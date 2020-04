Autotest | SUV's zijn er in vele soorten en maten. Ze hebben één ding gemeenschappelijk: het zijn personenauto's met de genen van een terreinwagen. De Ford Kuga hield die herkomst altijd in ere en leende zich daadwerkelijk voor terreinrijden. Met de komst van de derde generatie van de Kuga kiest Ford een heel andere insteek. De nieuwe Kuga is een echte gezinsauto, waarbij ruimte en zorg voor het milieu de hoofdrol spelen. Is het een goed idee om de avonturier van weleer te verruilen voor een brave huisvader?

SUV's (Sports Utility Vehicles) danken hun populariteit aan één ding: de stoere uitstraling. Voor de SUV waren er vele auto's met een hoge zit en een overvloed aan ruimte, maar die zagen er minder stoer uit. Daarom hebben SUV's de traditionele gezinsauto's (ook wel bekend als MPV) gaandeweg verdrongen. Echter, omdat de luxe terreinwagens steeds minder in het terrein werden gebruikt werden ze langzaam ontdaan van alle techniek die dat mogelijk maakt.

Met de derde generatie van de Kuga gaat Ford met die trend mee. De Kuga 2020 is een ruime gezinsauto die alleen nog de uitstraling van een terreinwagen heeft. Zaken zoals bodemvrijheid of in- en uitloophoeken spelen geen rol meer. Het gehele ontwerp staat in het teken van ruimte en daarom is de Kuga langer, breder en lager dan voorheen. Met de nieuwe afmetingen is de Kuga in alle richtingen net even groter dan de concurrenten.

Ruimte

Dankzij de lange wielbasis (271 cm) is ruimte achterin ver bovengemiddeld voor een auto van deze omvang. Volwassenen hebben achterin zelfs meer ruimte dan in sommige SUV's uit een hogere klasse! Dit is mede te danken aan de achterbank die op rails staat. Afhankelijk van de situatie kan hiermee worden gekozen voor meer beenruimte achterin of voor meer bagageruimte. Een elektrisch bedienbare achterklep geeft toegang tot de kofferruimte, die met 1.534 liter (achterbank opgeklapt) gemiddeld groot is voor een auto van deze omvang.

Voorin valt de hoge zit op, ook met de stoel op de laagste stand. Daarbij wordt de bestuurder voorzichtig in een actieve zitpositie gedwongen en dat geeft een betere controle over de auto. Deze zitpositie geeft bovendien het machtige gevoel dat SUV's voor velen zo aantrekkelijk maakt.

Uitrusting

Het dashboard is grotendeels digitaal. De klokken achter het stuurwiel zijn vervangen door een beeldscherm, zodat de bestuurder kan bepalen welke informatie waar en hoe wordt getoond. De meeste knoppen op het dashboard zijn vervangen door een centraal beeldscherm dat los op het dashboard lijkt te staan. De testauto is ook nog eens voorzien van een head-up display, waarmee de belangrijkste gegevens voor de bestuurder in het blikveld worden getoond en dat maakt het rijden (iets) minder inspannend.

Ford voorziet in een keurig verzorgd audio-, communicatie- en navigatiesysteem. Dankzij een eenvoudige vormgeving en layout is het overzichtelijk en eenvoudig in gebruik. Wie er desondanks de voorkeur aan geeft om de eigen smartphone te gebruiken als brein van de auto, kan daarvoor gebruik maken van Apple Carplay en Android Auto. Heel handig: de Kuga heeft zowel een USB A als C aansluiting, zodat met zowel oude als nieuwe apparaten geen verloopkabels nodig zijn. Afhankelijk van het uitrustingsniveau voorziet B&O in het audiosysteem. Dit heeft een krachtig en helder geluid dat ook op de lange afstand aangenaam blijft.

Zoals tegenwoordig mag worden verwacht, biedt de Kuga de nodige semi-zelfrijdende functies. Met andere woorden: de Kuga kan het gas, de remmen en het stuurwiel in beperkte mate zelf bedienen. In de praktijk valt nauwelijks op dat de elektronica assisteert, terwijl bij het loslaten van het gaspedaal of het stuurwiel wel degelijk merkbaar is dat de techniek actief is. Omdat dit systeem minder als hinderlijk wordt ervaren, is de kans kleiner dat dit zinvolle veiligheidssysteem door de bestuurder wordt uitgeschakeld. Een grappig detail: wanneer gebruik wordt gemaakt van de automatische cruise-control en de Kuga een voorligger detecteert, worden in het beeldscherm wisselende modellen van Ford getoond.

