Autotest | Waarom zijn "sports utility vehicles", ofwel SUVs, zo populair? Het officiële antwoord is: ze bieden meer ruimte en functionaliteit dan een gewone personenauto. Het echte antwoord: ze zien er stoer uit en zijn daarom begeerlijker dan een gewone personenauto. Vooral op dat laatste speelt Jeep nu in met de nieuwe Compass.

Eenmaal op snelheid is de automaat "zoekerig" en schakelt deze zonder enige aanleiding heen en terug, terwijl de snelheid vrijwel constant is. Dit is een bekend probleem van deze automaat (waar ook de Fiat 500X last van heeft) en dat de fabrikant maar niet weet op te lossen.

Geheel Italiaans is de aandrijving van de Jeep Compass. Wie kiest voor een benzinemotor, krijgt altijd een 1.4 liter "MultiAir" exemplaar van Fiat. Afhankelijk van de gekozen uitvoering levert deze 140 of 170 pk. De testauto was voorzien van de sterkste variant, in combinatie met vierwielaandrijving én een negentraps automaat.

Tegelijkertijd lijken het Amerikaanse Jeep en het nieuwe Italiaanse moederbedrijf steeds beter op elkaar in te spelen. De afwerkingskwaliteit en de ergonomie zijn sterk verbeterd ten opzichte van de vorige Jeep-modellen. Daarmee is deze haast theatrale SUV ook een rationele keuze. De ruimte achterin is bovengemiddeld goed en de uitrusting is keurig verzorgd voor een auto in deze prijsklasse.

Ook binnenin is het gevoel voor drama onmiskenbaar aanwezig. Alles aan de Compass is net even groter, hoger of dikker dan gemiddeld en daarmee weet de auto indruk te maken. Daar komt voor de testauto nog prachtige crème-kleurige bekleding bij. De hoge zit, de kijk over de grote motorkap en het dikke stuur geven de bestuurder het gevoel een machtige auto te mogen besturen.

Het imposante front met daarin de voor Jeep zo kenmerkende verticale grille geeft de Compass al bij de eerste aanblik meer persoonlijkheid dan alle concurrenten. Zelfs 75 jaar na het verschijnen van de eerste Jeep is er in dit nieuwste model nog steeds iets van de magie van dat oermodel aanwezig.

Heel kort door de bocht: in Amerika draait alles om de show. In Italië is het het uiterlijk dat telt. Dus wanneer het Amerikaanse merk Jeep samen met het Italiaanse moederbedrijf Fiat een SUV ontwikkelt, dan zit het met de uitstraling wel goed.

Terreinrijden

Het weggedrag van iedere SUV wordt sterk bepaald door de terreinwaardigheid. Is een auto vaardig in het terrein, dan gaat dat ten koste van de capaciteiten op de verharde weg en omgekeerd. Omdat veel auto's in dit segment alleen worden gekocht om de uitstraling, leggen ze de nadruk op gebruik op de openbare weg. Eventuele vierwielaandrijving is dan slechts een veiligheidsvoorziening voor extreme weersomstandigheden.

De Compass is leverbaar met alleen voorwielaandrijving, maar het merk Jeep is het aan zijn stand verplicht om minimaal als optie vierwielaandrijving te bieden. Daarom is de hier gereden versie voorzien van een slimme combinatie van mechanische en elektronische off-road techniek. Op die manier kon de prijs beperkt blijven en wordt een goede balans gevonden tussen weggedrag en terreinwaardigheid.

Het weggedrag op de openbare weg is daarom gemiddeld goed. Dankzij een indirecte besturing zorgt Jeep er bovendien voor dat de bestuurder geen abrupte bewegingen kan maken die de auto uit balans kunnen brengen.

In het terrein is de Compass bovengemiddeld goed. De vierwielaandrijving is uiteraard mechanisch, dat kan niet anders. Daarbij voorziet Jeep in een zogenaamd "diff lock" tussen de voor- en achteras. Op die manier gaat de aandrijfkracht niet naar de as die de minste weerstand ondervindt (omdat deze bijvoorbeeld geen grip heeft in modder of zand!), maar altijd naar beide assen. Alle andere terrein-techniek is puur elektronisch. Daarbij speelt de elektronische antislip-regeling een grote rol, want die kan met een druk op de knop ("Selec Terrain") worden aangepast aan het type terrein.

In de praktijk werkt dit adequaat in licht en zelfs gemiddeld zwaar terrein. De elektronica is steeds snel genoeg om de juiste aanpassingen te maken en de forse in- en uitloophoeken zorgen ervoor dat de Compass probleemloos klimt en daalt (alhoewel afdaalhulp of lage-gearing ontbreken). Wel viel op dat het gehele koetswerk in het terrein in al zijn voegen kraakte, alsof de auto juist niet bedoeld is voor dergelijk gebruik.

Voor wie nog zwaarder terrein wil overwinnen is er een zogenaamde "Trailhawk"-versie, die alle traditionele mechanische off-road techniek biedt en daarom nog veel verder komt.

Conclusie

Ondanks alle mooie smoesjes worden sports utility vehciles (SUVs) vooral gekocht om de uitstraling. Jeep speelt daar op in met de Compass, die dankzij zijn herkomst en uiterlijk meer uitstraling heeft dan vrijwel alle concurrenten.

Tegelijkertijd is merkbaar dat Jeep steeds beter weet in te spelen op de wensen van de Europese consument. Ondanks al het gevoel voor show doet de Compass op het gebied van ruimte of techniek niet onder voor de meer rationele concurrentie. Afhankelijk van de gekozen uitvoering voegt de Compass de daad bij het woord en kan deze SUV ook echt terreinrijden.