Autotest | Volkswagen ontwikkelt een compleet nieuwe generatie auto's. Naast de vertrouwde modellen met conventionele techniek biedt Volkswagen nu ook elektrische auto's aan onder de naam "ID". De ID.4 is de elektrisch aangedreven SUV van Volkswagen. Is de ID.4 slechts een hoogstandje van techniek? Biedt de ID.4 daadwerkelijk voordelen boven de traditionele modellen? Kortom: is de ID.4 een goed ID?

Afgaande op het uiterlijk lijkt de ID.4 vooral een technisch hoogstandje. Een traditionele SUV (Sports Utility Vehicle) heeft een stompe neus, een grote motorkap en extra bodemvrijheid. De ID.4 daarentegen heeft een gestroomlijnd koetswerk, een korte motorkap en gemiddelde bodemvrijheid. En dat komt omdat de ID.4 veel meer is dan zomaar een elektrisch aangedreven SUV!

Een verbrandingsmotor neemt veel ruimte in, mede omdat er heel veel ondersteunende techniek nodig is. Er moet zuurstof worden aangevoerd en rook worden afgevoerd. Naast bewegingsenergie produceert een verbrandingsmotor ook hitte en daarom is een koelsysteem nodig. Een verbrandingsmotor presteert slechts optimaal binnen een beperkt toerenbereik en daarom is een versnellingsbak nodig. Bij een elektrische auto ligt dat heel anders. De motor is nauwelijks groter dan een meloen! De batterij daarentegen is groot en zwaar. Onder de motorkap van de ID.4 zijn slechts de stuurbekrachtiging en airconditioning te vinden. De batterij neemt bijna de gehele vloer in beslag en dat verklaart de unieke vorm van de ID.4.

Door de ID.4 op maat te maken voor de techniek blijft heel veel binnenruimte over. De instap is eenvoudig en de zit is iets hoger dan in een traditionele hatchback. De ruimte achterin is riant. Zelfs met grote volwassenen voorin hebben grote volwassenen achterin enkele centimeters hoofd- en beenruimte over. Echter, de diepe zit achterin vraagt enige gewenning. De bagageruimte is gemiddeld groot voor een auto in dit segment. Mocht dat niet genoeg zijn: de ID.4 heeft dakrails en mag een aanhanger tot 1.000 kg trekken.

Ruimte en uitrusting

Ook over het interieur heeft Volkswagen opnieuw nagedacht om tot echt nieuwe oplossingen te komen. Zo kan bij elektrische aandrijving heel veel worden weggelaten. Een versnellingshendel, koppelingspedaal, controlelampjes en contactslot zijn allemaal zaken uit het verleden. De ID.4 heeft een draaiknop voor vooruit of achteruit, een "play" en "pauze" pedaal op de vloer en een eenvoudig (lees: overzichtelijk) display op de stuurkolom. Bij het instappen gaat de auto vanzelf "aan", bij het uitstappen weer "uit". Zo simpel kan het zijn!

Geheel nieuw is het "ID light". Dit is een lichtbalk over de gehele breedte van de voorruit die met kleuren en patronen informatie geeft. Tijdens het opladen geven groene segmenten aan hoe ver de accu is geladen. Tijdens het rijden geeft een blauwe animatie de richting van een afslag aan.

„Techniek is nooit een doel op zich, maar dient om meer ruimte, meer comfort en meer veiligheid te bieden“

Heel geavanceerd is het (optionele) head-up display met "augmented reality". Dit lijkt wederom een speeltje voor techneuten, maar is in de praktijk een uiterst zinvolle voorziening die zowel het comfort als de veiligheid dient. Een standaard head-up display toont belangrijke informatie (i.e. snelheidsmeter) in het blikveld van de bestuurder. Volkswagen gaat een stap verder door elementen uit de buitenwereld uit te lichten! Wanneer de belijning van de rijstrook wordt overschreden, licht die belijning oranje op terwijl de ID.4 subtiel bijstuurt. Achter een voorligger toont een groene, oranje of rode lijn of de onderlinge afstand veilig is. Instructies van het navigatiesysteem verschijnen als levensgrote pijlen die voor de auto lijken te zweven en steeds dichterbij komen als de te nemen afslag dichterbij komt. In de praktijk werkt dit allemaal bijzonder prettig en zijn de beeldschermen op het dashboard vrijwel overbodig geworden!

Elektrische auto

Omdat de batterij bepalend is voor de prijs van een elektrische auto, biedt Volkswagen diverse opties. De ID.4 is leverbaar met een 52 kWh sterke accu en heeft daarmee een bereik van 340 km (WLTP). De testauto beschikt over een 77 kWh sterke batterij waarop officieel 521 km kan worden afgelegd. Onder ongunstige weersomstandigheden (koud, regenachtig), maar met een kalme rijstijl, was dit 472 km.

