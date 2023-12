Het kleine merk met grote ambities

Smart heeft altijd ambities gehad, maar kon die niet altijd realiseren. Soms waren ideeën te radicaal en soms liet de technische realisatie te wensen over. Dat komt doordat Smart een dochterbedrijf is van Mercedes-Benz en daar heeft men heel veel ervaring met innovatie en hoogwaardige techniek, maar veel minder met minimaliseren en voordelig produceren. Voor de nieuwe generatie van modellen komt alleen de vormgeving nog van Mercedes-Benz. Al het andere is in handen van het Chinese bedrijf "Geely". Geely heeft namelijk heel veel ervaring met elektrische aandrijving en het voordelig produceren van geavanceerde producten.

Vormgeving

Tot nu toe bouwde Smart eigenzinnige auto's die vooral bij eigenzinnige mensen in de smaak vielen. De ambities van het nieuwe Smart liggen echter minder bij het verbeteren van de wereld en meer bij het veroveren van de markt. Daarom is de "#1" een compacte SUV en dat is het meest gewilde type auto van dit moment. Afgaande op de guitige uitstraling, de ronde lijnen en de verhoudingen tussen de wielen, het metaal en het glasoppervlak lijkt de #1 een compacte auto. Toch is de #1 in feite grofweg even groot als een Peugeot 2008, Volkswagen Taigo of Mazda CX-3. Echter, de prijs van de #1 is die van SUV's uit een hoger segment.

Smart denkt dat goed te maken met de vormgeving. De huisstijl van Smart heeft een evolutie doorgemaakt, waardoor het eigenwijze is gebleven en daar een flinke dosis zelfverzekerdheid aan is toegevoegd.

Ruimte

De #1 staat op een platform van Geely dat is ontworpen voor elektrische auto's. De batterijen en elektromotor (achterin) kunnen daarom optimaal worden "weggewerkt" om maximale ruimte voor de passagiers over te houden. De ruimte voorin is daarom goed, die achterin gemiddeld. De zit is iets hoger dan die in een doorsnee hatchback, maar lager dan in een SUV. Goed om te weten: naast een standaard bagageruimte heeft de #1 een kleine tweede bergruimte onder de motorkap.

„Smart wil niet langer de wereld verbeteren, maar wil zakelijk succes boeken“

Voorheen wilde Smart besparen door te minimaliseren. Alleen het hoogst noodzakelijke bleef over en dat maakte de auto lichter, eenvoudiger, voordeliger en charmanter. Het nieuwe Smart wil juist een "premium"-merk zijn en dat betekent dat de ruimte, uitrusting en afwerkingskwaliteit bovengemiddeld moeten zijn. Alhoewel het interieur zeker fraai is vormgegeven, zijn de gebruikte materialen en de afwerking niet als bovengemiddeld ervaren. Doorsnee merken hebben de afgelopen jaren een enorme kwaliteitsslag gemaakt en het lijkt alsof Smart dat nieuws heeft gemist.

Bovendien: het interieur lijkt welhaast vuil aan te trekken, want stof en vingerafdrukken zijn veel beter zichtbaar dan in andere auto's. Smart rept met geen woord meer over milieuvriendelijke productie en gerecyclede materialen; ook hier heeft het idealisme dus plaats gemaakt voor zakelijke ambities.

Uitrusting

De uitrusting is modern en compleet, inclusief alle gebruikelijke bestuurders-assistenten. Het meest in het oog springend is het centrale beeldscherm, waarop een door Smart ontwikkeld infotainment-systeem draait. De vormgeving hiervan is minstens zo bijzonder als die van de rest van de auto. Echter, het blijft bij bijzondere vormgeving. De fraaie animaties en de continu bewegende vos (iedere nieuwe Smart krijgt zijn eigen dier) maken de bediening niet beter of makkelijker.

Wanneer de bestuurder eenmaal door de bijzondere vormgeving heenprikt, blijft een audio-, communicatie- en navigatiesysteem van gemiddelde kwaliteit over. De spraakgestuurde assistent begrijpt alleen eenvoudige commando's over audio en navigatie. Verwacht geen kunstmatige intelligentie. Tijdens de test kende de elektronica vele onvolkomenheden, maar Smart belooft dat die middels software-updates allemaal zijn opgelost wanneer de #1 in grotere aantallen wordt geleverd.