Plug-inhybride

De Ford Kuga is leverbaar met een breed aanbod van motoren en alternatieve aandrijvingen. Daarvan komen er slechts twee naar Nederland. Rekening houdende met de inzet en prijs koos Ford Nederland voor twee opties: een traditionele benzinemotor en plug-inhybride aandrijving (ook wel bekend als PHEV voor Plug-in Hybrid Electric Vehicle). Deze combinatie van een benzine- en elektromotor zorgt voor betere prestaties, meer comfort en een lager verbruik. Door te kiezen voor een plug-in variant kan ook worden geladen aan een stekker. Daarmee wordt het aandeel van de elektromotor groter en is het verbruik per saldo lager dan bij een hybride zonder stekker.

Wie geen interesse heeft in de techniek zet de automatische versnellingsbak in drive en maakt gebruik van de automatische verdeling van het werk door de benzine- en elektromotor. Dan gedraagt de Kuga zich in eerste instantie als een volledig elektrische auto. De Kuga zet zich dan moeiteloos in beweging en is fluisterstil. Officieel kan de Kuga 56 km elektrisch afleggen, tijdens deze test was dat 53 km. Wanneer de batterij bijna leeg is, valt de Kuga terug op hybride-aandrijving. Dan vullen de benzine- en elektromotor elkaar aan. Dit samenspel verloopt buitengewoon harmonieus. Dat is onder andere te danken aan de bovengemiddeld grote benzinemotor (2.4 liter) die daardoor meer souplesse biedt. Omdat de Kuga antigeluid produceert, is de benzinemotor nauwelijks hoorbaar en ook dat komt het comfort ten goede.

Wie wel interesse heeft in de techniek, kan zelf kiezen wanneer welke krachtbron actief is. Er kan worden gekozen voor elektrisch rijden, alleen op de benzinemotor rijden om de elektriciteit voor later te bewaren of om de benzinemotor in te zetten om elektriciteit op te wekken om later te gebruiken. Heel interessant is, dat op het beeldscherm achter het stuurwiel per motor wordt getoond hoeveel vermogen (in kW) wordt gebruikt of teruggewonnen.

Helaas kan de bestuurder niet zelf kiezen hoeveel energie wordt teruggewonnen tijdens gas loslaten. Hiervoor heeft de Kuga slechts één stand en die is zeer terughoudend (weinig energie terugwinnen). De Kuga kan de energie in de batterij niet aan de hand van de route in het navigatiesysteem optimaal over de route verdelen. Wie regelmatig lange afstanden aflegt en niet de juiste keuzes maakt, kan daarom meer energie verbruiken dan nodig omdat de accu's dan uiteindelijk slechts ballast vormen. De Kuga biedt wel de mogelijkheid om middels "geo fencing" (gemarkeerde gebieden in het navigatiesysteem) automatisch te kiezen voor elektrische aandrijving indien daar voldoende energie voor beschikbaar is.

„De Kuga geeft een zeer vertrouwenwekkend gevoel en betrekt de bestuurder echt bij het autorijden“

Prestaties en verbruik

Met een economische, normale en sportieve stand wordt het karakter van de auto gekozen. In plaats van een versnellingsbak met vaste versnellingen, heeft de Kuga PHEV een continu variabele transmissie. Dit heeft als voordeel dat in iedere situatie een ideale overbrengingsverhouding beschikbaar is. Het heeft als nadeel een indirecte reactie op het gaspedaal. Echter, zelfs in de sport-stand is dit "rubberen gevoel" in het gaspedaal gering. De prestaties van de Kuga PHEV zijn goed, maar andere merken bieden voor een fractie hogere aanschafprijs beduidend meer vermogen en daarmee nog veel betere prestaties.

Hoe zuinig de Kuga daadwerkelijk is, hangt af van de frequentie waarmee wordt opgeladen. Wie iedere 50 km laadt, heeft een verbruik van nul. Wie zelden oplaadt en haastig over de snelweg jakkert, is nauwelijks zuiniger dan met een traditionele SUV.

