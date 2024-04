Uiterlijk, daar draait het allemaal om bij het nieuwe Smart. De nieuwe modellen van Smart zijn niet langer eigenzinnige stadsautootjes, maar middelgrote SUV's. Om zich te onderscheiden van de vele andere middelgrote SUV's, inclusief die van het eigen moederbedrijf (Volvo XC40, Volvo C40, Lynk & Co 01, Polestar 2), is heel veel werk gemaakt van de vormgeving. De Smart #3 houdt het midden tussen een SUV en een coupé, waarbij het vloeiende lijnenspel voor een unieke verschijning zorgt. Dankzij verzonken deurgrepen worden het lijnenspel en de luchtstroom rond de auto niet verstoord. De hier getoonde velgen versterken de uitstraling en zorgen eveneens voor een betere stroomlijn. Tijdens de testperiode mocht de testrijder meer dan eens spontane complimenten van voorbijgangers in ontvangst nemen, dus het ontwerp valt in de smaak bij het publiek!

Ruimte

Wat de buitenstaander niet direct ziet is de fraaie cabine. Ook hier voeren vloeiende lijnen de boventoon, maar nu afgewisseld met fraaie materialen en bijzondere kleuren. Vanwege de lage daklijn is de zit lager dan in de technisch identieke Smart #1. Dankzij de lage zit zijn de hoofd- en beenruimte zowel voor- als achterin desondanks goed. De in de voorstoelen geïntegreerde hoofdsteunen zijn hoog genoeg om daadwerkelijk bij te dragen aan de veiligheid. Een glazen dak dat 98% dimmend is, is standaard.

De bagageruimte is niet hoog, maar wel heel diep. De kofferruimte is bereikbaar via een elektrisch bedienbare achterklep die wordt bediend door, heel "slim", in het hart van de "a" van het "smart"-logo te drukken. Een veeg met de voet onder de achterbumper volstaat eveneens.

Uitrusting

Nog meer uiterlijk vertoon komt van het centrale beeldscherm, waarop met afstand de mooiste "graphics" van dit moment zijn te zien. Ieder model van Smart heeft een eigen dier als avatar, dat in de boordcomputer lijkt te leven. Voor de #3 is dat een cheeta, die beweegt, om zich heen kijkt en rondloopt. Echter, het blijft bij animaties en presentaties. De functionaliteit van Smart's audio-, communicatie- en navigatiesysteem is slechts gemiddeld. Het audiosysteem van Beats klinkt verdienstelijk, maar kwalificeert zeker niet als "hifi".

Informatie voor de bestuurder wordt getoond op een beeldscherm achter het stuurwiel en op een head-up display. Terwijl het beeldscherm achter het stuur klein en slank is, is het head-up display juist zeer groot. Bovendien is de weergave in kleur en dat is ongebruikelijk. De indeling en de getoonde symbolen vragen enige gewenning. Zo was lange tijd onduidelijk dat de dansende oranje balken niets met de muziek te maken hebben, maar wijzen op objecten in de dodehoek.

„De auto ziet er niet alleen goed uit, maar rijdt ook zo“

Om aan de eisen van de Europese Unie voor 2024 te voldoen, kijkt de computer met de bestuurder mee. Tevens houdt een camera de ogen van de bestuurder in de gaten en klinkt een waarschuwing wanneer de chauffeur om zich heen kijkt of te lang met de boordcomputer bezig is. Bij te hard rijden, te dicht op een andere auto rijden of zelfs te snel van baan wisselen klinken waarschuwingen. Dankzij de subtiele geluiden zijn deze als minder storend ervaren dan in andere auto's.

Toch is zijn er kritiekpunten: de weergave van Apple CarPlay liep meer dan eens vast (bedienen via de iPhone kon nog wel, via het beeldscherm van de auto niet) en de beloofde slimme assistent heeft nooit gewerkt (ondanks het herhaald accepteren van algemene voorwaarden en gebruik van de microfoon). De adaptieve cruise-control remt en accelereert zenuwachtig om exact de gewenste snelheid aan te houden. Ook de stuurhulp maakt steeds kleine correcties, met als gevolg dat de auto onrustig stuitert tussen de belijning op het wegdek. Kortom: het ontbreekt de computer aan verkeersinzicht om even soepel te kunnen rijden als een mens.

Elektrische auto

Smart was onder leiding van Mercedes-Benz al een volledig elektrisch merk en Geely zet die koers voort. Afhankelijk van de gekozen uitvoering heeft de batterij een capaciteit van 49 kWh of 66 kWh. De testauto is voorzien van die laatste en kan onder ongunstige weersomstandigheden ruim 400 km afleggen op een volle accu (fabrieksopgave: 455 km). Het verbruik varieerde van 14 tot 17 kWh per 100 km en dat is steevast zuiniger dan Smart belooft!

Helaas verliep het snelladen juist veel minder snel dan beloofd. Bij wederom ongunstig weer kwam de laadsnelheid niet hoger dan 56 kW (300 kW lader, niet gedeeld met ander voertuig, 30% lading resterend), terwijl de folder 150 kW belooft. Een kleine troost: tijdens het laden toont de #3 lekker veel informatie over het proces.

Dankzij vele instellingen kan de #3 zich gedragen als een conventionele auto, waarbij de reactie op het stroompedaal terughoudend is en de auto uitrolt bij het loslaten ervan. Indien gewenst kan de #3 alle voordelen van elektrisch rijden benutten met bliksemsnelle acceleraties (sportstand) en rijden met één pedaal ("e-pedal", waarbij loslaten resulteert in remmen en tevens energie terugwinnen). Ook heel fijn: de #3 hoeft niet te worden gestart. De auto gaat "aan" bij het inschakelen van "drive" en schakelt uit wanneer de bestuurder uitstapt en wegloopt.

Ongeacht de gekozen modus zijn de prestaties van de 272 pk / 343 Nm sterke elektromotor prima. Uiteraard doet deze elektrische auto zijn werk in stilte.

Rijeigenschappen

De #3 is bedoeld als de sportieve variant van de Smart #1 en daarom is gekozen voor een iets steviger onderstel. Dat vertaalt zich samen met de iets lagere zit in een iets dynamischer en levendiger karakter. Bovendien rijdt de #3 dankzij deze aanpassingen net even anders dan de vele andere auto's die op hetzelfde platform staan.

Conclusie

Welke rol krijgt Smart binnen het Geely concern? Dat van een premium-merk, waarbij vormgeving en beleving voorop staan. Smart kan ook niet anders, want het deelt componenten met andere merken van Geely (Volvo, Polestar, Lynk & Co) en dus is radicale innovatie zoals onder Mercedes-Benz onmogelijk geworden.

De #3 weet zijn rol als life-style auto met glans te vervullen. De auto ziet er niet alleen goed uit, maar rijdt ook zo. Dat gevoel wordt versterkt door de fraaie opzet van de cabine en zelfs de "graphics" op de beeldschermen. Smart benut alle voordelen die elektrisch rijden biedt, van snelle acceleraties tot rijden met één pedaal.

Kortom: voorheen was Smart begeerlijk om het gedurfde concept en de eenvoud. Voortaan is Smart begeerlijk om de bijzonder vormgegeven elektrische auto's. Zo krijgt een oude naam een nieuwe lading.