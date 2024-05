De aanpassingen voor modeljaar 2024 zijn ingegeven door de Europese Unie, die nieuwe eisen stelt aan auto's. Echter, Lexus heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om de UX ("Urban X-over") helemaal door te lopen en op alle punten te verfijnen.

En daar is aan de buitenkant helemaal niets van te zien! Wel is er een nieuwe kleur leverbaar (helaas niet beschikbaar voor deze test, dus niet getoond) en is er een tweede "bi-tone" optie. Voorheen was bij deze tweekleurige optie alleen het dak in het zwart uitgevoerd. Voortaan kunnen ook de b-stijl (balk tussen voorruiten) en c-stijl (balk tussen de achterste zijruit en de achterklep) in het zwart worden uitgevoerd, zoals te zien op de testauto. Daarmee krijgt de UX de uitstraling van een SUV-coupé en zulk uiterlijk vertoon hoort bij een premium product.

Ruimte

Hoe "premium" het interieur er uitziet, is sterk afhankelijk van de gekozen uitvoering. De stoelen zijn naar keuze bekleed met stof, vegan leder of dierlijk leder. De testauto heeft echter een zwart en grijs interieur. Hoe mooi de materialen (Japans "washi" papier op het dashboard) ook zijn en hoe fraai de afwerking ook is, de uitstraling is dan sober. Kies daarom voor een van de nieuwe versies met een beige interieur (wederom: niet beschikbaar voor de test, dus niet getoond).

Zoals het hoort bij een SUV, is de instap eenvoudig en is de zit hoog. Echter, de UX nodigt uit tot een actieve zithouding, als bij een sportwagen, voor een optimale controle over de auto. De UX biedt zelfs het geborgen gevoel van een sportieve auto. De ruimte voorin is goed, maar afhankelijk van het postuur van de bestuurder kan de middentunnel hinderlijk tegen de knie drukken. De ruimte achterin is net voldoende voor volwassenen.

Uitrusting

Zoals eerder aangegeven, schrijft de Europese Unie voor dat alle nieuwe auto's vanaf 2024 zijn voorzien van uitgebreide veiligheidsvoorzieningen. Daarom is ook de UX voorzien van camera's en sensoren die met de bestuurder meekijken en waarschuwen bij iedere fout of slordigheid. Lexus kiest daarbij voor beschaafde geluiden, waardoor de drang om de systemen uit te schakelen minder is en ze dus per saldo effectiever zijn. Wel viel op dat de camera die de ogen van de bestuurder in de gaten houdt erg streng is. Als de bestuurder ook maar even om zich heen kijkt klinkt een waarschuwing.

„De Lexus UX onderscheidt zich met een Japans karakter dat organische vormen en verfijnde techniek combineert“

Een nieuwe veiligheidsvoorziening is "Proactive Drive Assist", dat het gedrag van voetgangers en fietsers probeert te voorspellen en waarschuwt als deze zullen gaan oversteken. Safe Exit Assist voorkomt dat de portieren kunnen worden geopend als een voertuig (dus geen voetganger!) van achteren nadert.

Het audio-, communicatie- en navigatiesysteem krijgt een nieuw beeldscherm dat 12.3 inch meet. Dankzij deze royale maat is het makkelijk af te lezen. Bovendien is de UX voorzien van Lexus' laatste software, inclusief spraakgestuurde assistent. Deze laatste is echter niet voorzien van kunstmatige intelligentie of een internet-verbinding. De functionaliteit beperkt zich daarom tot bediening van het klimaatcontrolesysteem en het navigatiesysteem. Een favoriet van de redactie blijft het audiosysteem van Mark Levinson, dat een krachtig en helder geluid heeft voor vele uren luisterplezier. Dankzij meer en betere geluidsisolatie is de UX bovendien stiller geworden, zodat nog meer van de muziek kan worden genoten.

