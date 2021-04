Autotest | Volvo staat voor veiligheid. Maar tot nu toe beperkte dat zich tot de veiligheid van de mensen in en om de auto. Tijdens een recente presentatie gaf Volvo aan dit voortaan breder te zien. Veiligheid betreft voortaan niet alleen het beschermen van de automobilist, maar ook van het milieu. Als eerste concrete stap in die richting introduceert Volvo de geheel elektrische XC40. Is de cirkel nu rond?

Volvo heeft al de nodige stappen gezet richting het minder belasten van het milieu. Zo was Volvo het eerste merk dat afscheid nam van de dieselmotor. In plaats daarvan biedt het nu de plugin-hybrides aan die met een combinatie van een benzine- en een elektromotor soortgelijke lage verbruikscijfers aan een zorgeloze actieradius koppelen. De volgende stap is de introductie van geheel elektrische auto's en daarvan is de XC40 de eerste.

Bij het ontwerp van de XC40 is al rekening gehouden met elektrisch aandrijving. Daarom ziet de "XC40 P8 Recharge" er bijna hetzelfde uit als de varianten met benzine en hybride aandrijving. Het enige verschil zit in de grille: die is bij deze elektrische versie gesloten voor een betere stroomlijn. De binnenruimte is in alle versies gelijk. De ruimte voorin laat weinig te wensen over en ook achterin is voldoende plek voor volwassenen. De bagageruimte meet 413 liter (1.289 liter met opgeklapte achterbank) en dat is iets kleiner dan die van de XC40 met verbrandingsmotor. Als goedmakertje heeft de P8 een extra bagageruimte onder de voorklep. Deze is groot genoeg voor een set laadkabels of bijvoorbeeld "geurige" sportkleding die op die manier buiten de cabine blijft.

Android

Tegelijk met de komst van de XC40 Recharge doet een nieuw infotainment-systeem zijn intrede. Het traditionele audio-, communicatie- en navigatiesysteem is in zijn geheel vervangen door een computer met Android (bekend van de telefoons en tablets). In de geteste auto draait een prille versie (Android 10, laatste update van december 2020) van dit systeem en dat was gedurende de week dat de XC40 bij de redactie te gast was meer een vloek dan een zegen.

Een deel van de kracht van Android is de mogelijkheid om in te loggen met Google, zodat alle gegevens van thuis beschikbaar zijn in de auto. Volgens Volvo functioneert het nieuwe systeem ook zonder in te loggen (voor de privacy wel zo prettig), maar in de praktijk is dat slechts een halve waarheid. Wanneer niet is ingelogd, wordt het gros van de commando's beantwoord met "daarvoor moet je eerst inloggen met je Google-account". Ook wanneer is ingelogd, is het begrip van de virtuele assistent beperkt en luidt het antwoord regelmatig "dat heb ik niet begrepen". Met het oog op de toekomst is het aantal knoppen op het dashboard minimaal, waardoor zelfs voor elementaire zaken zoals het opvragen van de resterende actieradius Google moet worden geraadpleegd. Zelfs de radio is nu een "app", waardoor iedere rit begint met het vriendelijk vragen aan Google of de radio aan mag.

Wat Android wel doet is navigeren en dat doet het zonder enige twijfel als allerbeste. Bestemmingen kunnen geheel vrij worden geformuleerd, waarbij zelfs een bedrijfsnaam (desnoods zonder plaatsnaam!) veelal voldoende is. Routes worden perfect gepland, met heldere instructies (waar mogelijk met foto's) en aan het einde van de rit de vraag of het beter had gekund.

Elektrische auto

De eerste elektrische auto van Volvo is meteen een topmodel. De testauto is de "P8" en dat staat voor een versie met een extra sterke batterij, extra sterke elektromotoren en vierwielaandrijving. In de toekomst zullen beduidend tammere versies beschikbaar zijn, maar om goede sier te maken start Volvo met deze extra spannende uitvoering.

En spannend is de XC40 P8 zeker! Omdat er niet minder dan 408 pk beschikbaar is, is de P8 scherper en agressiever dan zelfs de meest extreme "R" of "Polestar"-uitvoering met verbrandingsmotor uit het verleden. Wanneer ook maar iets te enthousiast op het stroompedaal wordt getrapt, komt de neus omhoog, worden de inzittenden in de stoelen gedrukt en schiet de XC40 er vandoor. Daarbij maakt het niet uit of dat wordt gedaan vanuit stilstand of vanaf 100 km/u; het vermogen is altijd overweldigend en de agressie ongekend. Ter illustratie: bij voluit accelereren vanaf 80 km/u moet de anti-slip regeling alsnog ingrijpen om wielspin te voorkomen!

