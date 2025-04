Zeekr is één van de vele nieuwkomers uit China. Het doet echter iets heel anders dan de andere nieuwe merken. Zeekr heeft het hoofdkantoor in Europa. ontwikkelt auto's in Europa en richt zich op de Europese klant. De producten worden echter wel gebouwd in China en het moederbedrijf Geely is Chinees.

Geely is de eigenaar van vele automerken. Zeekr presenteert zich als de meest vooruitstrevende daarvan. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het lijnenspel. Zeekr kiest bewust niet voor de klassieke aanpak met een grote grille en boos kijkende koplampen. De 7X heeft een vrijwel gesloten neus met een zwarte baan net boven de koplampen voor een unieke uitstraling..

Ruimte

De techniek is goed ingebouwd ("packaging"), want gezien de buitenmaten is de binnenruimte uitstekend. Alhoewel de naam anders doet vermoeden, is de 7X geen zevenzitter, maar slechts een ruime vijfpersoons gezinsauto. Voorin is de 7X gemiddeld ruim, waarbij de hoge zit en het zicht op de motorkap voor een groots gevoel zorgen. Achterin biedt deze middelgrote SUV een zee van ruimte. Daarbij telt het interieur een recordaantal bakjes en vakjes, inclusief bergruimte in de armsteunen van de voorportieren en onder de achterbank.

De hier gereden topversie is voorzien van elektrisch bediende portieren en dat is ervaren als een complexe oplossing voor een niet bestaand probleem. De elektrische portieren openen en sluiten veel langzamer dan gewone handbediende deuren. Alhoewel de auto ruim voldoende sensoren heeft, voorziet Zeekr niet in een systeem dat voorkomt dat de deuren worden geopend als een voetganger of fietser nadert. Nog een ongebruikelijke klacht: de elektrisch bediende zijruiten reageren met vertraging op de knoppen, waardoor de bestuurder geneigd is om nog een keer te drukken en dan stoppen ze voordat het openen of sluiten is gestart.

Uitrusting

Voor een merk waarbij techniek centraal staat, zal het niet als verrassing komen dat de meeste functies worden bediend vanaf een groot centraal beeldscherm. De opzet en menustructuur zijn overduidelijk afgekeken van Tesla. En net als bij Tesla kregen de programmeurs de vrije hand in het ontwikkelen van frivole functies zoals een hond-modus (airco aan, melding op het scherm voor passanten), relaxfunctie (kalme muziek, stoelmassage) en een heuse lichtshow.

„De prestaties zijn uitmuntend, de actieradius is enorm, de laadtijden zijn kort, het trekgewicht is hoog, het weggedrag is uitstekend en zelfs de off-road mogelijkheden zijn bovengemiddeld“

Het gehele computersysteem is gebaseerd op de gratis beschikbare broncode van Android. Hieraan heeft Zeekr zelf applicaties toegevoegd. Daarom is het niet afhankelijk van Google. Bovendien voorkomt Zeekr hiermee dat applicaties zich blijven ontwikkelen terwijl het operating systeem veroudert. Inloggen met een Zeekr-account zorgt voor extra mogelijkheden, maar is niet vereist. Sterker nog: er is een privacy-modus waarin de 7X alleen de hoogst noodzakelijke gegevens met het hoofdkantoor deelt. Zo hoort het!

Ook het audiosysteem is door Zeekr zelf ontwikkeld. De fabrikant belooft dat AI zorgt voor de beste geluidskwaliteit onder iedere situatie (rijgeluiden en aantal inzittenden). Toch is de klank als niet meer dan "goed" ervaren. Concurrenten bereiken met basiscomponenten van een hogere kwaliteit zonder enige filters toch een beter resultaat. Omdat de 7X luidsprekers in de hoofdsteunen heeft, zijn instructies van het navigatiesysteem alleen hoorbaar voor de bestuurder en dat is als een slimme voorziening ervaren.

Uiteraard is de 7X voorzien van alle veiligheidsvoorzieningen die de Europese Unie vereist. Echter, Zeekr stelt ze zeer terughoudend in en wanneer ze toch als hinderlijk worden ervaren, is uitschakelen eenvoudig. De testrijder werd zelden geplaagd door zoemers of bellen en wanneer de digitale assistent van zich liet horen, was dat terecht en maakte de bestuurder daadwerkelijk een fout. In China is de 7X in staat om grotendeels zelfstandig te rijden. In Europa wordt alleen geassisteerd in sturen, remmen en gasgeven en dat gaat goed.

