Autotest | Een auto wordt deels gekozen met het verstand en deels met het gevoel. Als het aan de individuele automobilist ligt, dan krijgt het gevoel de overhand. In dat geval zijn de vormgeving en de techniek de belangrijkste redenen om voor een bepaalde auto te kiezen. Maar wat als het een gezinsauto moet zijn? Dan tellen ook ruimte, functionaliteit en milieuvriendelijkheid. Misschien is de nieuwe Peugeot 2008 dan een optie?

Peugeot heeft zichzelf opnieuw uitgevonden. Tot enkele jaren geleden bouwde Peugeot weinigzeggende modellen die prima reden, maar zich niet goed wisten te onderscheiden van de concurrentie. Met de nieuwe reeks modellen doet Peugeot waar het goed in is: schitteren met elegante vormgeving en Franse flair.

Met de 2008 laat Peugeot zien dat dat ook kan met een SUV. Een Sports Utility Vehicle is een luxe auto met de ruimte en de uitstraling van een terreinwagen. Daarom is een SUV in de regel hoog en stoer. Dankzij een dubbele grille (een boven en een onder de voorbumper), staande breedstralers en koplampen met verticale elementen is de 2008 ontegenzeglijk hoog en zelfverzekerd. Tegelijkertijd zorgt het lijnenspel voor de nodige verfijning. Let bijvoorbeeld op de lijn die vanaf het midden van het achterportier doorloopt tot halverwege de achterruit om het grote oppervlak op te breken. De zwarte C-stijl met strepenpatroon daarboven is als een klein kunstwerkje op zich. Kortom: de vormgeving is geslaagd!

iCockpit

Toch is het belangrijkste onderscheidende element het interieur. De 2008 staat op hetzelfde platform als de Peugeot 208, maar dit is tot het absolute maximum verlengd om te komen tot een wielbasis van 2 meter 61 (7 cm meer dan de Peugeot 208, 7 cm minder dan de Peugeot 3008). De ruimte voor- en achterin is daarom prima. De beleving is echter compleet anders dan bij andere SUV's. Een SUV biedt in de regel een hoge instap en een hoge zit, wat zorgt voor een machtig gevoel. De 2008 heeft slechts een iets hogere instap dan gemiddeld en geeft absoluut geen machtig gevoel.

Net als iedere andere moderne Peugeot heeft de 2008 namelijk een "iCockpit". Zoals bij een sportwagen priemt een klein stuurwiel diep in het interieur. De bestuurder zit bijna om dit stuurwiel heen. Dit heeft twee belangrijke voordelen: het geeft betere controle over de auto en het geeft de mogelijkheid om de klokken op de stuurkolom te plaatsen, waardoor ze direct in het blikveld van de bestuurder staan. Dit laatste is vergelijkbaar met een "head up display", maar dan zonder de kostbare techniek.

Alhoewel? Geen kostbare techniek? De klokken van de 2008 zijn digitaal en bestaan zelfs uit twee lagen. Gegevens kunnen in de achtergrond of op de voorgrond worden getoond en zo is het in een oogwenk duidelijk wat belangrijk en wat minder belangrijk is. Volgens Peugeot zou de reactie van de bestuurder bij gevaar een halve seconde sneller zijn. Volgens Autozine maakt het het reizen minder inspannend omdat hoofd- en bijzaken eenvoudiger zijn te onderscheiden. Uiteraard is de indeling van het beeldscherm aan te passen aan de eigen smaak.

Zowel bij de vormgeving van de menu's op de beeldschermen als bij de indeling van de knoppen op het dashboard ging vorm een enkele keer voor functie. Alle menu's animeren en hebben creatieve vormen, waardoor het soms even studie kost om er wijs uit te worden. Midden op het dashboard is een reeks tuimelschakelaars te vinden met zowel een symbool op de schakelaar als daarboven. Het blijkt dat de ene functie wordt bediend met de fysieke schakelaar en de andere door simpelweg het dashboard aan te raken. Ook verwarrend: het klimaatcontrole-systeem heeft links en rechts een bediening, maar is in feite niet gescheiden in twee zones.

De uitrusting is modern en compleet, waarbij alle veiligheidsvoorzieningen van de grotere 508 leverbaar zijn op de 2008. Optioneel is de 2008 te voorzien van een audiosysteem van de Franse specialist Focal. Dit heeft een rustig, helder en afgewogen geluid dat hifi-liefhebbers zeer aanspreekt. Het enige nadeel: het audiosysteem geeft zoveel details weer, dat minder goed gecodeerde mp3-bestanden keihard door de mand vallen.