Elektrische auto: UX 300e

De elektrisch aangedreven UX 300e krijgt voor modeljaar 2024 een verbeterde batterij die 15 kg lichter is en sneller kan worden opgeladen. Echter, de typische Japanse ChaDeMo-stekker is gebleven . Er is simpelweg te weinig ruimte voor de grotere CCS-stekker en ook achter het koetswerk is geen plek voor de dragende constructie voor een zwaardere Europese stekker. De omvormer kan zou het grotere vermogen van een Europese lader niet kunnen benutten. Dit alles betekent dat de UX 300e bij de meeste snelladers in Europa niet terecht kan. Dit wordt niet goedgemaakt met een concurrerend prijskaartje en daarom is de hybride de logische keuze.

Hybride: UX 300h

Die hybride is bovendien helemaal nieuw. Voortaan is de UX vervangen door Lexus' vijfde generatie hybride aandrijflijn. Deze levert meer vermogen (199 i.p.v. 184 pk) en daarom is de type-aanduiding aangepast van "250h" naar "300h". Voortaan is het aandeel van de elektromotor groter en dat is vanaf de start te merken, want de UX 300h komt soepel en daadkrachtig van de plek. Indien geprovoceerd, zijn de prestaties prima, waarbij kortstondig een passend diep motorgeluid hoorbaar is.

Voor wie nog meer wil is er een vierwielaangedreven versie ("e-Four") leverbaar, die dankzij een tweede elektromotor merkbaar sneller reageert en beter doorbijt. Wees echter gewaarschuwd: de standaard versie levert ruim voldoende vermogen en wie eenmaal heeft geproefd van de geneugten van de vierwielaandrijver wordt verleidt tot een meer dan sportieve rijstijl.

Een testrit over een traject met veel binnenwegen en stadsverkeer was goed voor een verbruik van 5.2 liter per 100 km. Dankzij het vele starten en stoppen kwam de hybride-techniek hier optimaal tot zijn recht. Omgekeerd kostte een rit met voornamelijk snelwegen (weinig kans om de accu bij te laden, dus geen gratis stroom voor de elektromotor) 6.2 liter per 100 km.

Rijeigenschappen

Voortaan zijn er twee sportieve uitvoeringen: de "F-Sport Design" en "F-Sport Line". De eerste heeft alleen een sportieve aankleding. De tweede heeft een aangepast onderstel om daadwerkelijk tot een sportiever karakter te komen. Toch zitten de verschillen in de details. Alleen wanneer uitgesproken "dynamisch" wordt gereden, of wanneer juist op zeer slecht wegdek wordt gereden, komt het variabele onderstel van de F-Sport Line tot zijn recht. In de regel biedt het standaard onderstel al ruim voldoende comfort en dynamiek.

Daarbij is de UX een echte Lexus: het geheim zit niet in een hard of zacht onderstel, maar in exacte bediening en goede communicatie met de bestuurder. Het is daarom niet noodzakelijk om hard te rijden om te kunnen genieten van de techniek van de UX. Dankzij de hoge mate van verfijning is altijd merkbaar dat de UX veel meer dan een doorsnee product is.

Conclusie

De Lexus UX is aangepast voor modeljaar 2024. Bij de UX draait alles om verfijning en daarom is de auto voornamelijk onderhuids aangepast. Naast de verplichte nieuwe veiligheidsvoorzieningen krijgt de UX een moderne uitrusting om de vergelijking aan te kunnen met concurrenten van recentere datum. De verbeterde geluidsisolatie is als de meest waardevolle verbetering ervaren.

Daarnaast is de nieuwe hybride aandrijflijn een echte aanwinst. Deze levert betere prestaties bij een lager verbruik. Daarbij geeft de hybride meer rust dan voorheen dankzij een groter aandeel van de elektromotor.

Bovenstaande zaken zijn echter ook te vinden in een gewone Toyota, het moederbedrijf van Lexus. Het grote verschil zit in de mate van verfijning en in het uitgesproken karakter. Een doorsnee product moet de grootst mogelijke doelgroep aanspreken. De Lexus UX onderscheidt zich met een Japans karakter dat organische vormen en verfijnde techniek combineert. Alle technische en visuele aanpassingen zijn daarom met twee woorden samen te vatten: meer karakter.