Rij-impressie | Een Jeep was ooit een redder in nood. Voor soldaten, avonturiers en wereldreizigers was de Jeep hun belangrijkste gereedschap. Jeeps waren onoverwinnelijk en onverschrokken. Maar tijden veranderen. Er is steeds minder behoefte aan terreinwaardigheid en steeds meer aan economisch rijden. Om te voorkomen dat Jeep slechts een kostbare oplossing biedt voor een probleem waar niemand mee zit, kiest de autofabrikant voor een nieuwe strategie...

Natuurlijk, de situatie verschilt per werelddeel. Er zijn nog steeds genoeg landen waar een taai vierwielaangedreven voertuig van levensbelang is. En voor locaties waar terreinwagens noodzakelijk zijn, blijft Jeep de klassieke modellen leveren. In Europa zijn de wegen echter keurig geplaveid en bestaat het grootste obstakel uit een uit de hand gelopen verkeersdrempel en is de grootste uitdaging de ochtendspits. Daarom heeft Jeep het instapmodel, de Renegade, grondig gewijzigd voor modeljaar 2019.

Uiterlijk

Die wijzigingen beginnen met het uiterlijk. Het font is uitgevoerd in dezelfde stijl als de nieuwste modellen van Jeep (lees: de Wrangler). De onderbumper is compleet nieuw, waarbij de karakteristieke lamellen in de grille lager en breder zijn. Daardoor lijkt de auto breder dan voorheen. De koplampen kregen fraaie ringen voor de dagrijverlichting en die verlichte rand geeft de Renegade een nog intensere blik. En juist dat is het sterkste punt van de Renegade: dit is een SUV (Sports Utility Vehicle) in het zogenaamde "b-segment" en daarin zien de meeste modellen er lief en braaf uit. Wie op zoek is naar de meeste uitstraling per euro, maakt in dit segment geen betere keuze dan de Jeep Renegade.

De Renegade dankt die uitstraling ook aan de buitenmaten, want de Jeep is een stuk hoger en breder dan andere compacte SUV's. Dit is een nadeel omdat het een minder gunstige stroomlijn oplevert en dat zorgt weer voor meer rijgeluiden en een hoger verbruik. Het voordeel is dat de Renegade heel veel binnenruimte biedt (zowel voor- als achterin) en een zeer hoge zit. De bestuurder kijkt uit over een grote motorkap en dat geeft een ongekend machtig gevoel voor een compacte SUV.

Uitrusting

Wat met de nieuwe Renegade niet is verbeterd, is de bouwkwaliteit. Nog steeds zijn veel mechanische geluiden hoorbaar en ook de kwaliteit van de gebruikte materialen blijft achter bij de concurrentie. Het vernieuwde U-Connect infotainment-systeem doet alles wat het moet doen, maar is niet altijd even betrouwbaar. Tijdens de testrit bleef het hangen, waarbij de instructies van het navigatiesysteem doorliepen, maar het systeem geen enkele reactie gaf op commando's van de gebruiker. Ook communicatie met de iPhone wordt soms verstoord. Dan wordt muziek met horten en stoten doorgegeven. De enige oplossing is in dit geval om alle kabels los te maken en het even later nog eens te proberen.

Voortaan is de Renegade leverbaar met adaptieve cruise-control, waarmee de auto zelf een veilige afstand bewaart tot het overige verkeer. Dit werkt in de praktijk zoals het hoort. De camera die verkeersborden leest is niet foutloos, maar dat geldt ook voor soortgelijke systemen van andere merken. De Renegade kan geen stuurcorrecties uitvoeren en blijft daarmee, ondanks deze verjongingskuur, iets achter. Als vanouds zit het interieur bomvol kleine hints naar het verleden. Let bijvoorbeeld op de grille van de luidsprekers; die is zo uitgevoerd dat deze lijkt op het font van de auto!

1.0

Het grote nieuws voor modeljaar 2019 zit in de nieuwe motoren. Er is nog steeds een "dikke diesel" leverbaar die de Renegade, in combinatie met vierwielaandrijving en vele hulpsystemen, tot een echte terreinwagen maakt. De nadruk ligt echter op de nieuwe 1.0 liter driecilinder die via een handgeschakelde zesbak de voorwielen aandrijft. Dat zijn specificaties die enkele jaren geleden nooit voor mogelijk werden gehouden bij Jeep!

En ook voor de bestuurder is het even wennen. De krachtbron start met een kenmerkende drie-cilinder roffel en dat geluid is ook tijdens het rijden altijd hoorbaar. Bij de introductie van de Renegade in 2014 was het al wennen dat er slechts een viercilinder onder de motorkap lag, dit pruttelende geluid is de eerste kilometers daarom heel onwerkelijk.

De prestaties van de 120 pk / 190 Nm benzinemotor zijn precies voldoende, maar niet meer dan dat. De Renegade komt moeiteloos met de verkeersstroom mee. Wanneer het gaspedaal dieper wordt ingetrapt resulteert dat wel in meer rijgeluiden maar nauwelijks in meer snelheid. Wie zich daar aan stoort en consequent blijft aandringen op meer, zal zich gaan ergeren aan deze nieuwe motor. Wie de Renegade het tempo laat bepalen en zich neerlegt bij de beperkingen, maakt een slimme keuze. Dankzij de nieuwe motor zijn de kosten van aanschaf en gebruik namelijk flink gedaald. Het testverbruik kwam uit op 1 op 15.6 en dat is voor een auto met deze stroomlijn (en winterbanden) niet verkeerd.

Weggedrag

Het onderstel is niet aangepast voor modeljaar 2019, maar omdat de motor lichter is geworden is het weggedrag toch veranderd. Ondanks de hoge zit en de matige prestaties, voelt de Renegade niet zwaarlijvig. Dat is te danken aan de goede afstemming van besturing, vering en gewichtsverdeling.

Vanwege de hoge bouw en de hoge zit helt de Renegade iets over in de bocht, maar dit blijft binnen redelijke grenzen. Het is daarom niet nodig om de rijstijl aan te passen aan eventuele beperkingen van de auto. De Renegade reageert goedmoedig op commando's van de bestuurder en voelt altijd groots en onoverwinnelijk. Zelfs met een 1.0 liter 3-cilinder en voorwielaandrijving.

Conclusie

Jeep gaat met de tijd mee. In West-Europa zijn onoverwinnelijke terreinwagens (vrijwel) overbodig geworden en om te overleven heeft Jeep daarom voor een andere strategie gekozen. Er is namelijk meer vraag dan ooit naar onderscheidende auto's. En als het compacte SUV's betreft, is er geen model met meer karakter dan de Renegade! Dat gold al bij de introductie van het model in 2014, maar dankzij de facelift voor modeljaar 2019 is het model voordeliger geworden in aanschaf en gebruik.

Daar staat tegenover dat de 1.0 liter motor licht bemeten is en de Renegade veel minder kan waarmaken dan het veelbelovende uiterlijk belooft. Tegelijkertijd bereikt Jeep precies wat het wilde met de facelift: met beperkte middelen de Renegade zo aanpassen dat deze weer een paar jaar mee kan.