Laden kan aan een publiek laadpunt (11 kW) of bij een snellader (125 kW). Laden aan het stopcontact thuis kan ook, maar de kabel die hiervoor benodigd is wordt niet standaard meegeleverd. Voor wie elektrisch rijden overweegt om geld te besparen: een volle "tank" kost 15 euro (77 x 19 cent (bij thuisladen via eigen meterkast)) en voor dat bedrag is de tank van een conventionele SUV nog niet eens voor een kwart gevuld!

Omdat de ID.4 is gericht op de beginnende elektrische rijder zijn er geen geavanceerde systemen om ieder laatste beetje energie terug te winnen tijdens het rijden. De "versnellingshendel" biedt twee opties: "D" of "B", waarbij de laatste iets meer inhoudt bij het loslaten van het stroompedaal en daarmee iets aan energie terugwint. Het is niet mogelijk om te rijden met één pedaal; iets wat de geoefende elektrische rijder graag doet, maar waar beginners moeilijk aan kunnen wennen. Wel zijn er een eco-, een comfort- en een sportstand, zodat het karakter van de ID.4 zou kunnen worden beïnvloed. Echter, de verschillen tussen deze modi zijn minimaal en daarom biedt deze voorziening nauwelijks meerwaarde.

De prestaties van de hier gereden uitvoering met 204 pk / 310 Nm zijn ruim voldoende, maar niet meer dan dat. De venijnige en bijna verslavende gretigheid waarmee sommige elektrische auto's presteren, ontbreekt in de ID.4. Wel biedt de ID.4 een souplesse waar geen brandstofmotor tegenop kan. Alhoewel de elektromotor zijn werk onhoorbaar doet, zijn bovengemiddeld veel geluiden van de rijwind hoorbaar. Het superieure gevoel dat sommige elektrische auto's geven blijft daarom uit. Desondanks is de ID.4 wel onmiskenbaar slimmer en moderner dan een conventionele SUV.

Weggedrag

De ID.4 staat op een op maat gemaakt platform en daarom ligt het zwaartepunt laag en centraal. Bovendien is het mechaniek optimaal in de auto geplaatst, zodat het gewicht evenredig over de voor- en achterwielen is verdeeld. Tenslotte is gekozen voor achterwielaandrijving. Dat zorgt voor meer grip en een beter gevoel in het stuurwiel omdat aandrijfkrachten het gevoel in de besturing niet verstoren. Omdat de motor achterin ligt kunnen de voorwielen extra ver insturen en dat geeft de ID.4 een draaicirkel die vergelijkbaar is met die van een kleinere auto.

Het weggedrag van de ID.4 is daarom compleet anders dan dat van conventionele SUV's. Die vereisen vanwege hun hoge zwaartepunt een geavanceerd (kostbaar!) onderstel en zijn afhankelijk van een elektronisch stabiliteitssysteem voor de veiligheid. Vanwege het hoge gewicht reageert de ID.4, net als andere SUV's, met een zekere traagheid op commando's van de bestuurder. En net als bij andere SUV's zorgt de hogere zit voor een minder groot gevoel van snelheid (de ID.3 is dynamischer en betrekt de bestuurder meer bij het rijden). Het grote verschil zit in de stabiliteit. Waar conventionele SUV's vanwege hun hoge zwaartepunt zwoegen om de gewenste koers te volgen, heeft de ID.4 nog heel veel reserve over.

Conclusie

Volkswagen introduceert de ID.4: een elektrisch aangedreven SUV. Kenmerkend voor de ID.4 is dat Volkswagen goed begrijpt wat de (Europese) consument wil. Techniek is nooit een doel op zich, maar dient om meer ruimte, meer comfort en meer veiligheid te bieden. Ondanks de gigantische sprong vooruit ten opzichte van een conventionele SUV, is rijden met de ID.4 geen openbaring. Alles voelt vanaf de eerste kennismaking zo logisch en natuurlijk, dat het echte verschil pas blijkt wanneer later weer in een conventionele auto wordt gestapt.

Dankzij een goede balans tussen prestaties en bereik is de ID.4 bovendien nauwelijks duurder dan een vergelijkbare auto met verbrandingsmotor, terwijl de kosten per kilometer (energie, afschrijving, onderhoud, belasting) veel lager liggen

Resteert de vraag: is de ID.4 een goed ID? Meer dan dat! Omdat de ID.4 is ontworpen als elektrische auto en omdat Volkswagen over heel veel zaken opnieuw heeft nagedacht, biedt de ID.4 zelfs voordelen boven andere elektrische aangedreven SUV's. De ID.4 is dus zelfs uitstekend ID!

plus Uiterst comfortabel

Doordachte ergonomie

Lage kosten per kilometer min Onwennig diepe zit achterbank

Geen hoogwaardig audio-systeem leverbaar

Diverse storingen in software (beta, daarom update in de maak)