Even gemakkelijk laat de XC40 de inzittenden genieten van de rust en souplesse die elektrisch rijden biedt. Op lange afstanden biedt de P8 een verfijning waartoe geen enkele verbrandingsmotor in staat is. Daarbij is in de verte wel een fluittoon waarneembaar (eerder ook al opgemerkt in de Polestar 2 met dezelfde aandrijflijn) die afhankelijk van het gehoor van de bestuurder wel of niet als storend zal worden ervaren. De XC40 P8 heeft geen sport- of ecomodus en biedt ook geen mogelijkheden om in te stellen hoe sterk wordt afgeremd bij het loslaten van het stroompedaal. Er is slechts de mogelijkheid om te rijden met één pedaal (stroompedaal loslaten = inhouden om energie terug te winnen) of traditioneel met twee pedalen (stroompedaal loslaten = uitrollen).

Volgens een officiële meting volgens de WLTP methode kan de XC40 P8 400 km afleggen op een volle batterij. Tijdens de testperiode was dit steeds een dikke 300 km. Het verschil wordt verklaard door de meetmethode en de stroomlijn van de XC40. Tijdens de WLTP test wordt gereden met een relatief lage snelheid en dan is invloed van de hoge bouw van een SUV gering. In de praktijk zorgt die hoge bouw op de snelweg echter voor een hoog verbruik (zo'n 22 kWh / 100 km).

Laden kan volgens Volvo met maximaal 150 kW, maar bij veel elektrische auto's is er op dit gebied een verschil tussen de theorie onder optimale omstandigheden en de praktijk in bijvoorbeeld de wintermaanden. De route naar de snellader werd gepland met het navigatiesysteem, zodat de batterij kon voorverwarmen om optimaal te laden. Daarna wist de testauto daadwerkelijk met een snelheid van 100 kW, en een piek tot de beloofde 150 kW, te laden. De laadsnelheid wordt door de boordcomputer weergegeven in kilometers per uur. Dat is wetenschappelijk twijfelachtig omdat het afhankelijk is van de rijstijl van de bestuurder, maar in de praktijk wel de meest veelzeggende eenheid. Zo werd een laadsessie afgerond met een snelheid van 392 km/u.

Weggedrag

Bij het ontwikkelen van een SUV staat de fabrikant voor de uitdaging om een balans te vinden tussen terreinwaardigheid en stabiliteit op de openbare weg. Bij een elektrische auto vormt het hoge gewicht van de batterijen daarbij een complicerende factor. Het zwaartepunt wordt weliswaar verlaagd doordat de accu's in de vloer zijn verwerkt, maar daarmee is de auto niet minder zwaar.

In de XC40 P8 is duidelijk merkbaar dat deze auto ook bedoeld is voor gebruik in het terrein. De fotosessie op een zandvlakte verliep perfect, echter de lange veerwegen die zorgen voor meer speling in het terrein doen de XC40 bovengemiddeld overhellen in de bocht. Het gewicht van de batterijen weet Volvo goed te verhullen. De P8 voelt nauwelijks zwaarder dan iedere andere XC40 en laat zich daarom even zorgeloos rijden.

Conclusie

De eerste geheel elektrische auto van Volvo is de "XC40 P8 Recharge". Volvo volgt daarmee het voorbeeld van veel andere merken door te beginnen met een spectaculair en tot de verbeelding sprekend model. Dat is goed nieuws voor autoliefhebbers en een genoegen voor autojournalisten, maar voor het gewone publiek misschien te veel van het goede. De XC40 P8 is sneller en spectaculairder dan zelfs de wildste modellen met verbrandingsmotor uit het verleden, en weet zich op de koop toe ook nog eens te redden in het terrein.

Het nieuwe op Android gebaseerde infotainment-systeem is in zijn allereerste versie niet beter dan de conventionele systemen van weleer. Er moet te veel aan de virtuele assistent worden gevraagd, die voor het functioneren ook nog eens afhankelijk is van een Google account (met twijfels over de privacy als gevolg).

Toch is de XC40 Recharge wel degelijk een stap in de juiste richting. Volvo bewijst dat de techniek er klaar voor is. Met tammere versies zal de prijs dalen en zal de actieradius nog beter worden. Daarbij kunnen de geconstateerde problemen met het infotainment-systeem met software-updates eenvoudig worden verholpen. De XC40 P8 is daarom zonder twijfel de eerste van een nieuwe generatie Volvo's die niet alleen beter is voor de automobilist, maar ook voor het milieu. De cirkel is rond!

plus Spectaculair snel

Uiterst comfortabel

Ruime, bruikbare actieradius min Laadt niet zo snel op als beloofd

Veel functies alleen beschikbaar via spraakbesturing

Twijfels over privacy bij Android-infotainment-systeem

Volvo XC40 beste aanbiedingen Nieuw

vanaf € 37.995,- Gebruikt

vanaf € 39.945,- Import

vanaf € 27.494,- Bijtelling

vanaf € 255,- eerste keuze

fabrieksgarantie

lakgarantie 2 op voorraad

vanaf 2020

vanaf 5.991 km 529 op voorraad

vanaf 2018

vanaf 5 km nieuwe auto

fiscaal aantrekkelijk

22% bijtelling Bekijken Bekijken Bekijken Bekijken

Volkswagen ID.4

"Een goed ID?"

Ford Mustang MACH-E

"Van moeten mogen maken"

Mercedes EQA

"Een primeurtje"

Suzuki Across

"Beter goed gejat dan slecht bedacht"