Rij-impressie | Toen Suzuki in 2015 de nieuwe Vitara presenteerde, was de compacte SUV fris en vitaal. Daarmee was het model perfect afgestemd op de vraag, want "Sports Utility Vehicles" zijn populairder dan ooit tevoren. Bovendien geeft Suzuki er een eigen draai aan: de Vitara heeft een stoere vormgeving en is bedoeld als vrijetijdsauto, niet als mannetjesputter. Voor modeljaar 2019 zou de Vitara nog vitaler zijn. Wat is er gewijzigd?

Na de Vitara introduceerde Suzuki de geheel nieuwe Swift. Tussendoor kreeg de S-Cross een nieuw uiterlijk. En dat was weer reden om de Vitara te moderniseren. Autofabrikanten willen namelijk graag dat hun modellen een "familiegezicht" hebben, zodat alle auto's in één oogopslag herkenbaar zijn als producten van dat merk.

Facelift

Daarom kreeg de Vitara voor modeljaar 2019 een nieuw front, dat beter past bij de andere Suzuki-modellen. De lamellen in de grille staan voortaan rechtop en samen met de zwarte onderbumper lijkt de Vitara hoger en daarmee stoerder dan voorheen. Een strook van chroom in de bumper geeft de Vitara juist een chic tintje. De achterlichten zijn aangepast, waarbij de units nu geheel rood zijn. Daardoor ziet de Vitara er van achteren gezien "massief" en stevig uit.

Veel belangrijker zijn de aanpassingen aan het interieur, of beter gezegd: de verbeteringen. Suzuki past voortaan zachtere en hoogwaardigere materialen toe. Het dashboard voelt daarom prettiger wanneer het wordt aangeraakt. De stoelen hebben "gewatteerde" bekleding, waardoor ze er uitzien alsof ze uit een auto uit een hoger segment afkomstig zijn. Niet onbelangrijk: de stoelen zitten zo goed als ze er uitzien en daarmee is de Vitara aangenamer op de lange afstand.

Ook de klokken, in het bijzonder het beeldschermpje tussen de snelheidsmeter en toerenteller, hebben een verfijndere uitstraling dan voorheen. De layout van de gegevens is bovendien aangepast, wat de boordcomputer overzichtelijker maakt.

Uitrusting

De uitrusting is niet gewijzigd. Als vanouds voorziet Suzuki in een keurig infotainment-systeem dat start met een handig "thuis-scherm". Daarop zijn in één oogopslag de status van de radio, het navigatiesysteem, de telefoon en de media-interface af te lezen. Door één van de vier vakken aan te raken, verschijnen de betreffende gegevens beeldvullend. Let op dat bij het koppelen van een smartphone soms meerdere pogingen (en goede timing) zijn vereist, maar daarna werkt o.a. Apple Carplay keurig.

Al bij de introductie van het model bood de Vitara de nodige semi-zelfrijdende functies. Zo kan de Vitara de belijning van het wegdek lezen en subtiele stuurcorrecties uitvoeren om daarbinnen te blijven. Ook adaptieve cruise-control, waarmee automatisch een veilige afstand tot het overige verkeer wordt bewaard, is beschikbaar. Net zoals bij andere merken zijn deze systemen niet foutloos, maar leveren ze desondanks een zinvolle bijdrage aan de veiligheid (want ze zijn hoogstens te voorzichtig, maar zien niets over het hoofd).

Weggedrag

Eén van de manieren waarop de Vitara zich onderscheidt van de concurrentie is met het grootse gevoel. De bestuurder zit nadrukkelijk hoog en heeft merkbaar een goed overzicht over het verkeer.

„Dit is een pure lifestyle auto waarbij het vooral om de beleving gaat“

Dit voordeel is ook een nadeel: de Vitara helt namelijk duidelijk over in de bocht. De wielen blijven tot op hoge snelheid veilig aan de grond, maar voor de gemoedsrust is het prettiger om iets kalmer te rijden dan met een traditionele personenauto.

Motoren

Het familiegezicht en de betere materialen zijn slechts een bijkomstigheid, de belangrijkste reden om de Vitara te vernieuwen is wetgeving. Om te voldoen aan nieuwe uitstootnormen moeten alle autofabrikanten hun motoren schoner en zuiniger maken. Suzuki kiest er niet voor om de 1.6 liter motor, waarmee de Vitara aanvankelijk werd geleverd, aan te passen. In plaats daarvan is een bestaande 1.0 liter motor zo sterk gemaakt, dat deze de eerstgenoemde kan vervangen. Het vermogen en de uitstoot bleven vrijwel gelijk (in een enkel geval is de oude 1.6 liter motor zelfs zuiniger). Het grote verschil zit in de samenstelling van de uitstoot, en die een stuk minder schadelijk.

Op het moment van schrijven is de 1.0 liter motor nog niet beschikbaar, daarom is gereden met de enige motor die bij de eerste kennismaking niet is gereden: de 1.4 liter. Na een koude start heeft de 1.4 benzinemotor een onrustige loop en is het toerental oncomfortabel hoog. Eenmaal warmgereden is de 1.4 liter viercilinder juist heel rustig. Dat is deels te danken aan de gebruikte techniek, maar ook aan de verbeterde geluidsisolatie. 100 km/u betekent 2.200 toeren per minuut en dat is, ondanks de zesde versnelling, iets hoger dan gemiddeld. Het voordeel hiervan is dat altijd trekkracht beschikbaar is, want zelfs zonder terugschakelen kan de Vitara heel behoorlijk accelereren. Het testverbruik kwam uit op 1 op 17.4 en dat is zelfs zuiniger dan in de folder wordt beloofd!

Conclusie

De Suzuki Vitara is vitaler geworden voor modeljaar 2019. Dat is deels pure noodzaak, want om aan de nieuwe emissie-eisen te voldoen moest Suzuki de motoren aanpassen. De 1.4 liter benzinemotor voldoet ruimschoots. De prestaties zijn goed, het verbruik is bescheiden en dankzij extra geluidsisolatie is de Vitara comfortabel.

Omdat het slechts kleine aanpassingen betreft, blijft het karakter van de Vitara hetzelfde. Dit is een pure lifestyle auto waarbij het vooral om de beleving gaat. Daarom ligt de nadruk op de hoge zit, een moderne uitrusting, een stoere uitstraling en een groots gevoel.