Voyah begon in Nederland met een grote SUV: de "Free". Daar komt nu een middelgrote SUV bij: de "Courage". Beide modellen verschillen niet alleen in omvang, maar ook in techniek. De Free was al enige tijd in China te koop voordat het model naar Nederland kwam en dat was merkbaar. De Free is een goede auto voor China, maar overduidelijk is bij het ontwerp geen rekening gehouden met Europa. Dat ligt heel anders bij de Courage. Dit keer is vanaf het begin rekening gehouden met export naar Europa.

Ruimte

Dat is merkbaar in de afwerkingskwaliteit, de gekozen materialen en de opzet van de cabine. Het dashboard oogt strak, modern en opgeruimd. Luchtroosters zijn wel zichtbaar, luidsprekers juist niet. Een vreemd probleem: op alle gladde oppervlakken (knoppen op het stuurwiel, beeldscherm, ruiten) blijven al vingerafdrukken zichtbaar achter na één keer aanraken.

Ondanks het feit dat dit slechts een middelgrote SUV is, is de binnenruimte enorm. De voorstoelen zijn groot en stevig om het gevoel van ruimte te versterken. De hoofd- en beenruimte is zeer goed voor een auto van deze omvang. Ook de bagageruimte is fors, met daaronder een handig vak voor de laadkabel. Een hoedenplank en een bergruimte onder de motorkap ontbreken.

Uitrusting

De Courage is even degelijk en functioneel als soortgelijke SUV's van de gevestigde orde, maar heeft een typische Chinese uitrusting waarbij meer elektronica per definitie beter zou zijn. Zo heeft de Courage een bioscoop-modus om de tijd te doden tijdens op opladen. Dan beweegt het beeldscherm elektrisch van midden op het dashboard naar rechts en schuift voor de bijrijdersstoel een tafeltje uit voor drankjes en popcorn (zie foto). Het geluid van de onzichtbare en merkloze luidsprekers is heel behoorlijk en maakt de bioscoop-belevenis compleet.

„De grootste vooruitgang zit in het weggedrag: dat is nu van Europese kwaliteit“

Ook bijzonder: de Courage heeft niet alleen luidsprekers aan de binnenkant, maar ook aan de buitenkant. Met een druk op de knop kan de bestuurder de auto daarmee laten fluiten, applaudisseren, blaffen of miauwen naar de buitenwereld. Wanneer de auto stilstaat, kan de Courage zelfs een show geven. Dan klinkt muziek uit de luidsprekers en animeren de vele LEDs in de grille, de koplampen, de breedstralers en de achterlichten op de muziek.

In zijn enthousiasme is Voyah twee dingen vergeten. In Nederland is nog geen navigatiesysteem beschikbaar en Apple CarPlay werkt alleen draadloos. Echter, op de USB-aansluiting staat zo weinig spanning, dat de telefoon in de praktijk meer energie verbruikt dan opneemt van de auto. Na enkele uren rijden was de gebruikte iPhone daarom leeg en was geen navigatie meer beschikbaar. De Nederlandse vertalingen van de diverse menu's laten aan duidelijkheid te wensen over, maar Voyah zegt hier aan te werken.

Als het gaat om veiligheid heeft Voyah te veel zijn best gedaan. De vele assistenten zijn te scherp afgesteld en allemaal hebben ze een eigen piepje of bliepje. Wie een beetje slordig rijdt, heeft een heel orkest aan waarschuwingsgeluidjes! Uiteraard is uitschakelen mogelijk, maar dit is omslachtiger dan strikt noodzakelijk.

Elektrische auto

De Courage is het nieuwste model van Voyah en gebruikt daarom ook de nieuwste techniek. In de vloer is een LFP-batterij met een capaciteit van 80 kWh te vinden. Het voordeel van deze techniek is een lagere prijs, langere levensduur en hogere mate van veiligheid. Een LFP-batterij hoeft niet actief gekoeld of verwarmd te worden om goed te presteren, maar Voyah doet dat wel. Daarom is het mogelijk om de batterij op weg naar de snellader voor te verwarmen. Desondanks was 150 kW de hoogst haalbare snelheid bij de snellader, terwijl Voyah 200 kW belooft. Echter, de laadcurve is vlak, hetgeen betekent dat langdurig een hoge snelheid wordt aangehouden (nog steeds 100 kW bij 70% lading).

Afhankelijk van de gekozen uitvoering heeft de Courage één of twee elektromotoren voor respectievelijk 292 pk ("Business Edition") of 435 pk ("Performance Edition"). Voor deze test is gereden met de sterkste van de twee. In de standaardmodus is deze Courage een kalme, comfortabele auto die prima presteert. In de sportstand maakt de Performance Edition zijn naam meer dan waar. Dan gedraagt deze snelle uitvoering zich als een puppy met ADHD, op steroïden. De geringste beweging van het stroompedaal resulteert in directe acceleratie of deceleratie, waardoor de auto uiterst agressief wordt. Dat is zeker geen nadeel: dat is de logische uitkomst van het kiezen voor de snelste uitvoering in de sportstand (en met maximale regeneratie).

Ondanks de uitstekende prestaties is de Courage in de praktijk veel zuiniger dan Voyah belooft. Volgens de folder verbruikt deze vierwielaangedreven Courage 20.2 kWh per 100 km. Het testverbruik over een afstand van zo'n 500 km bij koud weer kwam uit op slechts 16.1 kWh per 100 km. Sommige kleinere en zwakkere elektrische auto's verbruiken meer dan dat!

Weggedrag

Het zwakke punt van vrijwel alle Chinese elektrische auto's is het weggedrag. Hier is de Courage overduidelijk een product van de tweede generatie. Het weggedrag is perfect afgestemd op de Europese voorkeur. Bovendien laat Voyah niets aan het toeval over, want de Courage (Performace) wordt standaard geleverd op Pirelli P-Zero banden. In de standaard- en comfortmodus helt het koetswerk iets over, in de sportstand blijft de auto ook in snelle bochten neutraal. De grip is altijd goed, ook wanneer dynamisch wordt gereden.

Conclusie

De Courage is het tweede model van Voyah in Nederland. Terwijl het eerste model overduidelijk was gemaakt voor de Chinese markt, is bij het ontwerp van de Courage veel meer rekening gehouden met de Europese smaak. Bovendien is de techniek nog moderner.

De Courage is een middelgrote SUV waar qua afwerkingskwaliteit, ergonomie en functionaliteit weinig op is aan te merken. De ruimte is zelfs bovengemiddeld en de uitrusting is modern. Daarbij biedt de Courage de nodige "gadgets" die het goed doen in China, en in Europa in ieder geval goed zijn voor een lach. De LFP-batterij zorgt voor een hoge mate van veiligheid, is minder aan slijtage onderhevig dan conventionele batterijen en is relatief goedkoop. De grootste vooruitgang zit in het weggedrag: dat is nu van Europese kwaliteit. Het enige wat nog steeds typisch Chinees is, is de lage prijs.