontworpen voor landen waarin terreinrijden geen vrijetijdsbesteding, maar noodzaak is. De rijeigenschappen verschillen daarom van die van soortgelijke auto's van andere merken die zich meer op het weggedrag op de openbare weg toeleggen. Of dat een voor- of een nadeel is, is puur persoonlijk. Daarbij is de EcoSport ontwikkeld als voordelige auto. Dankzij de facelift van 2018 is daar weinig meer van te merken. Op het gebied van actieve veiligheid blijft de EcoSport achter, maar als het gaat om afwerkingskwaliteit, uitstraling en infotainment is de Ford juist heel concurrerend. Sterker nog: de EcoSport voelt voortaan op-en-top Europees!

plus Comfortabel

Prettige 1.0 EcoBoost motor

Modern audio, navigatie en communicatie-systeem min Weggedrag vraagt gewenning

Onhandige constructie achterklep

Blijft achter op gebied van actieve veiligheid