Geen voorsprong, wel vooruitgang

Zeekr X privé leasen?

Dat kan! Vanaf € 696,-

De "X" is het tweede model van Zeekr. Het eerste is een grote, snelle en luxueuze sedan die vooral dienst moet doen als visitekaartje. De X daarentegen is een compacte SUV en daarmee richt het nieuwe Chinese merk zich op het meest populaire segment van de markt.

Om de toon te zetten is gekozen voor een strak en futuristisch ontwerp. Daarbij zorgen zwarte panelen voor contrasten waardoor vormen sterker naar voren komen. Zo lijken de wielkasten dankzij zwarte omlijstingen groter, terwijl het zwarte dak juist lijkt te zweven boven de auto. De achterruit staat rechtop en dat geeft de X iets eigenzinnigs. Goed om te weten: ondanks de zeer kleine achterruit is het zich in de binnenspiegel heel behoorlijk. De buitenspiegels zonder rand zijn juist iets aan de kleine kant, waardoor het zicht niet optimaal is.

Ondanks de bescheiden buitenmaten is de binnenruimte goed. Voorin is de X niet alleen ruim, dankzij royaal bemeten voorstoelen voelt de auto groter dan hij eigenlijk is. De ruimte op de achterbank is voldoende en dat geldt ook voor de bagageruimte. Onder de motorkap is een extra bergruimte te vinden, maar die is zo klein dat er eigenlijk alleen een laadkabel in past (indien heel strak opgerold).

Uitrusting

Om de futuristische uitstraling kracht bij te zetten is gekozen voor een minimalistische opzet en is alles weggelaten wat kan worden weggelaten. Zoals veel elektrische auto's heeft de X daarom geen startknop. Wanneer "drive" wordt gekozen gaat de auto aan. Wanneer de bestuurder uitstapt gaat de auto uit. De X heeft zelfs geen lichtknop of volumeknop. Werkelijk alles wordt geregeld via het centrale beeldscherm. Als alternatief kunnen spraakgestuurde commando's worden gegeven (alleen met betrekking tot navigatie en klimaatcontrole) en herkent de interieur-camera gebaren (bijvoorbeeld: duim naar rechts voor volgende liedje, naar links voor vorige).

Dit alles vraagt aanvankelijk enige gewenning, want het aantal opties is gigantisch. Want Zeekr voorziet naast het gebruikelijke audio-, communicatie- en navigatiesysteem ook in vele veiligheidssystemen zelfs de nodige gimmicks. Zo kan de auto in plaats van toeteren ook blaffen, knorren of miauwen en kan de bestuurder via een stemvervormer communiceren met de buitenwereld. Het audiosysteem is verzorgd door Yamaha, maar het biedt helaas niet de kwaliteit waar het merk om bekend staat voor hifi thuis. Het geluid is ruimtelijk, maar de klank is slechts "goed".

„de X biedt niet de beloofde voorsprong, maar wel enorme vooruitgang“

Omdat de Europese Unie dat vereist, is de X voorzien van vele hulpsystemen die voor ieder wissewasje waarschuwen of zelfs ingrijpen. Wanneer ook maar een moment te hard wordt gereden, verschijnt een waarschuwing en klinkt een geluid. Als de snelheid dan te hoog blijft, klinkt een indringendere waarschuwing en maant een stem snelheid te minderen. Ook voor te dicht op een voorganger rijden klinkt een waarschuwing. Dit alles is niet alleen kleinerend, het is ook vaak onterecht omdat de camera verkeersborden niet altijd goed leest. Het gevolg is dat de bestuurder alle waarschuwingen negeert, ook als ze wellicht een keer terecht zijn.

Ondanks de zeer rijke uitrusting biedt de Zeekr X niets wat de concurrentie niet biedt. Het belangrijkste verschil is dat de X standaard zeer rijk is uitgerust en voor een vergelijkbaar model van de concurrentie heel veel moet worden bijbetaald. Ten opzichte van de anderhalf jaar eerder uitgebrachte Zeekr 001 heeft het merk duidelijk vooruitgang geboekt op het gebied van ergonomie en bouwkwaliteit.