Opladen kan via het stopcontact thuis (2 kW, 6 uur) of aan een publiek laadpunt langs de straat (3.7 kW, 3.5 uur). Snelladen is niet mogelijk, want dat is nauwelijks zinvol bij een PHEV en maakt de auto een stuk duurder. Wel bezwaarlijk is de locatie van de laadaansluiting, namelijk links voor. Dit is zowel onhandig als gevaarlijk. Bij parkeren langs de straat zorgt het ervoor dat fietsers of auto's de stekker zouden kunnen raken. Bij een haaks vak is de bestuurder verplicht vooruit in te parkeren. Dat is minder nauwkeurig bij het inparkeren en gevaarlijker bij het uitparkeren. Tijdens het laden geeft de Kuga nul informatie op het eigen beeldscherm, hiervoor is de gebruiker verplicht de "Ford Pass" app op de mobiele telefoon te gebruiken.

Weggedrag: theorie

Omdat de nieuwe Kuga geen terreinwagen maar een gezinsauto is, hoefde Ford niet langer te zoeken naar het beste compromis tussen capaciteiten in het terrein en het gedrag op de openbare weg. Alle aandacht kon uitgaan naar de kwaliteiten op de verharde weg.

Toch biedt een PHEV nieuwe uitdagingen. Batterijen zijn zwaar en dat heeft een ongunstige invloed op de prestaties en de wegligging. Gelukkig kan dit eenvoudig worden opgelost door al bij het basisontwerp van de auto rekening te houden met alternatieve aandrijving. Dan kunnen de accu's laag en centraal in de auto worden geplaatst voor een laag zwaartepunt en dus extra stabiliteit.

Een lastiger probleem is dat twee motoren één as aandrijven. Dat is eenvoudig op te lossen door één motor op de voor- en één op de achterwielen te plaatsen. Als bonus biedt een PHEV dan ook nog eens vierwielaandrijving. Ford stelt echter dat een variabele aandrijving over de voor- en achterwielen niet kan garanderen dat de auto onder alle situaties hetzelfde, voorspelbare weggedrag vertoont. Daarom kiest Ford voor een veel complexere techniek waarbij beide motoren de voorwielen aandrijven.

Weggedrag: praktijk

Het resultaat van al die inspanningen is in de praktijk absoluut merkbaar. Als het gaat om comfort en veiligheid, dan heeft de Kuga een "lineair" weggedrag. Onder alle omstandigheden reageert de auto grofweg hetzelfde en dat maakt het rijden makkelijk. Zelfs wanneer met (te) hoge snelheid een bocht wordt ingezet, reageert de Kuga rustig en voorspelbaar. Wel laten de banden eerder van zich horen dan bij een traditionele auto.

De testauto is een "ST-Line". met een 10 mm verlaagd onderstel. Mede daarom is het gevoel tussen de bestuurder en het mechaniek zeer goed. Van het hoge gewicht in weinig merkbaar, terwijl juist wel voelbaar is dat de auto keurig in balans is. In snelle bochten helt het koetswerk nauwelijks over. Dit geeft heel veel vertrouwen in de auto en betrekt de bestuurder echt bij het autorijden.

Conclusie

Was het een goed idee om de avonturier van weleer in de ruilen voor een brave huisvader? De ligt eraan waar de Ford Kuga voor wordt gebruikt. Wie daadwerkelijk de gebaande paden verlaat en op avontuur gaat, kan daarvoor niet langer terecht bij de Kuga. De vraag uit de markt laat echter zien dat de meeste kopers puur af gaan op het uiterlijk en de ruimte.

Door de nieuwe Kuga nadrukkelijk te ontwerpen als gezinsauto, kon nadrukkelijker worden gekozen voor de ruimte en rijeigenschappen. De Kuga is een fractie groter dan gemiddeld en dat vertaalt zich ook in bovengemiddelde ruimte, vooral achterin. De keuze voor hybride-aandrijving is een dankbare. Ten opzichte van een traditionele benzinemotor is de Kuga PHEV sneller, stiller, soepeler en zuiniger. De PHEV biedt op de korte afstand (+/- 50 km) alle voordelen van een elektrische auto, terwijl lange afstanden zorgeloos kunnen worden afgelegd zonder te denken aan laden.

Het sterkste punt van de Kuga is het weggedrag. De Kuga geeft een zeer vertrouwenwekkend gevoel en betrekt de bestuurder echt bij het autorijden. De Kuga is dan misschien geen avonturier meer, maar deze brave huisvader is alles behalve saai!

plus Ruim en praktisch

Vlot, stil en zuinig

Uitstekende rijeigenschappen min Weinig informatie tijdens opladen

Onhandige locatie laad-aansluiting

