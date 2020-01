Autotest | Gezinsauto's worden steeds aantrekkelijker gemaakt. Eerst kregen brave busjes de uitstraling van een stoere terreinwagen. Nu gaat Opel weer een stap verder: de Grandland X krijgt een 300 pk sterke motor! Tegelijkertijd is deze "Hybrid4" ook nog eens de zuinigste versie van de Grandland. Wat is het geheim achter deze bijzondere gezinsauto?

Het geheim achter de "Opel Grandland X Hybrid4" is hybride-aandrijving. Een auto met hybride-aandrijving heeft twee motoren: een traditionele verbrandingsmotor en een elektromotor. Iedere hybride laadt de accu tijdens het rijden op door bewegingsenergie bij remmen en uitrollen om te zetten in elektriciteit. De Grandland X is echter een plug-inhybrid en dat betekent dat ook kan worden geladen aan het stopcontact. Daarom is het aandeel van de elektromotor groter en dat zorgt, indien stelselmatig wordt opgeladen, voor een nog lager verbruik.

De Grandland X PHEV (plug-in electric vehicle) is voorzien van een 13.2 kWh sterke lithium-ion batterij. Ter illustratie: zowel qua omvang als vermogen is dat ongeveer een derde van Opels volledig elektrische auto: de Ampera-e. Omdat de accu van de Grandland X relatief klein is, zijn de oplaadmogelijkheden beperkt. De Grandland X kan thuis worden opgeladen aan het stopcontact (7 uur, 10 minuten). Wanneer aan een publiek laadpunt wordt geladen kost dit 4 uur (3.7 kW) of 1 uur en 50 minuten (7.4 kWh).

Opel biedt de Grandland X Hybrid aan in twee varianten. De basis vormt in beide gevallen een 200 pk sterke 1.6 liter benzinemotor die wordt bijgestaan door een 109 pk sterke elektromotor. Deze brengen hun vermogen via een 8-traps automaat over op de voorwielen. De hier gereden variant heeft een tweede elektromotor die de achterwielen aandrijft. Dan bedraagt het totale vermogen niet minder dan 300 / 520 Nm!

Praktijk

Tot zover de theorie, dan nu de praktijk. Aan de buitenkant is weinig te zien van de bijzondere techniek onderhuids. Optioneel is alleen de Hybrid4 te voorzien van een zwarte motorkap, een zwart dak en zwarte buitenspiegels. De oplettende kijker merkt op dat de Hybrid4 een tweede "brandstofklepje" heeft. Rechts is als vanouds het klepje voor de benzinetank te vinden, links is de laadaansluiting te vinden.

De binnenruimte is gelijk aan die van iedere andere Grandland X, want de batterij is onder de achterbank gebouwd. De bagageruimte meet 514 liter (1.652 liter met opgeklapte achterbank) en dat is gemiddeld voor een auto in dit segment. De beenruimte achterin is ruim voldoende, terwijl de ruimte voorin riant is. Dankzij de hoge zit, het grote glasoppervlak en de ruimte rondom de voorstoelen is de naam "Grandland" zeker niet overdreven.

Niet te zien, maar wel heel belangrijk: zowel de airconditioning als de verwarming zijn elektrisch bij deze hybride-versie. Op die manier kan ook een gerieflijke temperatuur worden gegarandeerd wanneer elektrisch wordt gereden. Met de komst van de Hybrid beschikt de Grandland X over een nieuw infotainment-systeem. Dit ondersteunt Apple Carplay, Android Auto en weet alle laadpunten in de buurt te vinden. Daarnaast is een app beschikbaar waarmee o.a. het laadproces op afstand kan worden gevolgd.

Elektrische auto

300 pk vermogen en 520 Nm koppel, dat klinkt heel spannend! Hoe spannend is in de praktijk afhankelijk van de keuze van de bestuurder. Die kan kiezen voor een elektrische, hybride, AWD (all-wheel drive) en sportmodus. In die laatste stand werken alle motoren samen voor maximale prestaties. In de AWD-stand springt de achterste elektromotor bij voor maximale grip. In hybride-modus werken de elektromotor en de benzinemotor samen om te komen tot een mix van veel souplesse en weinig verbruik.

