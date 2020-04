Autotest | Bij het nieuwe Franse merk "DS" draait alles om uiterlijk en schoonheid. Deze chique tak van Citro├źn gaat verder op het gebied van vormgeving en comfort waar het moederbedrijf ophoudt. Daar komt met de introductie van "e-Tense"-uitvoeringen nu een vorm van schoonheid bij: elektrische aandrijving.

DS introduceert twee "e-Tense"-uitvoeringen tegelijk. De grote DS 7 Crossback is voorzien van plug-inhybride aandrijving omdat dat maximale vrijheid tegen een gunstige prijs biedt. Een geheel elektrisch aangedreven DS 7 zou te kostbaar zijn, terwijl deze combinatie van een benzine- en een elektromotor een laag verbruik en een grote actieradius biedt.

De DS 3 Crossback is een maatje kleiner en is daarom eenvoudiger te voorzien van geheel elektrische aandrijving. Bovendien wordt dit kleinere model in de regel voor kortere afstanden gebruikt en dus volstaat een beperkter bereik.

In technisch opzicht heeft de DS 3 e-Tense veel gemeenschappelijk met andere elektrische auto's van hetzelfde moederbedrijf, zoals de Peugeot e-208 en Opel Corsa-e. Daarvan is in de praktijk echter helemaal niets merkbaar! De DS is een forse maat groter dan de andere modellen die gebruik maken van dezelfde techniek. Daarbij zorgt de unieke vormgeving van DS voor een compleet andere indruk.

Ruimte en uitrusting

Kenmerkend voor DS is dat de modellen niet alleen zijn vormgegeven door auto-ontwerpers, maar ook door mode-ontwerpers. Van buiten is de DS 3 al bijzonder met ronde lijnen, royaal gebruik van chroom, een hoog opgetrokken neus, verzonken deurhendels en achterdeuren met een opgaande raamlijn. Van binnen biedt de DS 3 een ambiance die alleen van Franse vormgevers kan komen. De materialen en kleuren zijn weldadig, extravagant en vormgeving gaat veelal voor functie. Zelfs met de vormgeving van menu's en animaties op de diverse beeldschermen gaat DS altijd nog een stap verder dan andere merken.

„De elektrische aandrijflijn wordt nog nadrukkelijker ingezet om ultiem comfort te bieden, niet om te presteren“

De DS 3 is daarom niet een auto waar iedereen zomaar mee wegrijdt. De bediening van de diverse functies vraagt even studie, maar is daarna logisch en prettig in het dagelijks gebruik. Toch kent de DS 3 een aantal onvolkomenheden. Zo is de beenruimte achterin gering voor een auto als deze. Het stroompedaal zit boven de ronding van de middentunnel en daarom moet de bestuurder met de voet onder een hoek "gas geven". Die grappige oplopende raamlijn in de achterportieren komt de overzichtelijkheid niet ten goede bij afslaan op rotondes en bij inparkeren.

Voor een auto in deze prijsklasse is de uitrusting ruim voldoende, met alle luxe en functionaliteit die verwacht mag worden. Let op dat het oorstrelende "Focal"-audiosysteem waar de andere versies mee kunnen worden uitgerust niet leverbaar is op de e-Tense. Het standaard audiosysteem heeft een onevenwichtig, vermoeiend en onrealistisch geluid. Toch zorgen de prachtige ambiance, de prima voorstoelen en de (uiteindelijk) doordachte ergonomie ervoor dat deze nadelen snel zijn vergeten. De cabine van de DS 3 is simpelweg een heerlijke plek om te verblijven!

Weggedrag

DS zet niet alleen in op vormgeving, maar ook op comfort. Dat comfort komt van de uitrusting, de stoelen en de stoffen en niet op de laatste plaats van het weggedrag. De DS 3 Crossback staat op een zacht onderstel met relatief lange veerwegen. De DS 3 Crossback is daarom uitgesproken comfortabel op slecht wegdek. Zelfs voor verkeersdrempels hoeft veel minder te worden geremd dan in andere auto's.

Omdat de batterijen in de vloer zijn verwerkt, ligt het zwaartepunt laag en is het koetswerk ondanks de zachte vering stabiel. Echter, wanneer de grenzen worden opgezocht is wel merkbaar dat het onderstel moeite heeft met het forse gewicht. Eerder dan bij andere auto's beginnen de banden dan te piepen en/of moet het elektronische stabiliteits-systeem ingrijpen.

Elektrische auto

Zoals eerder aangegeven deelt de DS 3 Crossback e-Tense de techniek met andere modellen van hetzelfde moederbedrijf, maar verschilt de presentatie. Niet alleen dat, ook het rijden is compleet anders. De elektrische aandrijflijn wordt nog nadrukkelijker ingezet om ultiem comfort te bieden, niet om te presteren.

Wanneer de e-Tense wordt aangespoord om te presteren, is merkbaar dat de 136 pk / 260 Nm sterke elektromotor daar meer moeite mee heeft dan in de kleinere, lagere (maar nauwelijks lichtere) modellen van de zustermerken. De venijnig snelle acceleratie die veel elektrische auto's kenmerkt ontbreekt in de DS 3, ook wanneer wordt gekozen voor de sport-stand. De ultieme souplesse waarmee een elektrische auto zich in beweging zet, is echter nog nadrukkelijker aanwezig. Bovendien is de 3 Crossback ook op hogere snelheid zeer stil en dat zorgt voor het comfort dat DS nastreeft. Om aan te geven hoe stil deze auto is: bij regen valt het geluid van de ruitenwissermotor op!

Zoals iedere elektrische auto kan ook deze e-Tense bewegingsenergie omzetten in elektriciteit bij het loslaten van het stroompedaal. In "D" is dit effect gering en alleen met de versnellingshendel in de "B"-stand houdt de e-Tense even veel in als andere elektrische auto's. Rijden met slechts één pedaal is daarom niet of nauwelijks mogelijk.

Volgens de officiële "WLTP"-meetmethode kan de DS 3 Crossback e-Tense 320 km afleggen op een volle accu. Tijdens de testperiode, onder milde weersomstandigheden, kon steeds 280 km worden afgelegd op een volle batterij. Daarna kan worden geladen aan het stopcontact thuis, via een publiek laadpunt (7.3 uur bij 11 kW over 3 fasen) of via een snellader (10% naar 80% in 30 minuten bij 100 kW).

Conclusie

De DS 3 Crossback was in vele opzichten al een echte schoonheid. Met de komst van de e-Tense krijgt die schoonheid een extra dimensie in de vorm van emissievrij rijden. In de praktijk biedt de elektrische aandrijving voornamelijk voordelen boven de varianten met verbrandingsmotor. Alleen het forse gewicht van de accu's zorgt voor een iets minder goed weggedrag in extreme situaties.

In alle andere opzichten is de e-Tense een auto om nog meer van te genieten. De ruimte en uitrusting zijn gelijk gebleven (op enkele opties na). Het comfortabele interieur is nu nog stiller. De aandrijving biedt nu nog meer souplesse. Het bereik van een kleine 300 km is in de praktijk ruimschoots voldoende en dankzij de vele, snelle laadmogelijkheden is er geen enkele belemmering om als een blok te vallen voor deze Franse schone.

plus Uiterst comfortabel

Onderscheidende vormgeving

Behoorlijke actieradius, vlot opladen min Matige ruimte achterin

Onoverzichtelijk koetswerk

Onevenwichtig geluid standaard audiosysteem

