Rij-impressie | Toen Seat in 2017 de nieuwe Ibiza introduceerde, volgde kort daarna ook een variant: de Arona. Deze op de Ibiza gebaseerde SUV is bedoeld als meer avontuurlijke en functionele versie. Het avontuurtje bleek een succes, want inmiddels verkoopt Seat evenveel Arona's als Ibiza's. Daarom is de Arona nu vernieuwd voor modeljaar 2022.

De Arona mag dan zijn gebaseerd op de Ibiza, van deze SUV heeft Seat beduidend meer werk gemaakt voor de verjongingskuur van 2022. In vergelijking met het origineel heeft de vernieuwde versie een heel andere uitstraling. De breedstralers zijn verplaatst, zodat de Arona agressiever oogt. De grille is groter waardoor de auto hoger lijkt. Tenslotte is de luchtinlaat onder de bumper breder en daarom oogt de Arona ook nog eens breder.

Daarbij heeft het interieur aan karakter gewonnen. Het centrale beeldscherm staat voortaan vrij op het dashboard en dat gaf de vormgevers meer vrijheid. Voortaan zijn accenten in de lakkleur uitgevoerd voor een meer frivole uitstraling. Zachte materialen op het dashboard geven juist een groter gevoel van kwaliteit.

Uitrusting

Op het centrale beeldscherm draait Seats standaard audio-, communicatie- en navigatiesysteem. Dit start opvallend traag, waardoor het soms pas mogelijk is om na het uitrijden van de eerste straat een bestemming in te voeren of een telefoon te koppelen. Op de ietwat trage start na werkt Seats infotainment-systeem naar behoren. Echter, als het gaat om gebruikersvriendelijkheid, mogelijkheden of innovatie steekt het op geen enkele manier boven het gemiddelde uit.

De grote vooruitgang voor modeljaar 2022 zit in de toevoeging van "Travel Assist". Onder deze noemer worden diverse bestuurdersassistenten gebundeld, waarmee de Arona tot op zekere hoogte zelfstandig kan remmen, sturen en gas geven. In de praktijk werken deze systemen keurig en bovendien zijn ze zo bescheiden op de achtergrond aanwezig, dat ze nooit als storend worden ervaren (maar wel kunnen ingrijpen als dat echt nodig is). Ook handig is de grootlichtassistent, die de lichtbundel automatisch dimt zodra een tegenligger wordt gedetecteerd.

De belangrijkste reden om de Arona te verkiezen boven de Ibiza is de hoge bouw. Dat is merkbaar in de eenvoudige instap, de iets hogere zit en de riante hoofdruimte. De voorstoel heeft opvallend veel verstelmogelijkheden, waardoor naar wens laag kan worden gezeten als in een doorsnee hatchback of juist hoog als in een echte SUV. De ruimte achterin is voldoende, maar niet significant beter dan in andere compacte SUV's.

Weggedrag

De vernieuwde Arona is direct na de vernieuwde Ibiza getest en wanneer van de ene in de andere auto wordt overgestapt is een groot verschil merkbaar in het weggedrag. Vanwege de hogere bouw is de Arona minder stabiel in de bocht en voelt de auto zwaarder (tragere reactie op de besturing, minder snel terug in balans na een bocht). Als het gaat om een dynamisch weggedrag of rijplezier is de Ibiza daarom in alle opzichten superieur aan de Arona.

Echter, na enkele dagen rijden valt het hogere zwaartepunt niet meer op en rijdt de Arona als iedere andere compacte SUV. Juist omdat de Arona is bedoeld als gezinsauto, is gekozen voor een weinig uitgesproken karakter. Het weggedrag is daarom goedmoedig en voorspelbaar.

Motoren

Op de prijslijst staan voortaan "ecoTS" in plaats van "TSI"-motoren. Dit wijst helaas niet op nieuwe motoren, het betreft slechts een nieuwe naam voor bestaande techniek. In feite zijn de motoren niet gewijzigd sinds 2017. Sinds die tijd is wel een nieuwe wet voor het meten van CO2-uitstoot in werking getreden. Daarom lijkt de Arona op papier minder zuinig.

Terwijl elektrisch rijden of rijden met elektrische assistentie (hybride) inmiddels de norm is, is de Arona nog altijd voorzien van een conventionele benzinemotor zonder enige vorm van "elektrificatie". De krachtbron wordt gestart door ouderwets een sleutel om te draaien. Na een koude start kan de 1.0 liter driecilinder daarna behoorlijk nukkig zijn. Zodra de motor is warmgereden, valt op dat de souplesse juist prima is. Daarom kan desgewenst schakellui worden gereden. De prestaties van de 95 pk / 175 Nm sterke testauto zijn net voldoende, maar daar moet soms hard voor worden gewerkt. De 110 pk / 200 Nm sterke variant verdient daarom de voorkeur.

Conclusie

De Seat Arona is vernieuwd voor modeljaar 2022. Dat was nodig, want de concurrentie in het segment van de compacte SUV's is enorm. De nieuwkomers bieden allemaal (deels) elektrische aandrijving. Het platform van de Arona is daarvoor echter niet geschikt en daarom ligt de nadruk min of meer gedwongen nog meer dan voorheen op functionaliteit en gemak.

Echter, waar dat wel mogelijk was heeft Seat de Arona wel degelijk weten te verbeteren. De uitrusting is rijker en moderner geworden. Dankzij de facelift heeft de Ibiza een sterkere uitstraling en meer karakter gekregen. Dat maakt duidelijk dat de Arona weliswaar begon als avontuurtje, maar voor Seat definitief een blijvertje is.

plus Functioneel en vertrouwd

Verdienstelijk weggedrag min Infotainment-systeem start traag

Duurder in aanschaf en gebruik dan een (deels) elektrische auto

