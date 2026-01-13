Als de vormgevers hun werk goed hebben gedaan, is niet direct duidelijk welke auto's onderhuids aan elkaar gelijk zijn. Technisch gezien is de Lynk & Co 02 gelijk aan modellen van Volvo en Zeekr. Wanneer naar die laatste wordt gekeken, hebben de vormgevers gefaald, want de gelijkenis tussen de Lynk & Co 02 en Zeekr X is groot. Deze twee Chinees-Zweedse modellen verschillen echter wel in prijs, waardoor ze toch verschillende kopers aanspreken.

In vergelijking met Volvo heeft Lynk & Co zeker wel een eigen stijl en karakter. Volvo richt zich traditioneel op gezinnen en legt daarom de nadruk op degelijkheid en veiligheid. Lynk & Co wil daarentegen levensgenieters en innovators aanspreken die nieuwe merken niet schuwen, maar zelfs als een interessante nieuwe kans zien.

De 02 houdt het midden tussen een cross-over en een coupé en onderscheidt zich daarom ook van SUV's van niet-gerelateerde merken. De koplampen liggen hoog op de neus, terwijl de scherpe lijnen voor dynamiek zorgen. Dankzij zwarte onderbumpers en stootranden lijkt de 02 minder hoog en dat komt de beoogde "cross-over"-uitstraling ten goede. De lichtblauwe kleur staat de testauto goed en zorgt voor een sportief karakter. Net zoals veel andere elektrische auto's heeft de 02 verzonken deurgrepen om de stroomlijn te verbeteren. Echter, de testauto had een vreemd probleem: de deurhendels vroegen veel kracht om te ontgrendelen.

Ruimte

De cabine is minimalistisch en modern, met een minimum aan knoppen en de nadruk op beeldschermen. Accenten in fluorescerende kleuren en kuipvormige stoelen zorgen voor het beloofde sportieve element. De gebruikte materialen en texturen geven een gevoel van hoge kwaliteit.

De voorstoelen zijn lekker groot. Daarbij valt op dat de hoofdsteunen het hoofd niet alleen ondersteunen, maar zelfs omarmen en dat is als heel aangenaam ervaren. De ruimte achterin is voldoende, maar toch zitten kinderen hier minder goed. De zo fraaie opgaande lijn in de achterportieren vermindert namelijk het zicht voor hen. Daarbij is het zicht voor de bestuurder minder wanneer deze over de schouder kijkt bij het wisselen van rijstrook of het verlaten van een rotonde.

„Lynk & Co maakt van een brave gezinsauto een eigenzinnige cross-over“

De laadvloer van de bagageruimte kan op twee niveaus worden geplaatst. Met de laadvloer op de hoogste stand is de tildrempel nihil, maar de bagageruimte beperkt. In de lage stand is veel meer bagageruimte beschikbaar, maar moet deze over een drempel worden getild. Onder de motorkap is een kleine extra bergruimte te vinden ("frunk"). Deze biedt net voldoende plek voor bijvoorbeeld de laadkabels. Tussen de voorstoelen is een middentunnel te vinden die vouwt, opklapt en schuift. Op die manier kan de bergruimte in de cabine worden aangepast aan de situatie en dat is heel slim bedacht.

Uitrusting

De 02 is voorzien van alle luxe die mag worden verwacht voor dit prijskaartje. Het infotainment-systeem is een geval apart. Het werkt goed en makkelijk, maar de vraag is hoe lang. Het is namelijk gebaseerd op een sterk verouderde versie (11) van Android en dus zullen vroeg of laat applicaties dienst weigeren. Omdat Lynk & Co zelf een laag bovenop Android heeft gebouwd, is er geen Google-account vereist om de auto te laten functioneren en dat komt de privacy ten goede. Net als veel andere autofabrikanten doet ook Lynk & Co een beroep op de expertise van Harman / Kardon voor het audiosysteem. Omdat dit een zeer populaire toeleverancier is, is de geluidskwaliteit als gemiddeld ervaren.

