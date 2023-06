Niet leuker, wel beter

En iedere verjongingskuur begint met het uiterlijk. Kenmerkend voor de laatste generatie Peugeots zijn grote "klauwen" op de neus. Deze waren eerst te zien op het topmodel, de 508, maar komen nu al naar de 2008 omdat dat het meest populaire model is. Bij de GT-uitvoering (zoals gereden en gefotografeerd voor deze test) zijn de koplampen in drie segmenten verdeeld om het thema van de leeuwenklauw nog sterker aan te zetten.

De grille is breder geworden, terwijl het patroon voortaan verticaal is. Daardoor lijkt de 2008 in alle opzichten groter. De achterzijde lijkt breder dankzij nieuwe achterlichten en het woord "Peugeot" over de volle breedte van het paneel tussen de achterlichten. Ook nieuw is de grijze kleur waarin de testauto is uitgevoerd. Echter, volgens de Autozine-fotograaf is dat geen verbetering. Een kunstwerk dient niet in te worden gepakt in een vuilniszak en die kleur siert een charmante verschijning als de 2008 ook niet.

Interieur: i-Cockpit

Kenmerkend voor iedere moderne Peugeot is de zogenaamde "i-Cockpit". Een klein stuurwiel priemt diep in het interieur, waardoor de bestuurder wordt gedwongen tot een actieve zit voor een betere controle over de auto. Omdat het stuurwiel klein is, staan de klokken bovenop de stuurkolom, waardoor ze beter in het blikveld van de bestuurder vallen (vergelijkbaar met head-up display). Wat Autozine betreft is alleen deze i-Cockpit al een reden om voor Peugeot te kiezen.

Bovendien is de i-Cockpit voor modeljaar 2023 aangepast. Het beeldscherm dat bovenop de stuurkolom staat is groter geworden, waardoor het nog makkelijker afleesbaar is. Voor de GT-uitvoering heeft dit twee lagen voor een 3D-effect, zodat belangrijke gegevens letterlijk en figuurlijk vooraan staan. Het centrale scherm kreeg een snellere rekeneenheid, zodat het vlotter reageert op de gebruiker. Wat niet is verbeterd, is de vreemde verdeling van de bediening: sommige functies via het beeldscherm en sommige functies via tuimelschakelaars er onder. Dit blijf verwarrend.

„Het kleine stuurwiel zorgt ervoor dat een kleine beweging van de pols al voldoende is om een flinke bocht te maken en dat geeft een superieur gevoel“

De 2008 is een compacte SUV. Daarom is de instap slechts een fractie eenvoudiger dan in een doorsnee personenauto en is de zit slechts een fractie hoger dan gemiddeld. Het machtige gevoel dat sommige van deze "sports utility vehicles" geven blijft daarom uit. De ruimte voor- en achterin is gemiddeld voor een auto van deze omvang.

Elektrische auto: e-2008

Voor modeljaar 2008 is een mild hybrid met 48 volt techniek aan het aanbod toegevoegd. Echter, veruit de meest gewilde versie is de geheel elektrische e-2008 en die is daarom het meest ingrijpend verbeterd. De batterij heeft voortaan een grotere capaciteit (was 50 kWh, is nu 54 kWh), terwijl de fysieke omvang gelijk is gebleven. De elektromotor levert meer vermogen bij een lager stroomverbruik. Samen zorgt dit voor een grotere actieradius en betere prestaties.

Tijdens de test onder zeer gunstige weersomstandigheden in het bergachtige landschap van Andalusië kon een verbruik van 14.5 kW / 100 km worden gerealiseerd. Dat was goed voor een actieradius van 320 km en dat is fors minder dan de beloofde 406 km.

In het dagelijkse verkeer is van het toegenomen vermogen vrijwel niets merkbaar. Echter, wanneer snel moet worden ingevoegd of vlot moet worden gepasseerd komt het extra vermogen wel degelijk goed van pas. Peugeot wil de overstap vanuit een auto met verbrandingsmotor zo klein mogelijk maken. Daarom is de reactie op het stroompedaal terughoudend voor een elektrische auto. Verwacht dus niet de flitsend snelle acceleratie van sommige andere elektrische auto's. Klimmen doet de e-2008 uitstekend. Voor de fotosessie zijn zeer steile hellingen beklommen en dat kostte deze kleine SUV nauwelijks meer moeite dan rijden op een vlakke weg.

Door de automaat in de b-stand te zetten houdt de e-2008 in bij het loslaten van het stroompedaal en wordt bewegingsenergie omgezet in elektriciteit. Wederom is dit effect veel kleiner dan bij andere elektrische auto's om de overstap vanuit een auto met benzinemotor zo klein mogelijk te maken. Eén ding is wel heel anders dan bij conventionele auto's: de e-2008 is zo stil, dat de airconditioning beter hoorbaar is dan geluiden van de motor, banden en rijwind samen!

Weggedrag

Het weggedrag is niet aangepast voor modeljaar 2023. De e-2008 kan het gewicht van de batterijen niet goed verhullen, maar het onderstel kan het wel goed onder controle houden. Daarom is de e-2008 altijd comfortabel en leent de auto zich net zo makkelijk voor een dynamische rijstijl.

Dankzij de i-Cockpit blijft het rijden met deze Peugeot uniek. Het kleine stuurwiel zorgt ervoor dat een kleine beweging van de pols al voldoende is om een flinke bocht te maken en dat geeft een superieur gevoel.

Conclusie

De Peugeot (e)2008 is aangepast voor modeljaar 2023. Met nog prominentere "klauwen" in het front is de auto stoerder geworden, terwijl de Franse flair is gebleven. De nieuwe grijze lakkleur is geen verbetering, want deze stemmige tint past niet bij het frivole lijnenspel. De i-Cockpit blijft de belangrijkste onderscheidende factor en is op details verbeterd.

Dankzij een nieuwe batterij en elektromotor is de e-2008 sterker en zuiniger geworden. Echter, beide komen alleen van pas in uitzonderlijke situaties. Het maximale vermogen zal sporadisch worden aangesproken en de volledige actieradius zal zelden worden benut. Op papier is de e-2008 hiermee echter concurrerender geworden, want de compacte SUV biedt nog meer waar voor zijn geld. Kortom: de Peugeot e-2008 is niet leuker, maar wel beter geworden voor modeljaar 2023.

plus Geslaagde vormgeving

Fijne elektrische aandrijflijn

Unieke rijervaring dankzij iCockpit min Bediening soms verwarrend

Oplopende raamlijn achter geeft minder zicht rondom

Geen ruimte voor voeten achterpassagiers onder voorstoelen