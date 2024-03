Volvo is zeer succesvol met de middelgrote XC40 en dat gaf het idee dat een nog kleiner model nog succesvoller kan zijn. Vanwege de hoge ontwikkelingskosten kon Volvo tot voor kort echter geen voordelig instapmodel realiseren. Maar omdat Volvo nu onder het moederbedrijf "Geely" valt, kan het gebruik maken van bestaande onderdelen die ook worden gebruikt door Lotus, Zeekr, Polestar en Lynk & Co. Daaronder is ook een platform voor een compacte SUV!

Op dat platform heeft Volvo een heel eigen model gebouwd volgens de minimalistische stijl die andere modellen ook succes heeft gebracht. Dit is overigens wel afhankelijk van de gekozen kleur, want in het zwart of grijs is iedere vorm van charme ver te zoeken. In het geel of het hier getoonde lichtblauw heeft de EX30 de zelfverzekerde en tegelijkertijd bescheiden uitstraling die kenmerkend is voor Volvo.

Ergonomie

In het interieur gaat de Zweedse fabrikant nog een stap verder. Omdat de EX30 op een jongere doelgroep is gericht, kiest Volvo juist de EX30 om te vernieuwen. Dat betreft zowel de ergonomie als het materiaalgebruik. Zo kunnen het dashboard en de stoelen worden bekleed met wol, gerecyclede spijkerbroeken of gerecyclede vensterbanken. Dit ziet er in de praktijk niet armoedig of vreemdsoortig uit, maar juist hoogwaardig en origineel. De voorruit is lekker groot en de afgeplatte bovenkant van het stuurwiel zorgt voor net even beter zicht vooruit. In tegenstelling tot soortgelijke auto's van andere merken van hetzelfde moederbedrijf heeft het interieur van de EX30 een Europese, vertrouwende en daarom meer uitnodigende sfeer.

De voorstoelen zitten heerlijk. De ruimte op de achterbank daarentegen is minimaal. Het handschoenenkastje is naar het midden van het dashboard verhuisd en dat is in de praktijk handig omdat zowel de bestuurder als de bijrijder er makkelijk bij kunnen. Op de portieren zijn, behalve de deurhendels, geen knoppen, luidsprekers of andere zaken te vinden. De deurvakken zijn daarom enorm! Ook in de middentunnel is heel veel bergruimte te vinden. Onder de motorkap is een bergruimte ("frunk") te vinden voor bijvoorbeeld de laadkabels.

Uitrusting

Omdat de EX30 alleen als elektrische auto wordt geleverd konden controlelampjes, een schakelhendel en een contactslot / startknop allemaal vervallen. Zelfs klokken achter het stuurwiel zijn niet aanwezig! Alle functies worden bediend middels knoppen op het stuurwiel en het centrale, verticaal geplaatste beeldscherm. Het aflezen van de snelheid van dit centrale beeldscherm vraagt enige gewenning, maar dat is een kwestie van minuten en niet van uren of dagen.

Volvo is al enkele jaren geleden gestopt met de ontwikkeling van een eigen infotainment-systeem. Het gebruikt het gratis beschikbare "Android Mobile", waarmee Google Maps en diverse Android apps in de auto beschikbaar zijn. Echter, Android Mobile is gratis voor Volvo, maar de gebruiker betaalt met zijn / haar privacy. Voor veel functies is het zelfs noodzakelijk om in te loggen met een Google-account. Android Mobile is niet uit te schakelen en traceert de bestuurder ook wanneer het systeem niet wordt gebruikt (of wanneer Apple CarPlay wordt gebruikt). Afgezien van de privacy is de functionaliteit van Android Mobile uitstekend. Bovendien is merkbaar dat Volvo het systeem steeds beter integreert (bediening, leesbaarheid, reactiesnelheid), waarmee het steeds minder voelt als een mobiele telefoon in de auto en steeds meer als een modern infotainment-systeem.

Een andere zorg betreft de levensduur: wat als nieuwe apps een nieuwere versie van Android vereisen maar de hardware dat niet ondersteunt? Moet de EX30 dan na 3 tot 4 jaar worden weggegooid als een mobiele telefoon? Tot schrik van de Autozine-redactie kwamen al deze zaken als nieuwe informatie voor de Volvo-infotainment-specialist en heeft de fabrikant hier niet eerder bij stilgestaan. Ook de mogelijkheid van een open source alternatief kwam als nieuwe informatie voor Volvo.

Letterlijk en figuurlijk een meer positieve noot: over de gehele breedte van de voorruit is een "soundbar" te vinden. Thuis staan luidsprekers niet naast, maar voor het bankstel voor een ruimtelijk geluid. De EX30 bewijst dat dat ook geldt in de auto! Afhankelijk van de gekozen uitvoering bevat de "soundbar" meer of minder luidsprekers. De ruimtelijkheid is altijd goed, de klank ruim voldoende tot goed. Let op: vanwege de helderheid vallen minder goed opgenomen nummers keihard door de mand.