Elektrische auto

Zeekr ziet, evenals vele andere Chinese merken, ruimte in de markt omdat de gevestigde orde nog steeds te traag overstapt op elektrisch rijden. Alle modellen van Zeekr zijn daarom elektrisch aangedreven. De X biedt daarbij de keuze uit achter- of vierwielaandrijving. De variant met achterwielaandrijving heeft 272 pk, de vierwielaangedreven versie heeft een extra motor waarmee het totaal op 428 pk komt. Dit vermogen heeft ook invloed op het bereik. De "long range" (achterwielaandrijving) heeft een actieradius van 445 km, de "performance" legt 425 km af op een volle accu. Tijdens de testrit kwam het verbruik uit op 17.9 kW / 100 km en daarbij hoort een bereik van ruim 400 km.

Laden kan de X met 150 kW bij een snellader en 22 kW bij een publiek laadpunt. Bijzonder daarbij is het kleine display op de B-stijl zodat buiten de auto is te zien hoe het laadproces vordert.

Voor deze test is gereden met de Performance-uitvoering en die is zoals verwacht zeer snel, maar nooit nerveus of opdringerig. Alleen als daar echt om wordt gevraagd, toont de X zijn kunnen. Dan zijn de prestaties niet alleen goed, maar nog beter dan die van andere elektrische auto's in deze prijsklasse.

De vierwielaandrijving is niet permanent. Vele keren per seconden bepaalt de elektronica of de voorwielen moeten bijspringen. Met andere woorden: de X gedraagt zich in de basis als een achterwielaangedreven auto.

Weggedrag

De X deelt zijn platform met enkele andere auto's van het moederbedrijf. Zo staan ook de Volvo EX30 en Smart #1 op deze hagelnieuwe basis (de Volvo XC40 / C40 en Polestar 2 staan op een ouder platform). Deze technische basis biedt niet alleen ruimte aan een moderne aandrijflijn, maar ook aan een geavanceerde wielophanging. Bij de versie met vierwielaandrijving gaat dat wel ten koste van de draaicirkel, want die is onhandig groot.

De X heeft geen enkele moeite om het riante motorvermogen om te zetten in prestaties. Bovendien is vrijwel niets merkbaar van het hoge gewicht van de batterij. Het onderstel is niet hard, maar desondanks stuurt de auto heel strak. De achterwielaandrijving zorgt ervoor dat het gevoel in het stuurwiel niet wordt verstoord door krachten van de aandrijving. Daarbij voelt de X uiterst solide, alsof de auto uit één blok is gehouwen. Dit alles zorgt voor een uiterst vertrouwenwekkend gevoel en voor het nodige rijplezier.

Conclusie

Het nieuwe Chinese merk "Zeekr" heeft als slogan "ahead of the curve" en belooft nu al te leveren wat andere fabrikanten slechts in de toekomst beloven. In de praktijk maakt de X die claim niet waar. Op de vooruitstrevende vormgeving en een enkele gimmick na, biedt de X geen techniek of voorziening die de concurrentie niet biedt. Uiteraard loopt de X wel ver vooruit op auto's met een verbrandingsmotor, maar dat geldt voor alle elektrische auto's.

Maar... er is meer! Wat Zeekr doet is al het goede van andere auto's bundelen in één model. Zo omvat de uitrusting simpelweg alles wat bij anderen in het beste geval met vele opties is te realiseren. Daarnaast zijn de aandrijflijn, batterij en het onderstel van de allerlaatste generatie en dat zorgt voor een groter bereik, sneller opladen, betere prestaties en een meer verfijnd weggedrag. Dat alles biedt Zeekr bovendien aan tegen een prijs waarvoor anderen slechts een basismodel leveren. Kortom: de X biedt niet de beloofde voorsprong, maar wel enorme vooruitgang.