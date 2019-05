Autotest | De SUV is het meest verkochte type auto van dit moment. De middelgrote SUV is daarvan logischerwijs weer het meest populair. Recht in het hart van dit fel bevochten segment introduceert Lexus nu de "UX 250h". Lexus wil zich van de vele concurrenten onderscheiden met eigenzinnige vormgeving en uitgesproken rijeigenschappen. Weet de UX het hart van de bestuurder te veroveren?

Eerst iets rechtzetten. De UX (Urban eXplorer) is geen SUV, maar een crossover. Dat wil zeggen dat de UX meer een hoge personenauto is dan een luxe terreinauto. Daarmee onderscheidt Lexus zich meteen van de concurrentie. Daarbij: in plaats van een avontuurlijk karakter, kiest Lexus voor een sportief karakter.

Dat geldt helemaal voor de hier gereden "F-Sport"-uitvoering. De F-Sport onderscheidt zich van de meer luxueuze versies van de UX met een grille met gaaspatroon en grote luchtinlaten aan weerszijden van de voorbumper. Daarmee ziet deze versie er breder en nog imposanter uit.

Ruimte

Terwijl de reguliere UX aan de binnenkant warme kleuren en zachte materialen gebruikt, is voor deze F-Sport gekozen voor donkere tinten en leder. De sportstoelen hebben een diepe zit (niet geschikt voor ieder postuur) en samen met het hoge dashboard geeft dat meer de zit van een coupé dan die van een SUV. Uiteraard zijn de stoelen in hoogte verstelbaar, maar omdat het stuurwiel slechts beperkt in hoogte verstelbaar is, wordt de bestuurder welhaast tot een lage zit gedwongen. Ondanks de diepe zit is de motorkap vanaf de bestuurdersstoel zichtbaar en dat is voor velen een zinvol oriëntatiepunt. Wie een groots en machtig gevoel zoekt, zal zich niet thuis voelen in de UX. Wie zich prettig voelt bij een hoge instap en toch een geborgen gevoel, is al verkocht bij het proefzitten.

De ruimte achterin is matig. Met enige goede wil passen er twee volwassenen achterin als er twee volwassenen voorin zitten, maar ze schampen met de knieën de (zachte) achterzijde van de voorstoelen.

Uitrusting

Bovenop de stuurkolom zijn twee grote draaiknoppen te vinden. Eén om de rijmodus te kiezen (sportief, comfortabel, economisch) en één om het ESP in en uit te schakelen. Deze draaiknoppen zijn overgenomen van Lexus' supersportwagen: de LFA. Nog zo'n element dat niet nuttig, maar wel heel mooi is: de klokken achter het stuurwiel bestaan uit twee lagen. Na het starten van de motor beweegt een ronde klok over het onderliggende beeldscherm heen om ruimte te maken voor de weergave van de boordcomputer.

Net als bij iedere andere Lexus prijkt centraal op het dashboard een analoog klokje. Daarnaast is een laag maar breed beeldscherm te vinden voor het infotainment-systeem. Dit laatste wordt bediend met een touchpad en dat is ronduit onhandig. Thuis, met een laptop op het bureau vraagt het al enige behendigheid om een muispijltje met een touchpad te besturen, maar in een rijdende auto is het bijna gevaarlijk. Lexus blijft deze bediening eigenwijs toepassen, en het blijft onhandig. Juist wel heel handig is de nieuwe bediening van het audiosysteem met kleine knoppen op de middentunnel, precies waar de pols rust.

Het infotainment-systeem biedt alle functies die verwacht mogen worden, maar in vergelijking met de concurrentie ontbreekt het aan slimmigheden waardoor het sneller reageert of makkelijker werkt. Lexus belooft inmiddels beterschap en heeft een systeem met Internet-verbinding aangekondigd, zodat updates kunnen worden uitgevoerd zonder de dealer te bezoeken.

De UX is standaard voorzien van alle semi-zelfrijdende functies die anno 2019 mogen worden verwacht. De UX kan automatisch afstand houden, remmen voor gevaar (mensen, auto's en fietsers), kleine stuurcorrecties uitvoeren, verkeersborden lezen en waarschuwen voor vermoeidheid. Al deze functies werken naar behoren en verstoren het rijplezier niet.

