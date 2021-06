Autotest | Nissan had een origineel idee. Het combineerde een personenauto met een luxe terreinwagen in de "Qashqai". Dat bleek een succes! Tot 2007 werden luxe terreinwagens voornamelijk gekocht om het uiterlijk en de ruimte. Echter, door de techniek voor terreinrijden te vergeten, kon meer nadruk worden gelegd op de kwaliteiten op de openbare weg en kon de prijs worden verlaagd. De Qashqai was niet zomaar een succes, het segment van de "crossover" was geboren en vele merken volgden. Inmiddels is het tijd voor de derde generatie van de Qashqai. Weet Nissan zich nog steeds te onderscheiden?

Toen Nissan de eerste Qashqai ontwierp, had het het rijk alleen. Inmiddels biedt vrijwel ieder merk een "crossover" aan, en dus heeft Nissan het ontwerp van de derde generatie van de Qashqai flink aangescherpt. Nog steeds wordt de Qashqai gekenmerkt door een V-vormige grille en een prominente luchtinlaat onder de voorbumper. Echter, het lijnenspel is niet langer vrolijk en bol, maar juist scherp en modern. Meer dan voorheen wordt de Qashqai daarom gekozen met het gevoel en dat is precies waar het om draait bij dit soort auto's.

In vergelijking met de voorgaande generatie is de Qashqai in alle richtingen gegroeid (5 cm langer, 2 cm breder en 4 cm hoger). Hiermee behoort de Qashqai voortaan tot de grotere auto's in zijn soort. De extra centimeters komen de beenruimte achterin (+2 cm), de hoofdruimte en de schouderruimte ten goede. Ook volwassenen hebben daarom voldoende ruimte achterin. Zelfs met het optionele glazen dak hebben lange inzittenden voldoende hoofdruimte.

De toegenomen lengte en een ruimtebesparende achterwielophanging zorgen voor een bagageruimte met een inhoud van 504 liter. Daarmee heeft de Qashqai zeker niet de grootste bagageruimte in zijn segment, maar behoort de Nissan wel tot de ruimere auto's in zijn soort. Net als bij de vorige Qashqai is de laadvloer "verstelbaar". Op die manier kan worden gekozen voor meer bagageruimte (maar met een tildrempel) of juist een vlakke laadvloer (maar minder ruimte). Heel handig: de ene kant van de laadvloer is bekleed met een zachte stof, terwijl de andere kant is gemaakt van eenvoudig afwasbaar kunststof.

Uitrusting

Het interieur is ruim van opzet en de gebruikte materialen zijn van bovengemiddeld hoge kwaliteit. Nissan kiest niet voor een minimalistische opzet, gedurfde vormen of vernieuwende ergonomie, maar gaat simpelweg met de tijd mee. Creatieve uitspattingen zijn immers voorbehouden aan de Juke, de andere crossover van Nissan. De Qashqai is de meer behoudende gezinsauto en dus is alles gericht op functionaliteit.

De uitrusting is daarom niet vernieuwend, maar wel bij de tijd. Zo beschikt de Qashqai over de nieuwste semi-zelfrijdende functies, intelligent grootlicht (een deel van de bundel wordt gedimd om tegenliggers niet te verblinden) en een modern infotainment-systeem (audio, communicatie en navigatie). Dit kan worden bediend via het touch-screen of middels gesproken commando's. Zolang strikt wordt vastgehouden aan vaste termen in een vaste volgorde werkt deze laatste functie naar behoren. Het optionele audiosysteem van Bose beschikt niet over "geluidsverbeteraars" en klinkt daarom rustiger en harmonieuzer dan gebruikelijk bij dit merk.

Middels een app kan de technische staat op afstand worden uitgelezen en kunnen beperkingen worden ingesteld (o.a. maximumsnelheid en gebiedsbeperking) voor het geval de auto wordt uitgeleend. Indien gewenst kan deze app worden bediend middels de virtuele assistenten van Google en Alexa, maar niet met die van Apple.

Om te kunnen concurreren met luxueuzere modellen is de Qashqai voortaan ook te voorzien van zaken zoals een massage-functie in de voorstoelen, een wifi hotspot, head-up display en een elektrisch bedienbare achterklep.

Motoren

Nissan is van mening dat auto's met verbrandingsmotor en elektromotor op maat gemaakte platforms vereisen. Op die manier zou de techniek optimaal kunnen worden gebruikt. De "Ariya" is Nissan's elektrisch aangedreven crossover, de Qashqai kiest voor een verbrandingsmotor. Deze telt vier cilinders en heeft een inhoud van 1.3 liter. Afhankelijk van de uitvoering levert deze 140 of 158 pk.

„zonder in te leveren op het comfort maakt de nieuwe Qashqai het rijden leuker en makkelijker.“

Ongeacht het gekozen vermogen maakt de krachtbron gebruik van "mild hybrid"-techniek. Hiermee wordt energie die anders verloren zou gaan tijdens remmen en uitrollen opgeslagen in een batterij (12v). Wanneer de motor hard moet werken kan een kleine elektromotor een zetje in de rug geven (6 Nm) om het verbruik te beperken.

