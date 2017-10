Autotest | Seat heeft een succesformule gevonden. De nieuwste modellen van het Spaanse merk combineren vorm met functie, dynamiek met comfort, prijs met kwaliteit en plezier met techniek. Volgens dat recept introduceert Seat nu een compacte SUV; de Arona.

Eigenlijk spreekt Seat liever van "crossover" dan van SUV (Sports Utility Vehcile). Dat zit zo: een SUV is simpel gezegd een luxe terreinauto. Een crossover is een mix van SUV en personenauto: wel het stoere uiterlijk en de extra ruimte, niet de kostbare techniek.

En daarmee onderscheidt de Arona zich meteen van de helft van zijn concurrenten, die geschikt zijn voor zowel het terrein als de openbare weg. De Seat Arona is bedoeld als praktisch en stoer ogend alternatief voor een doorsnee personenauto. Door zich toe te leggen op de kwaliteiten op de openbare weg kon de Seat Ibiza gebruikt worden als basis voor de Arona. Dat zorgt er op zijn beurt weer voor dat de Arona tegen een scherpe prijs kan worden aangeboden.

Vormgeving

De lijnen van de Ibiza zijn duidelijk herkenbaar in de Arona, zij het dat de Arona het in de hoogte zoekt. Afhankelijk van de gekozen uitvoering is de Arona een brave compacte auto of juist een opvallende verschijning. Voor deze test is gekozen voor een uiterst beschaafde uitvoering. Toch geven het grijze dak en de aluminium baan in de C-stijl met daarop de "X" voor "crossover" ook dit basismodel iets bijzonders. Naast recent geïntroduceerde compacte SUVs en crossovers van de Koreaanse en Franse concurrenten is de Arona echter een uiterst beschaafd vormgegeven auto.

Een paneel dat van links naar rechts over het dashboard loopt, is uitgevoerd in de lakkleur van de auto. Ook vele accenten zijn uitgevoerd in deze kleur, waarmee de Arona even degelijk is als iedere andere Seat maar tegelijkertijd een eigen karakter heeft. Wanneer wordt gekozen voor de FR-uitvoering, is het paneel over het dashboard bekleed met leder. Bovendien is de FR-versie voorzien van heerlijke sportstoelen, waarmee deze variant echt overtuigt als topversie.

Ruimte

Een onderdeel van Seats succesformule is "combineer vorm met functie". Dat doet Seat door de techniek onder het koetswerk zo slim mogelijk weg te bouwen, waardoor uiteindelijk zo veel mogelijk ruimte voor de inzittenden overblijft. "Packaging" heet dat in vaktermen.

Dat Seat is geslaagd in die opzet, blijkt wel uit de ruimte voorin. Behalve dat de instap makkelijk en de zit lekker hoog is (+52 mm hoger, +37 mm meer hoofdruimte t.o.v. de Ibiza), is de ruimte uitstekend. Met de voorstoel in de achterste stand kunnen zelfs lange bestuurders niet meer bij de pedalen! De ruimte achterin is eveneens bovengemiddeld; vier volwassenen zitten heel behoorlijk in deze compacte Seat (+33 mm meer beenruimte dan de Ibiza). De bagageruimte meet 400 liter en dat is een prima waarde voor een auto in dit segment.

Uitrusting

Seat belooft een goede kwaliteit voor de prijs. Daarom heeft de fabrikant keuzen moeten maken op het gebied van luxe en veiligheid. Zo kan de Arona wel automatisch remmen voor gevaar, maar niet zelf sturen. De Arona waarschuwt wel voor objecten in de dodehoek van de buitenspiegel, maar kan geen verkeersborden lezen.