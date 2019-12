Autotest | Renault was een van de eerste autofabrikanten die inzag dat de vraag naar traditionele gezinsauto's afnam terwijl de vraag naar SUV's toenam. Dus toen Renault in 2013 een nieuwe gezinsauto ontwikkelde, werd deze verpakt in het stoere jasje van een SUV. De Captur werd een groot succes en snel volgden andere fabrikanten het voorbeeld van Renault. Nu is het tijd voor de tweede generatie van de Captur. Weet Renault wederom te vernieuwen?

Toen Renault in 2013 de eerste Captur ontwikkelde, voegde het twee soorten auto's samen: de SUV en de MPV. Of om het zonder jargon te zeggen: Renault maakte een mix van luxe terreinwagen en de ruime gezinsauto. Voor deze tweede generatie van de Captur heeft Renault zichzelf voor een nog grotere uitdaging gesteld. De Captur moet namelijk ook een traditionele stationcar kunnen vervangen. Renault's kleine gezinsauto, de Clio, zal namelijk niet meer verkrijgbaar zijn als stationwagon.

Om aan al die verschillende wensen te kunnen voldoen is de tweede versie van de Captur flink gegroeid. De totale lengte nam toe met 11 cm en de wielbasis met 3 cm. Ten opzichte van andere auto's in dit segment is de Captur hiermee gemiddeld groot, maar is de wielbasis bovengemiddeld lang.

Ruimte

Dat vertaalt zich in ruim voldoende beenruimte achterin, ook als de voorstoelen al ver naar achteren staan. De bagageruimte kan zich met 377 liter (1.235 liter met opgeklapte achterbank) ook prima meten met de concurrentie. Helaas is de kofferruimte minder groot dan die van de laatste Clio Estate, hiermee heeft Renault zijn doel dus niet bereikt. Als ruime gezinsauto wist de Captur tijdens de testperiode ruimschoots te overtuigen. Een speciale vermelding gaat uit naar het dashboardkastje, of beter gezegd: de dashboardlade. Net als de eerste Captur heeft deze tweede generatie een lade op de plek van het dashboardkastje en deze biedt buitengewoon veel bergruimte.

De belangrijkste vooruitgang van de nieuwe Captur zit in het volwassen karakter. De eerste Captur was een leuk "autootje", terwijl deze tweede Captur voelt als een serieuze gezinsauto. Ook ten opzichte van andere compacte SUV's heeft de Captur een opmerkelijk volwassen karakter. Dat is te danken aan de opzet van het interieur, de verhouding tussen dashboard, zithoogte, glas en metaal. Het zit ook in de genereuze afmetingen van de stoelen en het materiaalgebruik.

Uitrusting

Net zoals iedere andere moderne Renault is ook de Captur voorzien van een centraal geplaatst, staand beeldscherm waarmee de meeste functies worden bediend. Dit beeldscherm heeft niet alleen de afmetingen van een tabletcomputer, maar laat zich ook zo bedienen. Het "Easy Link"-systeem presenteert zich met een startscherm waarop in één oogopslag de belangrijkste functies zijn te vinden. Zo is direct zichtbaar welke radiozender is gekozen, of er een telefoon is gekoppeld en waar de auto zich bevindt (navigatiesysteem). Wie met een tabletcomputer kan werken, kan ook werken met Easy Link. In plaats van Easy Link kan de mobiele telefoon middels Apple Carplay of Android Auto worden ingezet als brein van de auto. Dit werkt in de praktijk probleemloos en zelfs de hoogte van het beeldscherm wordt optimaal gebruikt bij inzet van Apple Carplay.

Achter het stuurwiel is een klein beeldscherm te vinden met aan weerszijden traditionele meters (voor de koelwatertemperatuur en het brandstofniveau). Het beeldscherm biedt de bestuurder niet de vrijheid zelf te kiezen welke informatie hoe wordt getoond. In plaats daarvan verandert de indeling mee met de gekozen rijmodus. Zo verschijnen in de eco-stand groene klokken (digitale snelheidsmeter) en in de sport-stand rode meters (met toerenteller).

De testauto is voorzien van het optionele Bose-audiosysteem en dat is geen aanrader. Het geluid is onnatuurlijk, opdringerig en soms zo vervormd dat het onverstaanbaar wordt. Zelfs wanneer de toonregeling geheel neutraal staat, is het geluid storend en vermoeiend. Dat is vreemd, want in de Renault Clio klonk het Bose-audiosysteem juist heel beschaafd.

Motoren

Renault heeft een plug-inhybride alsmede een versie op gas aangekondigd, maar op het moment van schrijven waren alleen traditionele benzinemotoren beschikbaar. Vierwielaandrijving is zelfs niet als optie leverbaar; de Captur heeft altijd voorwielaandrijving. Voor deze test is gereden met de basismotor: de 1.0 liter driecilinder die goed is voor 101 pk / 160 Nm. Daarmee presteert de Captur prima, zeker in de standaard en sportieve modus. Met het dieper intrappen van het gaspedaal bouwt het vermogen steeds gretiger op en dat zorgt voor een levendig karakter. Wanneer de eco-modus wordt gekozen, voelt het alsof er een ballon leegloopt en is het gedaan met de levendigheid.

Tijdens het accelereren is aan het roffelende geluid duidelijk hoorbaar dat er een driecilinder in het vooronder ligt. Op constante snelheid zijn de geluiden van de motor, rijwind en banden juist zeer gering en dan is de Captur een uitgesproken comfortabele auto. Ook het feit dat deze lichtst gemotoriseerde versie slechts vijf versnellingen heeft (en geen zes), is in de praktijk geen bezwaar. Wel vraagt het schakelen enig gevoel van de bestuurder. De combinatie van de kleine motor en de bijterige koppeling kan voor minder soepele gangwisselingen zorgen. Na een kleine week rijden met zowel langere ritten als stadsritten kwam het testverbruik uit op 1 op 17. Dat is meer dan in de folder beloofd (1 op 19.6), maar gemiddeld voor een testauto van deze omvang en met dit vermogen.

Weggedrag

De Captur is niet alleen groter geworden, maar logischerwijs ook zwaarder. Voor de prestaties en het verbruik is dat minder gunstig, maar voor het weggedrag blijkt het niet bezwaarlijk te zijn. De Captur reageert met een zekere rust en terughoudendheid op commando's van de bestuurder en dat geeft de auto wederom een meer volwassen karakter.

Het onderstel van de Captur is precies zoals Europeanen het graag hebben: stevig, maar voldoende comfortabel. Vanwege de hoogte helt de Captur meer over dan een standaard personenauto, maar niet zoveel dat de bestuurder de rijstijl moet aanpassen. De Captur geeft daarom een vertrouwenwekkend gevoel en dat zorgt weer voor (gemoeds)rust bij de bestuurder.

Conclusie

De tweede generatie van de Renault Captur heeft grootse ambities en de vraag is of deze kunnen worden waargemaakt. Het antwoord is: grotendeels wel. Alleen als vervanger van een stationcar faalt de Captur; daarvoor schiet de bagageruimte tekort. Als ruime gezinsauto slaagt de Captur ruimschoots.

De belangrijkste winst zit in het comfort en het volwassen karakter. Daarmee is de tweede Captur niet alleen een stuk beter dan de eerste, maar tilt Renault zelfs het hele segment naar een hoger niveau.