Omdat dit een plug-inhybride is, is een volledig elektrische modus beschikbaar. Dan rijdt de Grandland X als een elektrische auto. Dat betekent ongekende souplesse en moeiteloos presteren. Bovendien is de Grandland X Hybrid4 uitzonderlijk stil, stiller zelfs dan de meeste volledig elektrische auto's! Tot zo'n 120 km/u is simpelweg niets van de aandrijving of de banden hoorbaar en is alleen een lichte windruis waarneembaar.

Wanneer wordt gemeten volgens de zogenaamde WLTP-methode kan de Hybrid4 59 km volledig elektrisch afleggen. Tijdens de testrit kon op een licht klimmend parcours bij zeer lage temperaturen en met gebruik van de verwarming 41 km worden afgelegd op een volle accu. Daarna wordt automatisch voor de hybride-modus gekozen en vullen de elektromotor en benzinemotor elkaar aan. Dit gaat zonder schokken of lawaai, maar het verschil met de volledige elektrische modus is overduidelijk.

„Deze combinatie van een benzine- en een elektromotor biedt in de praktijk alleen maar voordelen“

Prestaties en verbruik

Naast comfort biedt de Hybrid4 ook spanning en sensatie. Wanneer wordt gekozen voor een sportstand, is nog steeds niet direct merkbaar waartoe de auto in staat is. Nog steeds is de reactie op het gaspedaal goedmoedig en rustig. Alleen wanneer het gaspedaal volledig wordt ingetrapt en het mechaniek enige bedenktijd wordt gegund, levert deze ruime gezinsauto sportwagenprestaties! De sprint van 0 naar 100 km wordt geklaard in 7 seconden. Veel indrukwekkender zijn de tussenacceleraties op de snelweg. Vanaf 140 km/u accelereert de Grandland X zelfs gretiger dan menig sportcoupe vanaf 80 km/u!

Hoe zuinig de Grandland X Hybrid4 is, is afhankelijk van hoe vaak geladen wordt. Wie de accu iedere 40 km laadt, komt op een verbruik van nul uit. Op een veeleisende route van zo'n 200 km door de sneeuw kwam het gemiddelde met 1 keer opladen bij aanvang van de rit uit op 7.7 liter per 100 km.

Weggedrag

Helaas strookt het weggedrag niet met het karakter van de motor. Terwijl de hybride-aandrijflijn alles van ultieme souplesse tot machtige motorslagen kan uitdelen, is de besturing altijd licht en gevoelloos. Ondanks het lage zwaartepunt, zorgt de hoge bouw ervoor dat de Grandland X toch iets overhelt in de bocht. Dit geeft een minder vertrouwenwekkend gevoel en dwingt bijna af dat de bestuurder altijd kiest voor een kalme en vloeiende rijstijl. Minder leuk voor de chauffeur, maar misschien wel zo prettig voor de passagiers. Dit blijft immers een gezinsauto, ook met het uiterlijk van een terreinwagen en de prestaties van een sportwagen.

Conclusie

De "Opel Grandland X Hybrid4" is een bijzondere gezinsauto. Dat is op de eerste plaats te danken aan het uiterlijk. Het familiebusje van weleer heeft steeds meer de stoere uitstraling van een terreinwagen gekregen. Dit is echter wat alle autofabrikanten doen, Opel gaat op dit gebied slechts goed mee met de trend.

Opel onderscheidt zich van de massa door de Grandland X aan te bieden als plug-inhybride. Deze combinatie van een benzine- en een elektromotor biedt in de praktijk alleen maar voordelen. In de geheel elektrische modus is de Grandland X uitzonderlijk stil, terwijl de elektromotor meer souplesse biedt dan de beste verbrandinsmotor. Wanneer de beide motoren samenwerken heeft de Grandland X een groter bereik dan de doorsnee elektrische auto. Daarnaast kan worden gekozen voor vierwielaandrijving voor gebruik in licht terrein of kunnen de motoren samenwerken om prestaties van sportwagenniveau te bieden.

Ook niet onbelangrijk voor een gezinsauto: dit is de zuinigste versie van de Grandland X met de laagste CO2-uitstoot. Als dat niet koel is?