Elektrische auto

Zelfs de basisversie heeft een 272 pk / 343 Nm sterke elektromotor en biedt daarmee alle voordelen die elektrisch rijden aantrekkelijk maken. De "EX30 Single Motor" presteert uitstekend en doet dat met een rust en souplesse die voor de komst van de elektrische auto alleen was voorbehouden aan limousines uit het topsegment. De EX30 rijdt niet alleen veel beter dan een soortgelijke auto met benzine- of hybridemotor, maar kost minder. Wie eenmaal een proefrit met de EX30 heeft gemaakt, zal zowel vanwege de rijeigenschappen als de prijs welhaast automatisch voor de Volvo kiezen.

Zoals de naam al aangeeft, beschikt de "Twin Motor Performance" over twee elektromotoren om tot vierwielaandrijving en een vermogen van 315 pk / 428 Nm te komen. Ook wanneer kalm wordt gereden is voelbaar dat deze variant veel daadkrachtiger is. Wanneer het stroompedaal resoluut tot de vloer wordt ingetrapt, levert de EX30 prestaties waar sportwagens met een verbrandingsmotor jaloers op worden! De sprint van 0 naar 100 km/u wordt geklaard in 3.6 seconden en dat gaat met zulke krachten gepaard, dat alle inzittenden bruut in de stoelen worden gedrukt! In absolute zin kost de "EX30 Twin Motor Performace" veel geld, maar ten opzichte van de prestaties is het een koopje!

Ongeacht de gekozen motor noteert de EX30 een zeer hoog energieverbruik. Zelfs met een uitgesproken kalme rijstijl was 20 kWh per 100 km het best haalbare en dat is het verbruik van een veel grotere auto. Ook wanneer rekening wordt gehouden met de weersomstandigheden (rond het vriespunt, sneeuw, ijs) en de banden (spijkerbanden met energielabel E) is dit verbruik te hoog. De beloofde actieradius van respectievelijk 480 km (Single Motor) en 460 km (Twin Motor Performance) kon daarom lang niet worden gerealiseerd.

Rijeigenschappen

Voor deze test is gereden in Luleå, in het noorden van Zweden. Volvo had deze plek uitgekozen om te demonstreren hoe goed de rijeigenschappen van de EX30 zijn. Op de openbare weg is de EX30 een prima sturende SUV die qua wegligging nauwelijks onder doet voor een traditionele hatchback. Dankzij de compacte afmetingen is de EX30 wendbaar, terwijl de "rechtuitstabiliteit" op de snelweg prima is. Met andere woorden: op de lange afstand is de EX30 niet vermoeiend. Dat laatste is ook te danken aan de uitstekende geluidsisolatie, want zelfs op spijkerbanden en over de sneeuw blijft het stil in de EX30.

Dankzij de vierwielaandrijving accelereert de EX30 Twin Motor altijd in een rechte lijn en is het vermogen bijna straffeloos in te zetten. Afhankelijk van de gekozen uitvoering is de gewichtsverdeling over de voor- en achterwielen 50/50 of 49/51 en daarom is het weggedrag rustig, voorspelbaar en dus veilig.

Om te demonstreren hoe veilig is EX30 is, is gereden op een bevroren meer. De elektronica bepaalt hoeveel grip de banden hebben en past daar de reactie op het stroompedaal alsmede de verdeling van het motorvermogen op aan. Het resultaat: zelfs op ijs kan straffeloos worden gereden alsof het asfalt betreft (binnen de grenzen van het redelijke en met de juiste banden)! Dat geldt niet alleen voor de variant met vierwielaandrijving, maar ook voor de basisversie met alleen achterwielaandrijving. Kortom: ook het instapmodel is veilig als een echte Volvo!

Conclusie

Is de EX30 een goede reden om aan een Volvo te beginnen? Ja, zeker! De EX30 biedt namelijk precies waar veel mensen om vragen. Menigeen wil elektrisch rijden, maar wordt weerhouden door de hoge prijs. Met de instapversie biedt de EX30 alle voordelen van elektrisch rijden (superieur comfort, uitstekende prestaties, lage kilometerprijs, geen directe uitstoot) tegen de prijs van een soortgelijke auto met benzine- of hybridemotor. De topversie levert sportwagenprestaties tegen de prijs van een middenklasser.

Ook ten opzichte van andere elektrische auto's weet de EX30 zich goed te onderscheiden. Helaas begint dat met een bovengemiddeld hoog verbruik en een infotainment-systeem dat zorgen geeft over de privacy.

De overige bevindingen zijn louter positief. De afwerkingskwaliteit is die van een premium-product, maar dan met meer aandacht voor het milieu. De passieve veiligheid (ongeluk opvangen) is uitstekend, de actieve veiligheid (ongeluk voorkomen) zelfs van zeldzame klasse. Omdat de EX30 is gericht op een jongere doelgroep, heeft Volvo nog meer werk gemaakt van vernieuwing en dat zorgt voor doordachtere ergonomie en dus meer gebruiksgemak. Naast de grotere Volvo's is de EX30 merkbaar compacter en wendbaarder, wat voor meer rijplezier zorgt.