Voor deze test is eerst gereden met de basisuitvoering. Direct valt het geluid van de motor op: de Qashqai 140 pk roffelt of bromt niet, maar zoemt! Tot zo'n 4.000 tpm is de benzinemotor opmerkelijk stil en zijn ook geluiden van de banden minimaal. Dankzij de elektrische assistent, is de krachtbron zelfs bij een laag toerental soepel en vergevingsgezind, waardoor de schakelindicator echt nodig is om te weten wat het beste moment is om te schakelen. Dat laatste gebeurt helaas vaker dan gewenst, want terwijl de Qashqai zich op alle andere vlakken vederlicht laat bedienen, gaat het schakelen relatief zwaar. De daadwerkelijke gangwissel vraagt nauwelijks spierkracht, maar de versnellingshendel vanuit de neutraalstand naar links of rechts duwen juist wel.

Het vermogen van de basismotor (140 pk / 240 Nm) is in de praktijk ruim voldoende. Alleen wanneer voor de eco-stand wordt gekozen, wordt het vermogen te sterk geknepen. Tijdens deze test is daarom voornamelijk gereden in de standaard modus. Een testrit met evenredig veel stadsverkeer, binnenwegen en snelwegen kostte 5.9 liter per 100 km en dat is gemiddeld voor een auto als deze.

Ter contrast is ook gereden met de top-uitvoering: de 158 pk / 270 Nm sterke variant met X-Tronic automaat. Alhoewel deze in de basis dezelfde motor heeft als de zwakkere versie, laat deze meest gespierde Qashqai juist wel een traditioneel brommend motorgeluid horen. Van het extra vermogen is in het dagelijks verkeer niets merkbaar. Alleen wanneer het gaspedaal dieper wordt ingetrapt, presteert de sterkere Qashqai met meer gemak en bijt deze op hoge snelheid ook beter door. Hier staat logischerwijs een iets hoger verbruik tegenover. Het testverbruik op eenzelfde route als met de basis-versie kostte 6.4 liter per 100 km (gelijk aan de belofte in de folder).

Weggedrag

Het weggedrag wordt bepaald door mechaniek en elektronica. Dat laatste betreft systemen om grip te garanderen bij gladheid, maar ook om de balans in de auto te verbeteren. En helaas werkten deze functies niet altijd zoals bedoeld. Door een automatische en kortstondige remingreep op de achterwielen wil Nissan de balans in het koetswerk zo snel mogelijk herstellen bij oneffenheden in het wegdek. Dit heeft echter ook als gevolg dat de auto snelheid verliest na het (vlot) nemen van een verkeersdrempel en dat is hinderlijk en onwennig. Dit effect trad alleen op bij de Qashqai met handbak, niet bij de versie met automaat.

Net als vele andere moderne auto's kan de Qashqai assisteren bij het remmen, sturen en gasgeven om de veiligheid te verbeteren en het comfort te verhogen. Zo kan de Qashqai daarom zelf in het midden van de rijstrook blijven (ook in flauwe bochten) en zelf een veilige afstand tot de voorligger bewaren. Dit werkt keurig, ook bij drukker verkeer.

Echter, wanneer de elektronica detecteert dat een subtiele stuurcorrectie niet voldoende is, wordt één wiel kortstondig geremd om de auto ruw in de gewenste richting te trekken. Dit is effectiever dan sturen, maar helaas corrigeerde de testauto te vaak en bovendien op verkeerde momenten. Zo werd op een smalle dijk over de linker lijn van het wegdek gestuurd om veilig een brommer te passeren. De Qashqai reageerde daarop door recht op die brommer af te sturen! Alleen door kodraat ingrijpen van de testrijder kon een ongeval worden voorkomen. Kortom: de techniek van Nissan is uiterst doeltreffend, maar het verkeersinzicht om het correct in te zetten ontbreekt soms.

Wanneer het gaat om het mechanische deel van het weggedrag, is het nieuws een stuk positiever. De nieuwe Qashqai staat op een geheel nieuw platform. Bovendien is gewicht bespaard (zo'n 60 kg) en is de fijnregeling afgestemd op een meer dynamisch karakter. Dat wil niet zeggen dat de Qashqai een opdringerige of vermoeiende sportwagen is geworden. Het zorgt er wel voor dat de Qashqai makkelijker en exacter stuurt, meer vertrouwen geeft in de bocht en veel meer reserve heeft in uitzonderlijke situaties. Met andere woorden: zonder in te leveren op het comfort maakt de nieuwe Qashqai het rijden leuker en makkelijker.

Conclusie

Sinds de introductie van de eerste generatie van de Nissan Qashqai is het aantal concurrenten sterk gegroeid. Het doel van deze derde generatie is daarom niet alleen concurrerend te zijn, maar vooral om begeerlijk te zijn. De Qashqai is concurrerend als het gaat om de uitrusting, de ruimte en de aandrijving. Vervolgens gaat de auto een stapje verder met een scherpe vormgeving en een al even scherpe besturing. Daarmee is de originele succesformule van de Qashqai succesvol naar deze tijd vertaald. Vormbehoud dus!

plus Stil en verfijnd

Ruim en functioneel

Moderne, rijke uitrusting min Zwaar schakelen (handbak)

Veel en onnodige remingrepen

Navigatie pauzeert podcast of audioboek niet tijdens instructie