Elektrische auto

De 7X is het eerste model van Zeekr op basis van een nieuw platform. De batterij maakt gebruik van 800 volt-techniek voor sneller opladen (korter wachten) en ontladen (snellere acceleratie). Daarbij zijn nieuwe stappen gezet op het gebied van veiligheid. Omdat de beschermlaag in de batterij goudkleurig is, noemt Zeekr deze nieuwe accu de "gold battery". Afhankelijk van de gekozen uitvoering geeft deze een capaciteit van 75 kWh of 100 kWh, waarmee de actieradius respectievelijk 480 en 615 km bedraagt.

Zeekr kiest ervoor om alle mogelijkheden die elektrisch rijden biedt optimaal te benutten en daarom heeft de 7X een forse "prestatiedrang". Vanaf het eerste moment wil de 7X presteren. Wanneer het stroompedaal resoluut wordt ingetrapt, is de 7X zelfs in staat om alle inzittenden ruw in de stoelen te drukken. Dat geldt niet alleen bij lage snelheden, ook boven de 100 km/u weet de 7X nog steeds bruut te versnellen.

In de comfort-stand laat deze geweldenaar zich juist in alle rust rijden. Echter, boven de 100 km/u nemen de geluiden van de banden en rijwind sterk toe.

De bestuurder kan zelf bepalen hoe sterk de 7X regenereert bij het loslaten van het stroompedaal, inclusief de mogelijkheid voor rijden met één pedaal (intrappen voor accelereren, loslaten voor remmen). Desondanks is het testverbruik erg hoog met 24 kWh per 100 km.

Rijeigenschappen

Om zich ervan te verzekeren dat de 7X het enorme motorvermogen kan verwerken en om de auto geschikt te maken voor uiteenlopende omstandigheden, gaat Zeekr een stuk verder dan de concurrentie. De 7X is namelijk voorzien van luchtvering en torque vectoring. Die laatste voorziening zorgt ervoor dat de aandrijfkrachten variabel over de wielen worden verdeeld. Zo wordt voorkomen dat het koetswerk gaat wringen doordat het ene wiel meer grip heeft dan het andere. Het hoge vermogen kan daarom vrijwel straffeloos worden aangesproken, zonder dat de auto gaat slingeren of zoeken.

Luchtvering maakt in theorie een groot verschil tussen de comfortabele en sportieve stand mogelijk. Toch is de 7X ook in de comfort-modus als stevig ervaren (testauto op 21 inch velgen), maar dat is niet noodzakelijkerwijs een nadeel. Ondanks alle elektronica communiceert de 7X namelijk prima met de bestuurder voor een vertrouwenwekkend gevoel.

Dankzij de luchtvering is de rijhoogte in te stellen. Samen met een speciale off-road modus weet de 7X zich daarom ook in licht terrein te redden. De 7X kwam daarom probleemloos door een bospad met forse kuilen, diepe plassen en moddersporen heen.

Conclusie

Zeekr is een nieuw merk en om een plek op de markt te bemachtigen wil het meer bieden dan de gevestigde orde. Tijdens de testrit wist de 7X de verwachtingen daarom op alle punten te overtreffen. Op alle vlakken biedt de 7X meer: van een vermogen van 630 pk / 710 Nm via een geavanceerd computersysteem tot luchtvering. Al die zaken zijn ook bij de concurrentie beschikbaar, maar niet altijd in deze combinatie en zeker niet tegen deze prijs.

De 7X geeft daarom op alle vlakken een superieur gevoel. De prestaties zijn uitmuntend, de actieradius is enorm, de laadtijden zijn kort, het trekgewicht is hoog, het weggedrag is uitstekend en zelfs de off-road mogelijkheden zijn bovengemiddeld. Een deel van deze zaken is volstrekt overbodig om de dagelijkse ritten te volbrengen, maar het is een fijn gevoel dat het allemaal kan. Kortom: de Zeekr 7X is kampioen overcompenseren en daar is niets mis mee!