Weggedrag

Het weggedrag van een SUV wordt bepaald door de mate van terreinwaardigheid. Een auto die vaardig is in het terrein, is vaak minder thuis op de openbare weg en omgekeerd. Peugeot heeft voor de 2008 een duidelijke keuze gemaakt: terreinrijden is van ondergeschikt belang. De 2008 is alleen leverbaar met voorwielaandrijving, niet met vierwielaandrijving. Wanneer wordt gekozen voor het optionele "GripControl" kan de 2008 op speciale banden wel (veel) verder komen in het terrein dan andere auto's met alleen voorwielaandrijving.

Omdat de 2008 op hetzelfde platform staat als de 208 ligt het voor de hand om de vergelijking te maken tussen beide auto's. Dan is de lagere, lichtere 208 veruit in het voordeel. In vergelijking met andere compacte SUV's heeft de 2008 een compleet ander karakter. Dankzij het kleine stuurwiel reageert de 2008 veel alerter op commando's van de bestuurder. Dat maakt de auto gevoelsmatig levendiger en dynamischer. Omdat het minder moeite kost om meer te bereiken, geeft de 2008 op zijn eigen manier zelfs een superieur gevoel!

„De 2008 is ook leverbaar met elektrische aandrijving en die maakt alle andere motoren op slag overbodig“

Motoren

De 2008 zal wereldwijd worden verkocht en daarom biedt Peugeot de keuze uit benzine-, diesel- en elektromotoren. De 100 pk / 250 Nm sterke dieselmotor is de minst uitgesproken krachtbron. Deze biedt voldoende vermogen om mee te komen met het verkeer en heeft ongeacht het toerental altijd voldoende vermogen paraat. Het testverbruik met de "1.5 BlueHDi" kwam uit op 5.5 liter per 100 km.

De 130 pk / 230 Nm sterke 1.2 liter benzinemotor is juist karaktervol en sterk. In het gaspedaal is goed merkbaar hoeveel reserve deze enthousiast roffelende driecilinder heeft en daarom voelt de auto vlot en levendig. Deze zelfde 1.2 liter krachtbron is er ook in een variant die 155 pk / 240 Nm levert en dat via een achttraps automaat op de wielen overbrengt. In de praktijk zit het verschil tussen beide benzinemotoren niet in de prestaties, maar juist in de rust. De sterkere variant presteert met meer gemak en biedt daarom meer comfort. Op een enkele uitzondering n, deed de automatische versnellingsbak zijn werk naar behoren. Met beide varianten is dezelfde route afgelegd. Met de 130 pk sterke variant kostte dat 6.1 liter per 100 km. De versie met 155 pk lustte 6.8 liter per 100 km.

e-2008

De 2008 is ook leverbaar met elektrische aandrijving en die maakt alle andere motoren op slag overbodig. De e-2008 is stiller, sneller en soepeler dan de varianten met verbrandingsmotor. De rust samen met het bijna verslavende sprintvermogen geven het gevoel dat dit is zoals het moet zijn en dat de varianten met diesel- en benzinemotoren uit een voorbij tijdperk komen.

Ook niet onbelangrijk: de (directe) uitstoot van de elektrische 2008 is nul en de kosten per kilometer liggen heel veel lager dan die van de andere uitvoeringen. Alleen in het weggedrag is de elektrische versie in het nadeel: de e-2008 is merkbaar zwaar en dat vertaalt zich in een duidelijk verminderde dynamiek. Alhoewel de prestaties (veel) beter zijn dan die van de andere varianten van de 2008, is de e-2008 duidelijk minder vlot en levendig dan de e-208 die zich van dezelfde techniek bedient.

De e-2008 is voorzien van een 50 kWh sterke batterij waarop in theorie 310 km kan worden afgelegd (WLTP-norm). De testrit kostte 18.1 kWh en met dat verbruik kon zo'n 270 km worden afgelegd op een volle accu. Daarna kan worden geladen aan het stopcontact thuis (16 uur), aan een publiek laadpunt (7.4 kW of 11 kW in respectievelijk 8 uur of 5 uur) of bij een snellader (bij 100 kW in 30 minuten tot 80%).

Conclusie

De nieuwe reeks modellen van Peugeot verleidt met elegante vormgeving en moderne techniek. In het geval van de 2008 wordt dat gegoten in de vorm van een compacte SUV. Daarmee is de 2008 een auto die zowel met het verstand als met het gevoel wordt gekozen.

Peugeot speelt in op het gevoel met de vormgeving en met de "iCockpit". Deze bijzondere indeling van het interieur zorgt voor een compleet andere (rij)ervaring dan bij andere compacte SUV's. Of dat positief of negatief is, is puur persoonlijk. De benzine- en dieselmotoren doen hun werk naar behoren. De elektrische uitvoering is in alle opzichten superieur en maakt van de 2008 ook in technisch opzicht een zeer verleidelijk model.