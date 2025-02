De nieuwe C3 AirCross is onmiskenbaar het avontuurlijke broertje van de gewone C3. De AirCross volgt de huisstijl van de C3, die wordt aangevuld met details voor een stoerdere uitstraling. Bovendien heeft de C3 AirCross een bovengemiddeld grote bodemvrijheid (20 cm), waarmee het een echte SUV is.

De hoekige vormgeving dient meer dan alleen de uitstraling en een lage prijs (platte / hoekige panelen zijn eenvoudiger te produceren dan ronde / golvende vormen). De C3 AirCross is namelijk leverbaar als zevenzitter. Om ruimte te maken voor een derde zitrij is de AirCross langer, breder en hoger dan de standaard C3. De wielbasis is langer en een zeer groot achterportier zorgt voor goede toegankelijkheid tot de achterste zitplaatsen.

Ruimte

Een derde zitrij is mogelijk, maar niet standaard. Standaard wordt de C3 AirCross als vijfzitter geleverd en dan zorgen de toegenomen buitenmaten voor merkbaar meer ruimte in de cabine. Wanneer wordt gekozen voor de derde zitrij komt de achterbank 6 cm naar voren (niet op rails, dus niet verstelbaar) voor de broodnodige beenruimte. Echter, ondanks alle aanpassingen is de ruimte op de achterste plekken alleen voldoende voor korte ritten. Volwassenen moeten zich opvouwen als in een vliegtuig van een budget-maatschappij en alleen kinderen zitten redelijk.

Let op: met de derde zitrij in gebruik is de bagageruimte nihil (40 liter). De vraag is daarom: hoe vaak is het nodig om zeven personen zonder enige bagage te vervoeren? Daarbij is het belangrijk om te weten dat de tweede achterbank alleen leverbaar is in combinatie met een benzine- of hybridemotor. Voor de derde zitrij wordt namelijk een "kuiltje" in de vloer gemaakt voor de voeten van de achterpassagiers en dat is bij een elektrische auto niet mogelijk vanwege de batterijen in de vloer. Bovendien zou het gewicht van twee extra inzittenden te hoog zijn voor de achterwielophanging. Omdat de batterijen in de vloer zijn verwerkt, heeft de elektrisch aangedreven versie minder ruimte voor de voeten van de achterpassagiers onder de voorstoelen.

„De prijs is scherp dankzij doordachte ergonomie, slimme bezuinigingen en schaalvoordeel“

Uitrusting

Ook voorin biedt de C3 AirCross merkbaar extra ruimte dankzij de bredere en hogere cabine. De opzet van het dashboard is gelijk aan die van de standaard C3. Dat wil zeggen: met uiterst eenvoudige middelen komt Citroën tot een concept dat tegelijkertijd eigenzinnig, doordacht en voordelig is. De hoge zit in combinatie met het kleine stuurwiel doet zelfs aan de "iCockpit" van zustermerk Peugeot denken. Alleen het harde plastic op het dashboard en de deurpanelen verraadt dat de C3 AirCross een goedkope auto is.

Aanvankelijk lijken knoppen en zelfs een snelheidsmeter te ontbreken. De functies worden namelijk overgenomen door een projector. Omdat de gegevens vlak onder de voorruit worden getoond, vallen ze in het blikveld van een bestuurder en wordt het effect van een "head-up display" tegen een fractie van de prijs benaderd.

Alhoewel het haaks staat op een scherpe prijs, belooft Citroën ook maximaal comfort. Dat komt onder andere door de stoelen, die dankzij een combinatie van zachte en stevige vulling een goede pasvorm hebben en comfortabel zijn op de lange afstand. Daarnaast meldt Citroën trots dat de C3 AirCross van vele veiligheidssystemen is voorzien, maar het vergeet te melden dat het grootste deel daarvan sinds 2024 verplicht wordt door de Europese Unie.

Weggedrag

Wat ook bijdraagt aan het comfort is het onderstel. Dat is te danken aan zogenaamde "Progressive Hydraulic Cushions". Het onderstel reageert anders op korte en lange oneffenheden, bij hard en bij kalm rijden.

De werking van dit systeem is daarom sterk afhankelijk van het wegdek. Het is nooit slechter dan conventionele dempers en weet in gunstige gevallen inderdaad voor extra comfort te zorgen. Vooral lange, golvende bewegingen worden effectief opgevangen. Zeer plotselinge obstakels, zoals te snel genomen verkeersdrempels, worden net zo hard doorgegeven als in een conventionele auto. Het verschil met de technisch verwante Opel Frontera is in de praktijk daarom gering.

Hybride

Citroën kiest niet voor aparte elektrische en conventioneel aangedreven auto's, maar levert alle modellen met zoveel mogelijk verschillende motoren. Daarom is de C3 AirCross leverbaar als benzine, hybride en elektrische auto.

De "hybride" is in feite slechts een mild-hybrid. De mate van assistentie van de elektromotor is daarom veel geringer dan bij een volledige hybride. De hybride rijdt daarom als een heel gewone auto met doorsnee prestaties. De automaat valt in positieve zin op, want die is perfect afgestemd op het karakter van de benzinemotor.

Elektrische auto

Naast de elektrisch aangedreven C3 AirCross voelt de hybride als een auto uit een vorig tijdperk. De elektrische versie rijdt met meer gemak, biedt meer souplesse en is stiller. Echter, de prestaties zijn matig en daarom is deze elektrische auto niet alleen zwaar, maar voelt nog zwaarder. Desondanks is het energieverbruik hoog (17 à 18 kWh / 100 km).

De C3 wint energie terug tijdens uitrollen en remmen, maar dit effect is minimaal. Remmen met het stroompedaal, zoals bij veel andere elektrische auto's kan, is daarom vrijwel onmogelijk met de C3. Tijdens de test is daarom steevast gekozen voor de sportstand in combinatie met het extra terugwinnen van energie. Dit gedrag kan worden gezien als tam of zelfs karakterloos, terwijl de bestuurder van de hybride meer betrokken is bij het autorijden. Het karakter van de elektrische versie kan echter ook positiever worden uitgelegd: de elektrische C3 AirCross cijfert zichzelf weg voor maximaal gemak en comfort.

Conclusie

Is de nieuwe Citroën C3 AirCross ruim, modern, comfortabel en toch goedkoop? Over de eerste twee zaken is geen twijfel. De C3 AirCross is ruim en de derde zitrij is een bijzondere optie in dit segment (alleen op hybride en resterende bagageruimte met zeven zitplaatsen in gebruik is nihil). De uitrusting is van deze tijd.

Comfort en een lage prijs lijken tegenstrijdig te zijn. Daarom heeft Citroën een compromis gezocht. Met eenvoudige middelen (vulling van de stoelen, schokdempers met meerdere kamers) heeft Citroën een "baat het niet, dan schaadt het niet"-oplossing gevonden. Deze aanpak is niet zo effectief als met duurdere technieken, maar wanneer het werkt, werkt het goed.

De prijs is scherp dankzij doordachte ergonomie, slimme bezuinigingen en schaalvoordeel. Dat laatste is te danken aan het moederbedrijf (Stellantis), dat dezelfde techniek deelt voor meerdere auto's van meerdere merken. In vergelijking met die auto's is de Citroën, zoals het hoort, de meest eigenzinnige.