Op het gebied van actieve veiligheid slaat Lynk & Co de plank mis. De goedbedoelde assistenten zijn veel te scherp afgesteld, waardoor ze bij iedere slordigheid alarm slaan. Alleen wanneer langzaam wordt gereden op een lege weg en de bestuurder strak voor zich uitkijkt, zal het systeem zwijgen. In het dagelijks verkeer klinken echter meerdere waarschuwingen per minuut en dit is zo intens dat het niet overbodig is de psychiater onder een sneltoets van de telefoon te zetten om na iedere rit geestelijke bijstand te kunnen vragen. Uitschakelen kan uiteraard, maar vraagt zoveel stappen dat het het rijden juist minder veilig maakt. De adaptieve cruise-control werkt niet goed samen met de bestuurder. Het is daarom alles of niets: geheel zelf de auto besturen of alles uit handen geven. Andere autofabrikanten maken deze systemen accurater en/of zorgen voor meer speelruimte en Lynk & Co moet dat voorbeeld snel volgen middels een software-update.

Met het eerste model, de 01, zette Lynk & Co sterk in op autodelen en dat geldt ook voor de 02. Op de plek waar bij een conventionele auto het contactslot zit, zit in de 02 een lus. Door daaraan te trekken wordt een applicatie gestart waarmee kan worden gekozen om zelf te rijden of om de auto te verhuren. Tot voor kort zorgde Lynk & Co ook voor de verzekering en afhandeling van de betaling. Echter door misbruik in het verleden zijn deze voorzieningen vooralsnog bevroren.

Elektrische auto

De Lynk & Co 02 is beschikbaar in twee uitvoeringen die zich beide van dezelfde batterij en elektromotor bedienen. De batterij heeft een capaciteit van 66 kWh, waarmee de auto in theorie een bereik heeft van 435 km (10 km meer voor de "More"-uitvoering). De elektromotor levert maximaal 272 pk / 323 Nm. Daarmee biedt de 02 de razendsnelle acceleratie die kenmerkend is voor elektrische auto's. Aanvankelijk beschermt de Chinees-Zweedse fabrikant de bestuurder tegen zichzelf, maar wie het stroompedaal diep en resoluut intrapt kan rekenen op daadkrachtige en snelle tussenacceleraties.

Via het beeldscherm kan rijden met één pedaal worden geactiveerd. Dit is in de praktijk echter net geen rijden met één pedaal omdat de auto nooit helemaal tot stilstand komt bij het loslaten van het stroompedaal. Jammer. Desondanks wint de 02 veel energie terug bij het remmen op de motor en kwam het testverbruik zelfs lager uit dan de fabrieksopgave: 16.3 kWh / 100 km in de praktijk tegenover 17.1 kWh / 100 km volgens de brochure. Helaas was de testauto te kort op bezoek bij de redactie om de maximale laadsnelheid en daadwerkelijke actieradius te testen.

Weggedrag

Lynk & Co heeft het onderstel naar eigen zeggen zonder wijzigingen overgenomen van Volvo. Echter, de bandenkeuze is hier bepalend voor het karakter. De hier gereden "More"-versie staat op Continental-banden in de maat 245/45R20. De combinatie van zachte veren en banden met een lage wang zorgt voor comfort, terwijl het gevoel in de besturing goed is. Echter, kleine rimpels in het wegdek zijn duidelijk voelbaar en dat maakt de auto soms onrustig. In de stad valt een onhandig grote draaicirkel op. Bovendien laten de banden op open asfalt zo duidelijk van zich horen, dat deze elektrische auto niet stiller is dan een conventionele auto met verbrandingsmotor. Op glad asfalt is de 02 juist zeer stil, want de geluiden van de motor en rijwind zijn zo goed als onhoorbaar.

Conclusie

Het ontwikkelen van een nieuwe auto is uiterst kostbaar. Het wijzigen van een bestaande auto is echter eenvoudig en daarom kiezen diverse fabrikanten ervoor om dezelfde auto onder verschillende (merk)namen aan te bieden. Zo biedt de Chinees-Zweedse fabrikant "Lynk & Co" varianten van Volvo's. Lynk & Co maakt van een brave gezinsauto een eigenzinnige cross-over.

Toen Lynk & Co net in Nederland op de markt verscheen, lagen de prijzen veel lager dan bij Volvo. Dat is deze keer niet het geval. De 02 onderscheidt zich daarom alleen door het karakter. Net als in het voorgaande model van Lynk & Co is ook de 02 voorzien van software om autodelen makkelijk te maken, maar die functionaliteit is in Nederland tot nader order bevroren. Daarom steekt de 02 op geen enkele manier boven de middelmaat uit.

Dat wil niet zeggen dat er iets mis is met de 02. Bepalend voor de rijeigenschappen en de prijs is de combinatie van de accu en elektromotor. Lynk & Co heeft, met dank aan Volvo, een prima balans gevonden tussen gewicht, dynamiek, prestaties, bereik en prijs.