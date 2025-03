De term "versie 2.0" is bewust gekozen. Tesla is namelijk meer een tech-bedrijf dan een autofabrikant. Een traditionele autofabrikant ontwerpt een auto, verkoopt deze gedurende een aantal jaren en wanneer het model is verouderd herhaalt het proces zich. Tesla kiest voor een heel andere aanpak. Net als bij software wordt het originele ontwerp gaandeweg verbeterd. Voor modeljaar 2025 zijn er zelfs zoveel verbeteringen, dat kan worden gesproken van versie 2.0 van de Model Y.

Zo is de neus compleet opnieuw ontworpen. Voortaan heeft de Model Y slanke koplampen die uit niet meer dan een streep bestaan. Die koplampen zijn bovendien verbonden door een al even slanke lichtbalk. Daarmee oogt de Model Y moderner, maar heeft de auto ook aan karakter verloren. Voortaan heeft de Model Y, zeker in het grijs, dezelfde weinigzeggende uitstraling als de vele Chinese concurrenten waarmee de markt wordt overspoeld. Aan de achterzijde is Tesla juist vernieuwend door indirect licht te gebruiken voor een chique uitstraling.

Ruimte

Omdat de Model Y slechts is vernieuwd, blijven de afmetingen ongewijzigd. Nog steeds haalt Tesla bijna verbluffende ruimte uit de bescheiden buitenmaten. Zowel voor- als achterin is de ruimte goed. Echter, de stoelen zijn nog altijd afgestemd op het Amerikaanse postuur met erg korte zitvlakken. De royale ruimte gaat niet ten koste van de bagageruimte, want ook die is groot. Terwijl Tesla eerder werd bekritiseerd om het ontbreken van een hoedenplank, voorziet de fabrikant nu juist in een heel slim exemplaar dat enkele kilo's gewicht kan dragen.

Onder de laadvloer is een extra bergruimte waar gemakkelijk een forse koffer in past. Datzelfde geldt voor de bergruimte onder de motorkap: hier is voldoende ruimte voor een grote koffer of enkele reistassen. Dat is knap, want de testauto is voorzien van vierwielaandrijving ("Dual Motor" in Tesla-termen) en bij de meeste andere merken resteert dan hoogstens voldoende ruimte voor een set laadkabels.

„De Model Y biedt nog meer innovatie en automatisering, wat de Model Y nog veiliger en comfortabeler maakt“

Een veelgehoord kritiekpunt betreft de afwerkingskwaliteit. Daarom zijn de materiaalkeuze en bouwkwaliteit voor modeljaar 2025 merkbaar verbeterd.

Uitrusting

Wat blijft is de minimalistische, bijna lege cockpit. Hierin gaat Tesla nog verder dan andere merken, want een display achter het stuurwiel en zelfs een versnellingshendel ontbreken. Wie niet beter weet, denkt dat de fabriek de helft van het interieur is vergeten! Daarbij is het stuurwiel klein en ligt het dashboard ongebruikelijk laag, waardoor de voorruit verder doorloopt naar beneden. Dat geeft een groot gevoel van vrijheid en beter overzicht over het verkeer (veel effectiever dan hoog zitten!).

Vrijwel alle functies worden via het grote, centrale beeldscherm bediend. Tesla ontwikkelt het audio-, communicatie- en navigatiesysteem in eigen beheer en brengt regelmatig updates uit. Kenmerkend is de "technische" aanpak. De Model Y laat zich meer bedienen als een computer dan als een auto. Veel populaire applicaties (Spotify, Tidal, YouTube Music) zijn in de auto beschikbaar en daarom ondersteunt Tesla geen Apple CarPlay of Android Auto. Wat Autozine betreft onterecht, want de klant is beperkt tot de aangeboden applicaties. Alleen Tesla biedt een adresboek en agenda in de auto aan, dus de gebruiker is welhaast verplicht de gegevens aan de Amerikaanse fabrikant toe te vertrouwen.

Het gewijzigde audiosysteem heeft een vol en helder geluid, maar neigt iets richting "disco". De testauto is voorzien van het uitgebreide audiosysteem met 15 luidsprekers (in plaats van 9). Daarvan is een deel onder de voorruit geplaatst, waardoor het geluid van voren komt voor een natuurlijker geluidsbeeld.

Tesla biedt diverse niveaus van bestuurders-assistentie aan: van alleen de door Europa verplichte veiligheidsvoorzieningen tot "Full Self Driving Capability". Die laatste functie belooft echter al jaren meer dan het kan waarmaken en daarom is de testauto slechts voorzien van de "Enhanced Autopilot". Dit betreft het op afstand besturen van de auto op een parkeerplaats via de mobiele telefoon en verregaande hulp op de snelweg. Behalve adaptieve cruise-control kan de autopilot namelijk ook zelf van rijstrook wisselen om een andere auto te passeren.

