Het slimme concept van de geheel elektrisch aangedreven Mazda MX-30 zit in de batterij. Voor de meeste fabrikanten van elektrische auto's geldt dat een batterij met een grotere capaciteit beter is. Immers, meer capaciteit betekent een groter bereik en meer vermogen voor de motor. Het betekent echter ook meer gewicht, meer kosten en meer milieubelasting tijdens de productie van de auto.

Omdat auto's met een verbrandingsmotor in de regel minstens 400 km kunnen afleggen voordat er opnieuw getankt moet worden, verwachten automobilisten eenzelfde actieradius van hun elektrische auto. Maar... de meeste ritten zijn veel korter dan 400 km! Voor een grote batterij wordt echter iedere dag betaald, zowel in de vorm van de aanschafprijs van de auto als het gewicht.

Daarom kiest Mazda doelbewust voor een accu met bescheiden capaciteit. Dat komt de rijeigenschappen, het milieu en de prijs ten goede. Tot zover de theorie.

De praktijk: ruimte en uitrusting

Ook achter de vormgeving zit een ongebruikelijk concept. De MX-30 is een mix van SUV, coupé en gezinsauto. Van de SUV heeft de MX-30 de hoge bouw om eenvoudig batterijen in de vloer te kunnen verwerken. Van een coupé heeft de MX-30 de aflopende daklijn en het driedeurs koetswerk. Dat wil zeggen: de MX-30 oogt als een driedeurs, maar heeft in feite achterportieren die tegen de rijrichting in openen. Door het ontbreken van een B-stijl (balk tussen de voor- en achterdeuren) kunnen de achterportieren veel kleiner zijn, terwijl de instap naar achteren uitstekend is. Deze opzet maakt onder andere het monteren van kinderzitjes veel eenvoudiger.

In het interieur maakt Mazda waar mogelijk gebruik van gerecycleerde materialen, waarvan kurk in het dashboard het meest opvallend is. In vergelijking met andere compacte gezinsauto's valt de MX-30 positief op door de mooie materialen en hoogwaardige afwerking. Mede dankzij de slimme opzet van de cabine is de ruimte bovengemiddeld goed.

„wat de MX-30 uniek maakt is het concept en daar kan logischerwijs weinig aan worden veranderd“

De bagageruimte is gemiddeld groot. Ondanks het feit dat er heel veel loze ruimte is onder de motorkap, heeft de MX-30 geen tweede bagageruimte voorin. Goed om te weten: vanaf modeljaar 2023 kan een trekhaak worden gemonteerd waarop een fietsdrager van maximaal 75 kg kan worden gemonteerd. De MX-30 kan/mag geen aanhanger trekken.

De uitrusting is luxueus en tegelijkertijd behoudend. Zo gaat Mazda niet mee in de trends van minimalisme, slimme spraakgestuurde assistenten, augmented reality, zelfrijdende functies of apps. Het audio-, communicatie- en navigatiesysteem lijkt zelfs van een voorgaande generatie te zijn. Om een bestemming in te voeren moeten met een draaiknop letters worden geselecteerd die in een cirkel worden getoond. Het door Bose verzorgde audiosysteem klinkt bombastisch en vermoeiend terwijl detail ontbreekt. Wel heel prettig: Apple CarPlay en Android Auto worden ondersteund, zodat de smartphone van de bestuurder dienst kan doen als brein van de auto.

De praktijk: bereik

Zoals eerder aangegeven heeft de MX-30 een batterij met een relatief kleine capaciteit. Daarom bedraagt de actieradius met volledig geladen accu 190 km. Tijdens de week dat de MX-30 bij de redactie op bezoek was, was dat steeds voldoende, zeker omdat iedere dag met een volle accu begon. En daarin zit het eerste probleem met het concept van Mazda: een elektrische auto met groot bereik hoeft niet iedere dag te worden geladen, terwijl de MX-30 welhaast een eigen lader vereist.

Tijdens de testperiode kon steeds op iedere bestemming worden bijgeladen, maar wanneer dat niet kan (lader bezet / defect) moet voor ritten langer dan 95 km (= 190 km / 2) onderweg worden gestopt bij een snellader. Daar wist de testauto een snelheid van maximaal 50 kW te bereiken (was 40 kW voor facelift). In absolute zin is dat traag, maar gezien de bescheiden accucapaciteit is dat acceptabel. Dankzij de facelift voor modeljaar 2023 kan de MX-30 nu met 3 fasen en 11 kW opladen bij een publiek laadpunt.

De prestaties van de MX-30 zijn ruim voldoende. Zoals gebruikelijk bij een elektrische auto is de souplesse veel beter dan die van een verbrandingsmotor en doet de krachtbron zijn werk in stilte. Met een testverbruik van 16.8 kWh per 100 km is de testauto gemiddeld zuinig.

Weggedrag

Mazda belooft bij alle modellen dat de auto is gemaakt als "verlengstuk van de mens" en dat auto en bestuurder elkaar aanvoelen als "man en paard". Al die zaken klinken aanvankelijk als fantasierijke marketingpraat, maar in de praktijk zit hier wel degelijk een kern van waarheid in.

Wat direct opvalt is hoe mooi en moeiteloos de MX-30 rolt. Daarbij is het gevoel in het stuurwiel zeer goed. De MX-30 "schreeuwt" niet naar de bestuurder zoals een sportwagen, maar dankzij de verfijning in het onderstel en de besturing voelt de bestuurder toch als vanzelf aan waartoe de auto in staat is. Op hoge snelheid helt de MX-30 duidelijk meer over dan een gemiddelde auto. Op lage snelheid is de MX-30 juist stabiel, wendbaar en lenig. Daarom krijgt de bestuurder al snel veel vertrouwen in de auto en laat de MX-30 zich uiterst ontspannen rijden.

Conclusie

De Mazda MX-30 is vernieuwd voor modeljaar 2023. Dat brengt de nodige verbeteringen met zich mee. Echter: wat de MX-30 uniek maakt is het concept en daar kan logischerwijs weinig aan worden veranderd. De MX-30 gaat uit van korte, dagelijkse ritten en daarom volstaat een "kleine" batterij, wat resulteert in betere rijeigenschappen en minder milieubelasting. Dat concept kan succesvol zijn als de eigenaar een eigen lader heeft om iedere dag met een volle batterij te beginnen.

Het belangrijkste is echter: de capaciteit van de batterij bepaalt de prijs van een elektrische auto en dus zou de MX-30 heel voordelig moeten zijn. Dat was en is ook na de verjongingskuur voor modeljaar 2023 niet het geval. Bovendien zijn er sinds de introductie van de MX-30 in 2020 steeds meer steeds scherper geprijsde elektrische auto's op de markt verschenen, waardoor de MX-30 duurder lijkt dan ooit tevoren.

Mazda stelt dat de hoge prijs mede wordt verklaard door het hoogwaardige interieur en het verfijnde onderstel. Hoe verfijnd en uniek deze Mazda ook is: de concurrentie zit ook niet stil en daarom blijft de MX-30 helaas niet meer dan een uitgekiend concept dat slechts bij een kleine doelgroep past.