Elektrische auto

Smart heeft enkele jaren geleden besloten alleen nog elektrische auto's te leveren en dus is de #1 ook een elektrische auto. Omdat de #1 veel meer is dan een stadsautootje, heeft de #1 een grote batterij waarop grote afstanden kunnen worden afgelegd. De #1 is standaard voorzien van een 66 kWh batterij.

Tijdens de testperiode liep het energieverbruik uiteen van 14 tot 18 kWh per 100 km. Dat was goed voor een daadwerkelijk bereik van 410 km en dat komt vrijwel overeen met de door Smart beloofde actieradius van 420 km. Laden ging helaas veel langzamer dan beloofd: bij een snellader was ook na herhaald proberen 60 kW het best haalbare (fabrieksopgave: 150 kW). Daarbij valt op dat het laadproces steeds moeizaam opgang komt. Wel toont de boordcomputer lekker veel informatie over het laden, zodat de bestuurder goed weet wat er gaande is.

Het motorvermogen is onwaarschijnlijk hoog voor een gezinsauto: 272 pk / 343 Nm. Op papier accelereert deze 1.8 ton wegende gezinsauto daarmee in minder dan 7 seconden van 0 naar 100 km/u. In de praktijk is de #1 vlot en levendig, zoals mag worden verwacht van een elektrische auto. Echter, elektrische auto's met beduidend minder vermogen presteren gevoelsmatig minstens zo goed. Het grootste voordeel van het overvloedige vermogen is het maximale trekgewicht van 1.600 kg (geremd) en dat is veel meer dan de gemiddelde elektrische concurrent mag trekken.

Smart biedt de keuze tussen drie niveaus van regeneratie (inhouden bij het loslaten van het stroompedaal om energie terug te winnen). Met een aparte optie in het menu kan het "e-pedal" worden geactiveerd. Dan houdt de #1 zo sterk in bij het loslaten van het stroompedaal, dat rijden met één pedaal mogelijk is; het rempedaal is dan alleen nog voor noodsituaties. Rijden met één pedaal wordt door veel fabrikanten niet ondersteund omdat het te veel gewenning zou vragen, maar is wat Autozine betreft juist een belangrijk voordeel van elektrisch rijden. Alle lof voor de keuze van Smart dus!

Juist heel storend is het "motorgeluid". Volgens Smart produceert de #1 alleen bij lage snelheid een kunstmatig geluid om voetgangers te waarschuwen. Echter, vanaf 50 km/u is een overduidelijke roffelende grondtoon hoorbaar die meegaat met de rijsnelheid. Hiermee wordt de rust die hoort bij elektrisch rijden verstoord en is de #1 niet stiller of comfortabeler dan een soortgelijke auto met verbrandingsmotor (optie "kunstmatig geluid bij keuze rijprogramma" is uitgeschakeld).

Weggedrag

Rijden met de tweezits Smarts van weleer was een feest dankzij de extreme wendbaarheid en de levendigheid. Alleen het kleine stuurwiel en de relatief directe besturing zijn daar nog van over in de #1.

Net als bij iedere andere elektrische SUV wordt het karakter geheel bepaald door het hoge gewicht van de batterijen en het lage zwaartepunt dankzij montage ervan in de bodem. De directe besturing en het geavanceerde onderstel weten het hoge gewicht goed te vervullen. De bestuurder voelt bovendien eenvoudig aan waartoe de auto in staat is. Smart-rijden is daarmee minder bijzonder dan voorheen, maar nog minstens zo aangenaam.

Conclusie

Smart is een klein merk met grote ambities. Echter, na 20 jaar idealisme zijn die ambities veranderd. Smart wil niet langer de wereld verbeteren, maar wil zakelijk succes boeken. Daarom is de eerste van een nieuwe generatie Smarts, de #1, een compacte SUV.

Na een week rijden is de conclusie dat de #1 niet beter is dan de concurrentie. De #1 is niet premium, niet innovatief en niet "Smart". Dat wil absoluut niet zeggen dat de auto slecht is, maar de innovatiedrang van weleer is ver te zoeken. De #1 wordt gekozen om de vormgeving en het sterke imago uit het verleden. Op die manier hoopt het nieuwe Chinese merk sneller geaccepteerd te worden en de markt te veroveren. Wat de #1 daarom wel is, is kostbaar, aaibaar en ambitieus.