„de bestuurder voelt de auto als vanzelf goed aan en dat zorgt voor meer vetrouwen en rijplezier“

Hybride

Iedere Lexus UX, ongeacht of dit een sportieve of luxueuze uitvoering is, is voorzien van dezelfde hybride-aandrijving. De enige keuze bestaat uit twee- of vierwielaandrijving. Wanneer wordt gekozen voor deze laatste ("E-Four") wordt een extra elektromotor op de achteras geplaatst. Deze zorgt niet voor extra vermogen, maar heeft puur tot doel om het weggedrag onder extreme (weers)omstandigheden te verbeteren.

Lexus kiest voor een hybride-systeem zonder stekker. Tijdens remmen of uitrollen wordt bewegingsenergie omgezet in elektriciteit en daarmee wordt de elektromotor aangedreven. De benzinemotor maakt gebruik van een zogenaamde "Atkinson"-cyclus. Dit maakt de motor bovengemiddeld zuinig (41% efficiency), maar zorgt voor matige prestaties en een minder levendig karakter. Dankzij de aanvulling van de elektromotor is echter nooit iets merkbaar van het spaarzame karakter van de benzinemotor. Beide motoren werken zo goed samen, dat de bestuurder nooit merkt wanneer welke motor daadwerkelijk de wielen aandrijft.

De prestaties van deze 184 pk / 190 Nm sterke "UX 250h" zijn goed, de manier waarop ze worden neergezet is echter anders dan anders. Tussen het moment van gasgeven, toeren maken en daadwerkelijk accelereren zit enige vertraging. Daardoor is de bestuurder geneigd nog meer gas te geven en daarom is het lastig om ook daadwerkelijk zuinig te rijden met de UX. Alleen een uitermate gelaten rijstijl resulteert in een laag verbruik, maar daar nodigt deze verder zo sportieve auto juist niet toe uit.

Weggedrag

De eerder genoemde diepe zit is wat vreemdsoortig, maar dient een doel. In de UX is het zwaartepunt zo laag mogelijk gehouden (om exact te zijn: 594 mm boven het wegdek) en vervolgens is het geconcentreerd rond het zitvlak van de bestuurder. Op die manier heeft de chauffeur het best mogelijke gevoel met de auto. Door een deel van het plaatwerk niet van ijzer maar van aluminium te maken, kon 27 kg worden bespaard. Dat zorgt voor een levendiger weggedrag en een lager verbruik. De stuurkolom is met twee extra verstevigingsbalken aan het chassis bevestigd voor een extra direct stuurgedrag. Tenslotte is de motor extra smal gemaakt, zodat de wielen ver kunnen insturen voor een kleine draaicirkel (10.4 meter).

Alleen de F-Sport uitvoering is te voorzien van adaptieve variabele suspensie (AVS). Afhankelijk van de gekozen rijmodus is het weggedrag daarmee extra comfortabel of juist meer dynamisch. Wanneer voor de automatische stand gekozen wordt, leest de computer het wegdek en kunnen tot 10.000 keer per seconde kleine aanpassingen aan de afstemming worden gemaakt (met de nadruk op sportiviteit).

Het resultaat van al deze techniek is niet dat de UX messcherp stuurt of uitdaagt tot snel bochtenwerk. Ook voelt de UX niet lichtvoetig of wendbaar, maar juist solide en stabiel. Uiteindelijk is vooral te merken dat de UX met heel veel gemak presteert. Dit is daarom het type auto waarmee de bestuurder menigeen zoek rijdt, zonder dat zelf te merken.

Conclusie

Wie een grote, machtige SUV zoekt heeft aan de nieuwe Lexus UX geen goede kandidaat. Wie juist een compacte SUV zoekt die ook nog eens een bovengemiddeld sportief karakter heeft, hoeft niet verder te zoeken dan de Lexus UX. De rijeigenschappen van de F-Sport uitvoering zijn uitstekend, met een stevig onderstel en alerte reactie op de besturing. Nog belangrijker: de bestuurder voelt de auto als vanzelf goed aan en dat zorgt voor meer vetrouwen en rijplezier.

Om nog meer op het gevoel in te spelen, kiest Lexus voor een uitgesproken vormgeving en een unieke zithouting. Tegelijkertijd is de UX een verstandige keuze dankzij de hybride aandrijving. Die zorgt voor prima prestaties bij een relatief laag verbruik. Weet de UX daarmee het hart te veroveren? Absoluut!