Al deze functies werken naar behoren. Bovendien heeft de kunstmatig intelligente piloot eindelijk geleerd om te rijden in Europa. Tijdens de proefrit is de auto namelijk niet vol op de rem gegaan op een smalle rijstrook, bij pilaren dicht bij de weg of andere zaken die Amerikanen niet kennen. Toch is de assistent zeker niet perfect. Voortaan herkent het systeem ook verkeerslichten (hint als de bestuurder niet gaat rijden bij groen licht), remlichten en knipperlichten. Echter, nadat een voertuig met knipperlicht op de invoegstrook duidelijk werd herkend, maakte de automatisch rijdende testauto toch geen ruimte. Toen die auto vervolgens vlak voor de Model Y invoegde, trapte de computer fors op de rem. Met de nieuwe informatie (lezen van knipperlichten en remlichten) doet de computer dus (nog) niets.

Juist wel heel slim: voortaan kan de bestuurder zelf een marge kiezen voor de verplichte waarschuwing bij het overschrijden van de maximumsnelheid. Ook fijn: voortaan heeft de Model Y een dodehoekindicator (subtiel lampje achter het luidsprekerrooster in de a-stijl en beeld van de flank op het centrale beeldscherm).

Elektrische auto

Zodra het rempedaal wordt ingetrapt, kan op het centrale beeldscherm worden gekozen om voor- of achteruit te rijden. Dit went snel en is zo logisch, dat andere fabrikanten dit voorbeeld naar verwachting zullen volgen zodra ze daar technisch toe in staat zijn. Tesla heeft namelijk een centrale computer die vrijwel de gehele auto bestuurt, terwijl conventionele fabrikanten werken met vele gescheiden systemen. Deze aanpak geeft Tesla de mogelijkheid om met eenvoudige software-updates veel meer te bereiken dan andere fabrikanten. Bovendien zorgt het voor lagere constructiekosten en daarom is de Model Y sinds de eerste introductie 15.000 euro (!) in prijs verlaagd.

Veel autofabrikanten beschermen de bestuurder tegen zichzelf en geven hun elektrische auto's een tam karakter, ondanks een enorm potentieel. Tesla doet het omgekeerde: de Model Y imponeert vanaf het eerste moment met de superieure souplesse en prestaties van een elektromotor. De Model Y zet zich steevast rap in beweging en reageert meer dan gretig op het stroompedaal. De Model Y is daarom niet alleen snel, maar voelt ook snel.

Tegelijkertijd is merkbaar dat de auto met gemak presteert en dat zorgt voor rust op de lange afstand. Voorheen werd die rust verstoord door veel rijgeluiden. Vanaf 2025 is de geluidsisolatie sterk verbeterd. Een nadeel: omdat de auto stiller is geworden, is het klimaatcontrolesysteem nu beter hoorbaar. Dankzij de gunstige stroomlijn en Tesla's eigen batterij- en motortechniek is de Model Y zeer zuinig. Het testverbruik kwam uit op 14.8 kWh per 100 km en dat is vergelijkbaar met het stroomverbruik van een beduidend kleinere en tragere elektrische auto. De beloofde actieradius van 568 km kon daarom moeiteloos worden gerealiseerd.

Weggedrag

Een laatste verbeterpunt betreft het weggedrag. De basis-constructie is steviger geworden en die wielophanging is aangepast. Een resultaat is een auto die mooier rolt en daarom minder zwaar lijkt te zijn. Daarbij is de stabiliteit in de bocht sterk verbeterd, waardoor de Model Y een vertrouwenwekkend karakter heeft en ook op dit vlak tot de top in zijn segment hoort.

Conclusie

Behoudt de Tesla Model Y zijn leidende positie? Ja, maar nipt. De gevestigde orde heeft de laatste jaren een grote inhaalslag gemaakt en geheel terecht veel terrein gewonnen. Bovendien is het aanbod van de Chinese nieuwkomers vanaf het eerste begin sterk.

Juist onder die druk heeft Tesla met de Model Y versie 2.0 alles verbeterd wat zwak was. Tegelijkertijd is Tesla sterker geworden op de gebieden waarop het al sterk was. Zo zijn de bouwkwaliteit, materiaalkeuze, geluidsisolatie en het weggedrag merkbaar verbeterd. Op deze vlakken doet de Model Y niet meer onder voor andere merken. Daarbij legt Tesla nog meer nadruk op de techniek. De Model Y biedt nog meer innovatie en automatisering, wat de Model Y nog veiliger en comfortabeler maakt.